Что скрывают стены студии Slipknot: барабаны гремят, но никто не знает, что они записывают
Барабанщик Slipknot Элой Казагранде подтвердил: культовая метал-группа начала работу над новым альбомом. Для поклонников это стало первым официальным сигналом о возвращении команды в студию после трёхлетнего перерыва.
"Мы уже работаем над новыми песнями. У нас много идей и материала, теперь нужно просто всё собрать воедино", — сказал барабанщик Элой Казагранде.
Возвращение с новым ритмом
Slipknot — не просто группа, а целый феномен, который на протяжении более двух десятилетий формирует облик экстремальной музыки. После релиза "The End So Far" в 2022 году коллектив взял паузу: турне завершилось, фронтмен Кори Тейлор сосредоточился на сольных проектах, а в составе произошли кадровые перемены. Приход бразильского барабанщика Элоя Казагранде, ранее игравшего в Sepultura, стал знаковым моментом. Музыкант привнёс свежую энергию и технику, которой не хватало группе после ухода Джоя Джордисона.
Новая глава Slipknot началась именно с него. Первые джемы, как рассказал Казагранде, проходят в свободной, почти лабораторной атмосфере — без давления сроков и продюсерских рамок. Группа экспериментирует с ритмикой, электронными слоями и плотными гитарными партиями, сохраняя фирменную агрессию, но с более современным звучанием.
Новый материал и неизданные треки
Поклонники помнят загадочный фрагмент "Long May You Die", опубликованный вскоре после прихода Казагранде. Песня была записана в студии, но так и не вышла официально. Этот трек стал чем-то вроде обещания: Slipknot не закончили свою историю, просто ищут новое направление. Теперь, по словам участников, часть идей того периода снова возвращается в работу — в обновлённом виде.
Музыкальные критики предполагают, что будущий альбом может стать переходным — между классическим "мясным" звучанием эпохи "Iowa" и более мелодичными и атмосферными находками поздних релизов. Сам Кори Тейлор в недавних интервью намекал, что хочет "сделать пластинку, которую смогут слушать не только фанаты тяжёлого метала, но и просто любители сильной музыки".
Сравнение альбомов Slipknot
|Альбом
|Год
|Характер звучания
|Особенности
|Iowa
|2001
|агрессивный, плотный
|символ экстремального ню-метала
|Vol. 3: The Subliminal Verses
|2004
|разнообразный, мелодичный
|появление чистого вокала
|We Are Not Your Kind
|2019
|экспериментальный
|сложные структуры, электроника
|The End So Far
|2022
|атмосферный, концептуальный
|уход от хаоса к символизму
|Новый альбом (в работе)
|2025?
|пока неизвестно
|свежие идеи, участие Элоя Казагранде
Как готовится новый альбом
Процесс записи у Slipknot всегда особенный. В отличие от других групп, они предпочитают начинать не с готовых песен, а с обмена звуковыми фрагментами и риффами.
-
Сначала создаются заготовки — отрывки ритмов и электронных текстур.
-
Затем каждый участник добавляет свои слои — ударные, скретчи, сэмплы, вокальные крики.
-
На финальном этапе Кори Тейлор прописывает тексты и мелодические линии.
Так рождаются песни, где чувствуется живой хаос, но за ним скрывается чёткая структура. Сейчас этот подход дополняется новыми технологиями: группа активно использует цифровые пэды, плагины для синтеза ударных и экспериментальные микрофоны для записи "грязных" звуков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка воссоздать прежнее звучание.
-
Последствие: альбом теряет актуальность, звучит как ностальгия.
-
Альтернатива: использовать новаторские методы сведения и живые импровизации, как делает Slipknot сейчас.
Благодаря подходу Казагранде группа избегает застоя — каждый трек строится вокруг ритма, а не мелодии, что придаёт материалу свежесть и энергию.
А что если…
А что если новый альбом станет не просто возвращением, а перезапуском Slipknot? После более чем двадцати лет на сцене музыканты явно устали от масок прошлого — и теперь ищут не способ шокировать, а возможность удивить музыкально. Если судить по отклику фанатов, именно этого и ждут: меньше театра, больше мощи.
Плюсы и минусы обновления состава
|Плюсы
|Минусы
|Новая энергия и скорость Казагранде
|Отсутствие привычной химии старого состава
|Возможность переосмыслить стиль
|Риск утратить фирменную атмосферу
|Повышенное внимание прессы
|Повышенные ожидания от фанатов
Исторический контекст
Slipknot родились в Айове в конце 1990-х и быстро стали одним из самых узнаваемых коллективов тяжёлой сцены. Их дебютный альбом разошёлся миллионными тиражами, а клипы вроде "Duality" и "Psychosocial" сделали группу частью массовой культуры. Именно дом в Айове, где снимался клип "Duality", недавно вновь напомнил о себе: его выставили на продажу, и поклонники обсуждают возможность превратить здание в музей.
В клипе фанаты буквально разрушали дом под музыку — символ разрушительной энергии Slipknot, которая и сегодня остаётся частью их ДНК.
Интересные факты
• Название Slipknot означает "удавка" — символ самоограничения и контроля.
• В ранние годы музыканты шили свои костюмы и маски вручную.
• Первый концерт группы прошёл в клубе Safari Club в Де-Мойне, куда пришло всего 40 человек.
FAQ
Когда выйдет новый альбом Slipknot?
Пока дата релиза не объявлена. По словам участников, работа в студии идёт активно, но спешить группа не намерена.
Будет ли альбом похож на предыдущие?
По настроению — возможно, ближе к "Iowa", но с современными элементами и новым продакшном.
Как изменился состав Slipknot?
После ухода Шона Крейена и прихода Элоя Казагранде группа пережила обновление, но сохранила ключевое ядро — Кори Тейлора и Джима Рута.
Появятся ли новые маски?
Скорее всего, да. Slipknot всегда сопровождают релизы визуальными экспериментами, и фанаты ждут свежие образы.
Мифы и правда
Миф: Slipknot прекратили существование после 2022 года.
Правда: коллектив лишь взял паузу, чтобы переосмыслить звучание.
Миф: Новая музыка будет мягче.
Правда: по словам музыкантов, в треках останется вся привычная ярость и драйв.
Миф: Элой Казагранде заменяет Джордисона.
Правда: он не замена, а развитие — с новым стилем и подходом к ритму.
