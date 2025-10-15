Что скрывают стены студии Slipknot: барабаны гремят, но никто не знает, что они записывают

Барабанщик Slipknot Элой Казагранде подтвердил: культовая метал-группа начала работу над новым альбомом. Для поклонников это стало первым официальным сигналом о возвращении команды в студию после трёхлетнего перерыва.

"Мы уже работаем над новыми песнями. У нас много идей и материала, теперь нужно просто всё собрать воедино", — сказал барабанщик Элой Казагранде.

Возвращение с новым ритмом

Slipknot — не просто группа, а целый феномен, который на протяжении более двух десятилетий формирует облик экстремальной музыки. После релиза "The End So Far" в 2022 году коллектив взял паузу: турне завершилось, фронтмен Кори Тейлор сосредоточился на сольных проектах, а в составе произошли кадровые перемены. Приход бразильского барабанщика Элоя Казагранде, ранее игравшего в Sepultura, стал знаковым моментом. Музыкант привнёс свежую энергию и технику, которой не хватало группе после ухода Джоя Джордисона.

Новая глава Slipknot началась именно с него. Первые джемы, как рассказал Казагранде, проходят в свободной, почти лабораторной атмосфере — без давления сроков и продюсерских рамок. Группа экспериментирует с ритмикой, электронными слоями и плотными гитарными партиями, сохраняя фирменную агрессию, но с более современным звучанием.

Новый материал и неизданные треки

Поклонники помнят загадочный фрагмент "Long May You Die", опубликованный вскоре после прихода Казагранде. Песня была записана в студии, но так и не вышла официально. Этот трек стал чем-то вроде обещания: Slipknot не закончили свою историю, просто ищут новое направление. Теперь, по словам участников, часть идей того периода снова возвращается в работу — в обновлённом виде.

Музыкальные критики предполагают, что будущий альбом может стать переходным — между классическим "мясным" звучанием эпохи "Iowa" и более мелодичными и атмосферными находками поздних релизов. Сам Кори Тейлор в недавних интервью намекал, что хочет "сделать пластинку, которую смогут слушать не только фанаты тяжёлого метала, но и просто любители сильной музыки".

Сравнение альбомов Slipknot

Альбом Год Характер звучания Особенности Iowa 2001 агрессивный, плотный символ экстремального ню-метала Vol. 3: The Subliminal Verses 2004 разнообразный, мелодичный появление чистого вокала We Are Not Your Kind 2019 экспериментальный сложные структуры, электроника The End So Far 2022 атмосферный, концептуальный уход от хаоса к символизму Новый альбом (в работе) 2025? пока неизвестно свежие идеи, участие Элоя Казагранде

Как готовится новый альбом

Процесс записи у Slipknot всегда особенный. В отличие от других групп, они предпочитают начинать не с готовых песен, а с обмена звуковыми фрагментами и риффами.

Сначала создаются заготовки — отрывки ритмов и электронных текстур. Затем каждый участник добавляет свои слои — ударные, скретчи, сэмплы, вокальные крики. На финальном этапе Кори Тейлор прописывает тексты и мелодические линии.

Так рождаются песни, где чувствуется живой хаос, но за ним скрывается чёткая структура. Сейчас этот подход дополняется новыми технологиями: группа активно использует цифровые пэды, плагины для синтеза ударных и экспериментальные микрофоны для записи "грязных" звуков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка воссоздать прежнее звучание.

Последствие: альбом теряет актуальность, звучит как ностальгия.

Альтернатива: использовать новаторские методы сведения и живые импровизации, как делает Slipknot сейчас.

Благодаря подходу Казагранде группа избегает застоя — каждый трек строится вокруг ритма, а не мелодии, что придаёт материалу свежесть и энергию.

А что если…

А что если новый альбом станет не просто возвращением, а перезапуском Slipknot? После более чем двадцати лет на сцене музыканты явно устали от масок прошлого — и теперь ищут не способ шокировать, а возможность удивить музыкально. Если судить по отклику фанатов, именно этого и ждут: меньше театра, больше мощи.

Плюсы и минусы обновления состава

Плюсы Минусы Новая энергия и скорость Казагранде Отсутствие привычной химии старого состава Возможность переосмыслить стиль Риск утратить фирменную атмосферу Повышенное внимание прессы Повышенные ожидания от фанатов

Исторический контекст

Slipknot родились в Айове в конце 1990-х и быстро стали одним из самых узнаваемых коллективов тяжёлой сцены. Их дебютный альбом разошёлся миллионными тиражами, а клипы вроде "Duality" и "Psychosocial" сделали группу частью массовой культуры. Именно дом в Айове, где снимался клип "Duality", недавно вновь напомнил о себе: его выставили на продажу, и поклонники обсуждают возможность превратить здание в музей.

В клипе фанаты буквально разрушали дом под музыку — символ разрушительной энергии Slipknot, которая и сегодня остаётся частью их ДНК.

Интересные факты

• Название Slipknot означает "удавка" — символ самоограничения и контроля.

• В ранние годы музыканты шили свои костюмы и маски вручную.

• Первый концерт группы прошёл в клубе Safari Club в Де-Мойне, куда пришло всего 40 человек.

FAQ

Когда выйдет новый альбом Slipknot?

Пока дата релиза не объявлена. По словам участников, работа в студии идёт активно, но спешить группа не намерена.

Будет ли альбом похож на предыдущие?

По настроению — возможно, ближе к "Iowa", но с современными элементами и новым продакшном.

Как изменился состав Slipknot?

После ухода Шона Крейена и прихода Элоя Казагранде группа пережила обновление, но сохранила ключевое ядро — Кори Тейлора и Джима Рута.

Появятся ли новые маски?

Скорее всего, да. Slipknot всегда сопровождают релизы визуальными экспериментами, и фанаты ждут свежие образы.

Мифы и правда

Миф: Slipknot прекратили существование после 2022 года.

Правда: коллектив лишь взял паузу, чтобы переосмыслить звучание.

Миф: Новая музыка будет мягче.

Правда: по словам музыкантов, в треках останется вся привычная ярость и драйв.

Миф: Элой Казагранде заменяет Джордисона.

Правда: он не замена, а развитие — с новым стилем и подходом к ритму.