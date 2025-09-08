Секретный штрих изменил вкус знаменитого американского бургера — больше не школьная еда

В середине 90-х годов фильм "It Takes Two" с сёстрами Олсен и Кирсти Элли подарил целому поколению зрителей образ лета у озера и, конечно же, знакомство с "Неряшливым Джо". Сюжет о близнецах, мечтающих свести вместе своих опекунов, был трогателен, но больше всего внимание приковывали сцены в лагере. Именно там одна из героинь впервые попробовала липкий сэндвич с мясным соусом — сначала с отвращением, а затем с восторгом.

Эти кадры запомнились на долгие годы. Однако реальное знакомство с "Слоппи Джо" во взрослом возрасте оказалось не столь радужным: чрезмерная сладость, жирный налёт во рту и разочарование от контраста с киношной картинкой.

Спорная слава

Сэндвич давно окружён противоречиями. Журналистка Хелен Роснер в рецензии для New Yorker назвала "Слоппи Джо" "невоспетой иконой американской кухни".

"Он стал олицетворением ужасного школьного обеда, клише, которое ассоциируется с сетками для волос, грязными фартуками и прочими элементами столовой гротескности", — заявила журналистка Хелен Роснер.

Тем не менее, вопреки противоречивой репутации, "Неряшливый Джо" продолжает ассоциироваться с ностальгией и домашним уютом.

В поисках идеального вкуса

История блюда уходит корнями в 1920-е. Согласно одной версии, его придумал бармен Хосе "Слоппи Джо" Абеаль, который в Гаване начал подавать между хлебом кубинское пикадильо или тушёную говядину ропа вьеха. Другая теория относит изобретение к Айове, где из простого мясного сэндвича сделали национальный хит.

Неудивительно, что рецепт оброс десятками вариаций. Где-то добавляют зелёный болгарский перец, где-то делают упор на сладость. Каждый регион — и каждая семья — ищут свой баланс вкусов.

Рецепт, который возвращает интерес

После рождения ребёнка автор истории решил вернуться к классике и приготовить сэндвич самостоятельно — но с поправкой на вкус и качество. В основе рецепта остались говяжий фарш и томатный соус, однако методика изменилась.

Мясо: половина фарша обжаривается на сильном огне для насыщенного вкуса, другая часть остаётся мягкой.

половина фарша обжаривается на сильном огне для насыщенного вкуса, другая часть остаётся мягкой. Соус: густой, с балансом сладости и кислинки, на основе томатного соуса, кетчупа Heinz, коричневого сахара, дижонской горчицы и вустерширского соуса.

густой, с балансом сладости и кислинки, на основе томатного соуса, кетчупа Heinz, коричневого сахара, дижонской горчицы и вустерширского соуса. Секретный штрих: четверть чайной ложки глутамата натрия, который усиливает глубину вкуса.

Такой вариант уже не имеет ничего общего с липким школьным обедом, но сохраняет атмосферу ностальгии. И главное — дети едят его с удовольствием.

Ингредиенты

1/2 ч. л. кукурузного крахмала

120 мл говяжьего или куриного бульона

1/2 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

450 г говяжьего фарша (80% постного)

1 луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока

150 г томатного соуса или соуса маринара

50 г кетчупа Heinz

1,5 ч. л. дижонской горчицы

1,5 ч. л. вустерширского соуса

2 ст. л. коричневого сахара

4 мягкие булочки для бургеров

Приготовление

Смешайте крахмал с водой, а отдельно — бульон с солью. В сковороде разогрейте масло и обжарьте половину фарша до корочки, затем добавьте оставшееся мясо. Введите лук и чеснок, тушите до мягкости. Добавьте бульон, готовьте до выпаривания жидкости. Вмешайте соус, кетчуп, горчицу, вустерширский соус и сахар. Влейте крахмальную смесь и варите до загустения. Выложите мясо на булочки и подавайте горячим.

Начинку можно хранить в холодильнике до 4 дней или заморозить на месяц.