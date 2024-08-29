Секреты опытных садоводов: простые шаги для борьбы со слизнями

Если ваш участок находится в зоне риска, особенно если он расположен в низине, с большим количеством тенистых мест, и лето выдалось дождливым, важно уделить особое внимание профилактике появления слизней.

Во-первых, необходимо убрать с участка все возможные укрытия, под которыми слизни могут прятаться в течение дня. Это могут быть разбросанные доски, куски шифера, рубероида или картона.

Междурядья грядок должны быть чистыми от сорняков и сухими, а регулярное скашивание травы вокруг огорода и цветника предотвратит появление густых зарослей, которые могут привлечь этих "бездомных улиток".

Особое внимание стоит уделить мульчированию. Органическая мульча, такая как солома, сено или крупная щепа, может стать отличным укрытием для слизней, делая ваш сад привлекательным для этих вредителей.

Если слизни представляют проблему, возможно, стоит отказаться от такого вида мульчи или использовать альтернативные материалы. Например, садоводы заметили, что мульча из рисового отсева, шелухи овса или лузги подсолнечника помогает защитить растения. Эти мелкие частицы прилипают к телу слизней, вызывая у них дискомфорт и отпугивая их от растений.

Фото: commons. wikimedia.org/ Guttorm Flatabø (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)