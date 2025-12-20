Слоновья катастрофа на путях: как поезд в Ассаме стал причиной смерти восьми диких животных

На востоке Индии произошла трагедия, когда пассажирский поезд врезался в стадо диких слонов, в результате чего погибли восемь животных. Об этом сообщает агентство PTI.

Подробности инцидента

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 декабря в штате Ассам, когда поезд Rajdhani Express, следовавший по маршруту Сайранг — Нью-Дели, столкнулся с группой слонов, пересекающих железнодорожные пути. В результате аварии погибли восемь животных. По словам представителей местного лесничества, инцидент также привел к сходу с рельсов пяти вагонов и локомотива поезда.

"Однако пострадавших среди пассажиров нет", — сообщили в администрации Северо-Восточной пограничной железной дороги.

Реакция властей и восстановительные работы

После происшествия все поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, были перенаправлены по альтернативным маршрутам. В настоящее время на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Проблема столкновений с животными

Штат Ассам, второй по численности слонов в Индии, является домом для более 22 тысяч диких слонов. В республике созданы 33 специализированных заповедника для защиты этих животных, а также более 150 коридоров, которые позволяют слонам безопасно мигрировать, избегая человеческих населенных пунктов и железнодорожных путей.

Каждый год в Индии из-за столкновений с поездами погибает до 20 слонов. Для борьбы с этой проблемой была разработана система, которая отслеживает передвижения крупных животных вблизи железных дорог и передает информацию диспетчеру или машинисту с помощью специального приложения.