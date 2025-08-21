Народный метод обманул всех: почему масло не спасает от алкоголя

Популярный "народный метод" — есть сливочное масло перед застольем, чтобы меньше пьянеть, — не только бесполезен, но и вреден. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS. ru.

Почему масло не помогает

По словам врача, степень опьянения зависит от множества факторов:

количества и крепости выпитого алкоголя,

объема съеденной еды,

индивидуальных особенностей организма.

"Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя", — предупредила Тимощенко.

Чем это грозит

Жирная пища, съеденная вместе с алкоголем, способна спровоцировать:

желчную колику,

острый панкреатит,

обострение хронического панкреатита.

Таким образом, вместо защиты от опьянения сливочное масло повышает риски серьёзных проблем со здоровьем.