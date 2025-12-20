Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Индийские поезда
Индийские поезда
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Слоновья катастрофа на путях: как поезд в Ассаме стал причиной смерти восьми диких животных

В Индии поезд столкнулся с стадом слонов, погибло восемь животных – PTI

На востоке Индии произошла трагедия, когда пассажирский поезд врезался в стадо диких слонов, в результате чего погибли восемь животных. Об этом сообщает агентство PTI.

Подробности инцидента

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря в штате Ассам, когда поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг — Нью-Дели, столкнулся с группой слонов, пересекающих железнодорожные пути. В результате аварии погибли восемь животных. По словам представителей местного лесничества, инцидент также привел к сходу с рельсов пяти вагонов и локомотива поезда.

"Однако пострадавших среди пассажиров нет", — сообщили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

Реакция властей и восстановительные работы

После происшествия все поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по альтернативным маршрутам. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Проблема столкновений с животными

Штат Ассам, второй по численности слонов в Индии, является домом для более 22 тысяч диких слонов. В республике созданы 33 специализированных заповедника для защиты этих животных, а также более 150 коридоров, которые позволяют слонам безопасно мигрировать, избегая человеческих населенных пунктов и железнодорожных путей.

Каждый год в Индии из-за столкновений с поездами погибает до 20 слонов. Для борьбы с этой проблемой была разработана система, которая отслеживает передвижения крупных животных вблизи железных дорог и передает информацию диспетчеру или машинисту с помощью специального приложения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Латвия рассматривает использование БПЛА для контроля границы с Россией – министр обороны вчера в 15:20
Беспилотники и артиллерия на границе с Россией: Латвия усиливает пограничную инфраструктуру

Латвия рассматривает использование БПЛА для контроля железнодорожных путей на границе с Россией и укрепление пограничной инфраструктуры, включая закупку систем дистанционного минирования.

Читать полностью » Китайская конкуренция угрожает тысячам рабочих мест в Финляндии — Helsingin Sanomat вчера в 13:55
Экономика Финляндии на грани краха: китайская продукция угрожает тысячам высококвалифицированных рабочих мест

Рост китайской конкуренции в Европе угрожает потерей тысяч рабочих мест в Финляндии, особенно в химической промышленности. Власти планируют ограничительные меры для защиты экономики.

Читать полностью » Путин заслужил похвалу в свой адрес — Такер Карлсон вчера в 10:19
Такер Карлсон сказал о Путине то, что на Западе предпочитали бы не обсуждать

Такер Карлсон заявил, что Запад сам испортил отношения с Владимиром Путиным, упустив шанс на сотрудничество с Россией.

Читать полностью » США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм вчера в 10:11
Стрельба стала последней каплей: иммиграционная программа США, о которой мечтали миллионы, внезапно оказалась под угрозой

После стрельбы у Брауновского университета США приостановили программу лотереи грин-карт, связав решение с вопросами безопасности.

Читать полностью » Базовая ставка в Японии впервые достигла максимума с 1995 года — Банк Японии вчера в 9:24
Кредитная удавка затягивается: как новое решение регулятора ударит по простым японцам

Банк Японии впервые с 1995 года поднял ставку до 0,75%. Решение должно сдержать инфляцию, но усиливает нагрузку на кредиты и цены.

Читать полностью » Отказ в сексе признали эмоциональным насилием в Гане — Ghana Web вчера в 8:17
Не съел котлету — готовь ответ: чиновник считает, что это может разрушить брак и закон

В Гане полицейский чиновник заявил, что отказ супругу в сексе можно трактовать как эмоциональное насилие и повод для заявления в полицию.

Читать полностью » Стриптизерши Портленда собрали 235 тысяч долларов для детской больницы — Good Good Good вчера в 7:28
Доброта всегда в моде: стриптизерши заставили говорить не о скандалах, а о помощи самым беззащитным

Необычная благотворительная акция в Портленде за 15 лет принесла детской больнице миллионы рублей и стала устойчивой традицией.

Читать полностью » Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian 18.12.2025 в 20:58
Белый халат как оружие — во Франции раскрыли одно из самых мрачных дел медицины

Французский суд поставил точку в деле анестезиолога, отравлявшего пациентов годами. Приговор вскрыл тёмную сторону медицины и доверия.

Читать полностью »

Новости
Дом
Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom
Наука
Лёд на Марсе использовали как материал для жилых модулей — Science
Туризм
Туристы в Таиланде должны подготовиться к новым требованиям для въезда в страну – TAT
ДФО
Приморье нашло новые рынки для рыбопродукции: Камерун, Сингапур и Молдова – PrimaMedia
ДФО
Сезон продажи елок стартовал в Хабаровске: от 500 до 40 тысяч рублей – ДВ-РОСС
Туризм
Калининград приглашает на новогодние ярмарки: уникальные подарки и праздничная атмосфера
Туризм
Новый туннель под Гибралтаром улучшит транспортировку между Европой и Африкой — Турпром
Общество
Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet