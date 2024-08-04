"Плохие" слова в прошлом: новый сервис полностью преобразит ваш текст

В Уральском федеральном университете (УрФУ) разработали новый сервис, предназначенный для улучшения текстов путем замены "плохих" слов на более нейтральные.
Этот инструмент функционирует как надстройка для редактора Word и автоматически подсвечивает неподобающие слова, предлагая их альтернативы, подобно проверке орфографии.
Основная задача сервиса — не просто заменить слова, но и учитывать контекст их использования. Например, слово "пенсионер" может быть уместным, в то время как "старики и старухи" — нет, особенно если речь идет о людях старшего возраста. Система анализирует окружение и значение слов, чтобы подобрать наиболее подходящие варианты. В ближайших планах разработчиков — усовершенствование алгоритма для работы с омонимами и многозначными словами, сообщает Техкульт.
Несмотря на наличие аналогичных программ за рубежом, например, Angry Translator для английского языка, для русского языка таких решений не существовало. Таким образом, сервис от УрФУ является уникальной разработкой, которая способна сделать текст более корректным и приятным для чтения.
Фото: unsplash.com/Crew (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.)
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