Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Абрикос
Абрикос
© Own work by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:48

Слива — не кактус, ей нужен завтрак, обед и ужин: как кормить деревья по расписанию

Осенние удобрения для косточковых укрепляют корни и подготавливают деревья к зиме

Слива и абрикос — одни из самых благодарных садовых культур: при правильном уходе они щедро одаривают крупными, сладкими и ароматными плодами. Но чтобы деревья стабильно радовали урожаем, важно не только вовремя поливать и обрезать их, но и грамотно подкармливать. Правильное удобрение косточковых — основа здоровья дерева и его плодоношения.

Сравнение удобрений для косточковых деревьев

Тип удобрения Время внесения Основное действие Примеры средств
Азотные Весна, до цветения Стимулируют рост побегов и листвы Мочевина, аммиачная селитра
Калийные Лето, во время плодоношения Повышают сахаристость и сочность плодов Сульфат калия, зольный раствор
Фосфорные Осень Укрепляют корни и подготавливают дерево к зиме Суперфосфат, костная мука
Органические Весна и осень Улучшают структуру почвы и микрофлору Навоз, компост, перегной

Советы шаг за шагом

  1. Перед цветением.
    Весной, как только почки начинают набухать, проводят первую подкормку. Под каждый экземпляр вносят раствор мочевины (20-30 г на 10 л воды) и сульфата калия (15 г на 10 л). Для молодого дерева достаточно 30 л раствора, разделённых на три полива.

  2. Во время плодоношения.
    В этот период деревья активно расходуют питательные вещества. Используют смеси с калийной солью и мочевиной, а также органику — настой крапивы или зольный раствор (1 стакан золы на 10 л воды). Можно заменить их комплексным препаратом, например, Нитрофоской. На одно взрослое дерево — до 40 л удобрения.

  3. После сбора урожая.
    Осенью растения нуждаются в восстановлении. В приствольный круг добавляют суперфосфат и калийную соль (по 30-40 г каждого вещества), рыхлят почву и мульчируют её перегноем. Это помогает укрепить корни и подготовить растение к зиме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вносить азотные удобрения осенью.
    Последствие: активный рост побегов перед заморозками, подмерзание дерева.
    Альтернатива: осенью использовать только фосфор и калий.

  • Ошибка: поливать концентрированным раствором удобрений.
    Последствие: ожог корней и замедление роста.
    Альтернатива: тщательно растворять вещества в воде и проливать чистой водой после внесения.

  • Ошибка: подкармливать деревья только минеральными средствами.
    Последствие: истощение почвы, ухудшение микрофлоры.
    Альтернатива: чередовать минеральные и органические подкормки, добавлять компост.

А что если…

А что если слива или абрикос перестали давать крупные плоды, хотя уход не изменился? Это может говорить о том, что почва истощилась. В таком случае стоит провести комплексное восстановление: осенью внести перепревший навоз (до 10 кг на 1 м²) и немного извести для снижения кислотности. Весной — добавить мочевину и сульфат калия. Уже через сезон дерево начнёт плодоносить активнее.

Плюсы и минусы удобрений

Тип удобрения Плюсы Минусы
Минеральные Быстро усваиваются, дают видимый эффект При передозировке вызывают ожоги корней
Органические Улучшают структуру почвы, безопасны Действуют медленно, требуют времени на разложение
Зола Снижает кислотность, повышает сахаристость плодов Не содержит азота
Комплексные смеси Экономят время и сбалансированы Могут быть дорогими при регулярном использовании

FAQ

Когда вносить первую подкормку для абрикоса и сливы?
Ранней весной, до цветения — это помогает активировать рост и пробуждение дерева.

Какие органические удобрения наиболее полезны?
Перепревший навоз, компост, настои зелёных трав (крапива, лопух, подорожник).

Можно ли подкармливать деревья золой?
Да, зола особенно полезна летом и осенью: она насыщает почву калием и фосфором и снижает кислотность.

Как определить, что дереву не хватает питания?
Желтеющая листва, слабый прирост побегов, осыпание завязей и мелкие плоды — признаки дефицита элементов.

Сколько раз в год нужно удобрять сливу и абрикос?
Минимум трижды: весной, летом и после сбора урожая.

Мифы и правда

  • Миф: косточковые не нуждаются в частых подкормках.
    Правда: без регулярного питания деревья истощают почву и дают мелкие плоды.

  • Миф: зола может заменить все удобрения.
    Правда: в золе нет азота, необходимого для роста листьев и побегов.

  • Миф: свежий навоз полезен для деревьев.
    Правда: он может обжечь корни — лучше использовать только перепревший.

Исторический контекст

История подкормки садовых культур уходит корнями в древность. Уже в Риме и Греции садоводы использовали золу, навоз и костную муку для повышения плодородия. В XIX веке с развитием химии появились первые минеральные удобрения, такие как суперфосфат и селитра. Сегодня садоводы сочетают органику и минералы, добиваясь максимально сбалансированного питания деревьев.

Три интересных факта

  1. Слива считается одной из древнейших культур: её выращивали ещё в Ассирии более 2000 лет назад.

  2. Абрикос может плодоносить до 40 лет, если почва богата фосфором и калием.

  3. В золе плодовых деревьев содержится до 30 микроэлементов, включая кальций и магний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: подзимний посев астр повышает всхожесть семян до 85% сегодня в 12:05
Астры взрываются цветом без теплиц и забот: секрет, который переворачивает привычный календарь

Обычная рассада астр часто разочаровывает, а болезни уничтожают даже дорогие сорта. Есть способ вырастить крепкие и яркие цветы без теплицы — достаточно посеять их осенью.

Читать полностью » Садоводам рекомендовали перерабатывать ветки в мульчу и компост вместо сжигания сегодня в 8:37
Ветки больше не мусор: как то, что сжигают, может принести урожай

После обрезки деревьев не спешите разжигать костёр — из веток можно сделать удобрение, мульчу, декор и даже топливо. Рассказываем, как использовать всё с пользой.

Читать полностью » Поднятие горшков предотвращает гниение корней растений в дождливую осень сегодня в 8:24
Один приём, который спасёт растения от гнили: работает даже после ливня

Осенние дожди угрожают горшечным растениям, приводя к их гниению. Узнайте, как избежать потерь с помощью простого совета — поднимите горшки за пять минут.

Читать полностью » Поздняя посадка пионов в ноябре обеспечивает низкую цену и хорошее укоренение весной сегодня в 7:39
Пионы без спешки, но с результатом: почему ноябрь — лучшее время для посадки этих королевских цветов

Появление третьего срока посадки пионов — конца ноября — стало сюрпризом для садоводов. Почему поздняя посадка выгоднее, как хранить корни и приживутся ли они до весны.

Читать полностью » Перекопка уничтожает вредителей, но провоцирует рост новых сорняков сегодня в 7:08
Землю копать или оставить в покое: правда, которую не любят старые дачники

Узнайте, стоит ли копать грядки осенью, или лучше выбрать альтернативные методы. Обсуждаем аргументы 'за' и 'против' перекопки грунта с экспертами.

Читать полностью » Розы выдерживают мороз до –5 °C без укрытия, но погибают от переувлажнения и резких перепадов сегодня в 6:49
Без снега и без шансов: почему розы гибнут даже под укрытием

Узнайте, как правильно укрыть розы на зиму, чтобы они survived морозы до -30°C. Открываем 5 проверенных методов защиты растений от холода.

Читать полностью » Имбирь укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение — Екатерина Мельникова сегодня в 6:39
Покупали корень, а он стал пальмой: как вырастить имбирь у себя дома и получить урожай уже через 9 месяцев

Имбирь — не только пряность, но и удивительное декоративное растение. Узнайте, как его вырастить, ухаживать и получить урожай "рогатого корня" прямо у себя дома.

Читать полностью » Утилизация дачного мусора: эксперты рекомендуют сортировать отходы и использовать компостирование сегодня в 5:39
Что делать с мусором, когда вывоза нет: хитрости, которые спасут ваш участок и помогут соседям

Мусор на даче можно не только утилизировать, но и использовать с пользой — превратить отходы в компост, материалы или энергию. Главное — делать это грамотно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
У кошек низкая активность ферментов печени, поэтому они медленнее выводят токсины
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон рассказала, что отец Джон Энистон отговаривал её от актёрской карьеры
Питомцы
Собаки лучше усваивают команды на природе из-за запахов и новых звуков
Туризм
Эксперты рассказали, как сэкономить в путешествии и не потерять впечатления
Наука
Миграции птиц определяют восстановление экосистем и распространение растений — Энди Грин
Технологии
Аналитики Counterpoint: iPhone 17 стал самым успешным запуском Apple с 2020 года
Авто и мото
Исследователи: рев двигателя остаётся культурным символом и влияет на выбор бензиновых авто
Красота и здоровье
Врач Александр Калинкин объяснил, почему осенью усталость часто связана с дефицитом железа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet