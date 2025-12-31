Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:55

Слова, которые согрели сердце: как Дед Мороз пожелал удачи и силы защитникам

Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом - ТАСС

В этом году Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга не ограничился лишь поздравлениями с Новым годом для жителей страны. Он обратился к бойцам, которые в эти дни выполняют свой долг в зоне СВО. Его слова, наполненные заботой и теплом, стали для солдат настоящим источником поддержки в эти непростые времена. Об этом сообщает ТАСС.

Тёплые слова для бойцов

Дед Мороз в своём обращении выразил благодарность тем, кто находится вдали от дома, защищая страну. Он пожелал здоровья, удачи и силы для всех начинаний. Его слова звучали как поддержка и надежда для солдат, а также как напоминание о том, как важна поддержка на передовой.

"Всем, кто прямо сейчас несет службу, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись", — сказал он.

Эти слова, по мнению многих, стали искренним напоминанием о том, что несмотря на расстояние, бойцы всегда могут чувствовать поддержку со стороны.

Ожидания и надежда на мир

Кроме поздравлений с праздником, Всероссийский Дед Мороз поделился своим самым заветным желанием. Он выразил надежду, что в будущем на Земле наступит мир. Для него важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и местоположения, был счастлив.

"Пусть ваш тыл будет надежным!" — добавил он.

Его послание затронуло сердца многих, подчеркивая значимость мирного будущего и единства, особенно в такие трудные времена.

