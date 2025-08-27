Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнения с бодибаром
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Обычная труба, которая способна заменить штангу и гантели в спортзале

Винсент Метцо объяснил, как слаш-пайп укрепляет мышцы кора и плеч

Когда в спортзале не хватает привычного оборудования, на помощь может прийти самая простая труба. Звучит неожиданно? А ведь именно из обычной ПВХ-трубы легко сделать слаш-пайп — доступный аналог штанги, который способен заменить целый набор спортивных снарядов.

Что такое слаш-пайп и зачем он нужен

Слаш-пайп — это полая пластиковая труба, заполненная водой или песком. На вид она напоминает штангу, но работает совершенно иначе. Дело в том, что жидкость или сыпучий материал внутри постоянно смещаются, создавая нестабильную нагрузку. Благодаря этому мышцы вынуждены работать активнее, чем при обычных упражнениях с фиксированным весом.

Американский Совет по упражнениям отмечает, что тренажёры изолируют мышцы и ограничивают диапазон движений, что не всегда полезно в повседневной жизни. А вот работа со слаш-пайпом имитирует реальные ситуации: поднятие тяжёлых сумок, перенос ребёнка или ведра с водой. Нью-йоркский тренер Винсент Метцо объясняет:

"Представьте, что вы несёте пакет с продуктами, и он вдруг перекашивается. Слаш-пайп воспроизводит эту нестабильность, вынуждая мышцы корпуса и плеча стабилизировать движение. Это и есть настоящая функциональная сила".

Преимущества тренировок

У слаш-пайпа есть сразу несколько сильных сторон:

  • Универсальность. С ним можно выполнять приседания, жимы, становую тягу и даже подъёмы на бицепс.
  • Экономия места. В отличие от набора гантелей или штанги с блинами, труба занимает минимум пространства.
  • Простая регулировка веса. Достаточно добавить или слить немного воды, чтобы изменить нагрузку.
  • Доступность. В то время как гантели и штанги стоят недёшево, слаш-пайп можно собрать своими руками за пару сотен рублей.

Интересный факт: в армейских тренировках США слаш-пайпы давно используют для подготовки новобранцев к нестабильным условиям в полевых заданиях.

Как сделать слаш-пайп дома

Для сборки понадобится:

  • труба ПВХ длиной около 1,5 м и диаметром 10 см,
  • два резиновых колпачка,
  • хомуты и отвёртка,
  • наждачная бумага,
  • изолента или армированный скотч.

Процесс простой: зачистите края трубы, закрепите заглушки хомутами, обмотайте скотчем для безопасности и добавьте немного воды или песка. Заполнять лучше на 2/3 — так труба будет максимально "живой" во время упражнений.

Почему стоит попробовать

Слаш-пайп — это не просто дешёвая замена штанге, а настоящий тренажёр для функциональной подготовки. Он развивает силу стабилизаторов, помогает укрепить мышцы спины и кора, а главное — делает тренировки ближе к реальной жизни.

Попробуйте включить его в домашние занятия: результат не заставит себя ждать.

