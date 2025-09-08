Секретный штрих изменил вкус знаменитого американского бургера — больше не школьная еда
В середине 90-х годов фильм "It Takes Two" с сёстрами Олсен и Кирсти Элли подарил целому поколению зрителей образ лета у озера и, конечно же, знакомство с "Неряшливым Джо". Сюжет о близнецах, мечтающих свести вместе своих опекунов, был трогателен, но больше всего внимание приковывали сцены в лагере. Именно там одна из героинь впервые попробовала липкий сэндвич с мясным соусом — сначала с отвращением, а затем с восторгом.
Эти кадры запомнились на долгие годы. Однако реальное знакомство с "Слоппи Джо" во взрослом возрасте оказалось не столь радужным: чрезмерная сладость, жирный налёт во рту и разочарование от контраста с киношной картинкой.
Спорная слава
Сэндвич давно окружён противоречиями. Журналистка Хелен Роснер в рецензии для New Yorker назвала "Слоппи Джо" "невоспетой иконой американской кухни".
"Он стал олицетворением ужасного школьного обеда, клише, которое ассоциируется с сетками для волос, грязными фартуками и прочими элементами столовой гротескности", — заявила журналистка Хелен Роснер.
Тем не менее, вопреки противоречивой репутации, "Неряшливый Джо" продолжает ассоциироваться с ностальгией и домашним уютом.
В поисках идеального вкуса
История блюда уходит корнями в 1920-е. Согласно одной версии, его придумал бармен Хосе "Слоппи Джо" Абеаль, который в Гаване начал подавать между хлебом кубинское пикадильо или тушёную говядину ропа вьеха. Другая теория относит изобретение к Айове, где из простого мясного сэндвича сделали национальный хит.
Неудивительно, что рецепт оброс десятками вариаций. Где-то добавляют зелёный болгарский перец, где-то делают упор на сладость. Каждый регион — и каждая семья — ищут свой баланс вкусов.
Рецепт, который возвращает интерес
После рождения ребёнка автор истории решил вернуться к классике и приготовить сэндвич самостоятельно — но с поправкой на вкус и качество. В основе рецепта остались говяжий фарш и томатный соус, однако методика изменилась.
- Мясо: половина фарша обжаривается на сильном огне для насыщенного вкуса, другая часть остаётся мягкой.
- Соус: густой, с балансом сладости и кислинки, на основе томатного соуса, кетчупа Heinz, коричневого сахара, дижонской горчицы и вустерширского соуса.
- Секретный штрих: четверть чайной ложки глутамата натрия, который усиливает глубину вкуса.
Такой вариант уже не имеет ничего общего с липким школьным обедом, но сохраняет атмосферу ностальгии. И главное — дети едят его с удовольствием.
Ингредиенты
- 1/2 ч. л. кукурузного крахмала
- 120 мл говяжьего или куриного бульона
- 1/2 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 450 г говяжьего фарша (80% постного)
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 зубчика чеснока
- 150 г томатного соуса или соуса маринара
- 50 г кетчупа Heinz
- 1,5 ч. л. дижонской горчицы
- 1,5 ч. л. вустерширского соуса
- 2 ст. л. коричневого сахара
- 4 мягкие булочки для бургеров
Приготовление
- Смешайте крахмал с водой, а отдельно — бульон с солью.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте половину фарша до корочки, затем добавьте оставшееся мясо.
- Введите лук и чеснок, тушите до мягкости.
- Добавьте бульон, готовьте до выпаривания жидкости.
- Вмешайте соус, кетчуп, горчицу, вустерширский соус и сахар.
- Влейте крахмальную смесь и варите до загустения.
- Выложите мясо на булочки и подавайте горячим.
Начинку можно хранить в холодильнике до 4 дней или заморозить на месяц.
