Народный метод обманул всех: почему масло не спасает от алкоголя
Популярный "народный метод" — есть сливочное масло перед застольем, чтобы меньше пьянеть, — не только бесполезен, но и вреден. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS. ru.
Почему масло не помогает
По словам врача, степень опьянения зависит от множества факторов:
- количества и крепости выпитого алкоголя,
- объема съеденной еды,
- индивидуальных особенностей организма.
"Сливочное масло может вызвать тошноту, отрыжку и даже рвоту в сочетании с употреблением алкоголя", — предупредила Тимощенко.
Чем это грозит
Жирная пища, съеденная вместе с алкоголем, способна спровоцировать:
- желчную колику,
- острый панкреатит,
- обострение хронического панкреатита.
Таким образом, вместо защиты от опьянения сливочное масло повышает риски серьёзных проблем со здоровьем.
