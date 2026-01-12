Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Слова из мессенджера вышли в правовое поле: голосовые сообщения приравняли к оскорблению

Суд в Москве оштрафовал женщину за мат в голосовых в Telegram — РИА Новости

Даже короткое голосовое сообщение в мессенджере может обернуться штрафом, если в нём содержится нецензурная брань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы: в России подобные действия уже стали предметом административного разбирательства и повлекли наказание.

Как голосовое сообщение стало поводом для суда

Как следует из материалов дела, рассмотренного в Москве, поводом для обращения в правоохранительные органы стала переписка в мессенджере Telegram. Женщина отправила своей собеседнице несколько голосовых сообщений, содержание которых носило оскорбительный характер. Формат общения — аудиосообщения, а не текст — не стал смягчающим обстоятельством.

Получательница таких сообщений обратилась в прокуратуру. После проверки надзорный орган квалифицировал действия отправительницы как административное правонарушение. Основанием стала статья Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за оскорбление, выраженное в неприличной форме.

Какие доказательства приняли во внимание

В ходе судебного разбирательства были изучены представленные доказательства, в том числе протокол прослушивания аудиозаписей. Этот документ зафиксировал содержание голосовых сообщений и позволил суду оценить их характер. Таким образом, голосовое сообщение было приравнено к иному публичному или адресному способу выражения оскорблений.

На заседании обвиняемая признала свою вину и заявила о раскаянии. Эти обстоятельства были учтены судом при вынесении решения, однако не освободили от ответственности. Формат личного общения в мессенджере не был признан достаточным основанием для освобождения от наказания.

Какое наказание назначил суд

По итогам рассмотрения дела суд назначил женщине административный штраф в размере трёх тысяч рублей. Это решение подтвердило, что использование нецензурной лексики в голосовых сообщениях может рассматриваться как правонарушение наравне с письменными оскорблениями.

В материалах, на которые ссылается РИА Новости, подчёркивается: при оценке подобных дел значение имеет не способ передачи информации, а её содержание. Таким образом, мессенджеры и голосовые сообщения не выводятся за рамки правового поля и могут стать основанием для административной ответственности.

