Новогодний стол
Новогодний стол
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Народный метод обманул всех: почему масло не спасает от алкоголя

Медик Тимощенко предупредила: сливочное масло с алкоголем может вызвать рвоту и колику

Популярный "народный метод" — есть сливочное масло перед застольем, чтобы меньше пьянеть, — не только бесполезен, но и вреден. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS. ru.

Почему масло не помогает
По словам врача, степень опьянения зависит от множества факторов:

  • количества и крепости выпитого алкоголя,
  • объема съеденной еды,
  • индивидуальных особенностей организма.

"Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя", — предупредила Тимощенко.

Чем это грозит
Жирная пища, съеденная вместе с алкоголем, способна спровоцировать:

  • желчную колику,
  • острый панкреатит,
  • обострение хронического панкреатита.

Таким образом, вместо защиты от опьянения сливочное масло повышает риски серьёзных проблем со здоровьем.

