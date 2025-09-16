Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микроволновка Горизонт
Микроволновка Горизонт
© commons.wikimedia.org by Medyanowsky is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:33

Узкая микроволновка: находка или компромисс для кухни

Хозяйки отмечают: узкие микроволновки удобны, но имеют ограничения

Маленькая кухня диктует свои правила. Когда каждый сантиметр пространства на счету, выбор техники становится особенно важным. Узкие микроволновые печи кажутся идеальным решением: они занимают минимум места, легко помещаются на узкой полке или в шкафу и визуально не перегружают интерьер.

Что дают узкие модели

Главное преимущество компактной микроволновки — экономия пространства. Она гармонично вписывается даже в очень скромные кухни и может разместиться там, где стандартная модель не поместится. Современные производители предлагают устройства шириной всего 30-40 сантиметров, что позволяет находить место даже в самых неожиданных уголках кухни.

Ограничения и нюансы

Однако за компактность приходится платить удобством. Уменьшенный объём камеры не всегда позволяет разогреть большую порцию еды или использовать стандартные тарелки. В некоторых моделях ограничен набор функций: часто они предназначены только для разогрева и разморозки, без гриля или конвекции. Также узкие печи имеют меньшую мощность, что удлиняет время приготовления.

Кому они подходят

Узкая микроволновка станет хорошим выбором для одиноких людей, студентов или семей, которые используют печь в основном для разогрева еды. В небольшой квартире-студии она может стать настоящим спасением. Но если в доме любят готовить разнообразные блюда, готовить на всю семью или часто пользоваться грилем, компактная модель быстро покажет свои ограничения.

Что учитывать при покупке

Прежде чем выбрать узкую модель, стоит обратить внимание на три момента: вместимость камеры, набор функций и мощность. Даже среди компактных вариантов есть более функциональные устройства, которые могут удивить возможностями.

Баланс между размером и удобством

Узкие микроволновки действительно решают проблему нехватки места, но подходят не всем. Для кого-то это идеальный вариант, а для других — компромисс, который через месяц начнёт раздражать. Поэтому выбирать стоит не только глазами, но и исходя из реальных привычек семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутаты хотят ввести онлайн-отчётность региональных операторов по капремонту сегодня в 4:19

Почему жильцы платят за ремонт, а дома снова разваливаются

Депутаты предложили усилить контроль за капитальным ремонтом: отчёты с фото и видео должны будут публиковаться на сайтах региональных операторов.

Читать полностью » В России отложен ввод 19% многоквартирных домов сегодня в 3:15

Кризис в строительстве: квартиры не продаются, а стройки откладываются

Каждая пятая квартира в новостройках России остаётся непроданной. Эксперты назвали причины и предложили меры поддержки отрасли.

Читать полностью » У певицы Лады Дэнс выявили долги за коммунальные услуги и штрафы ГИБДД сегодня в 2:10

Квартира в центре Москвы и долги: певицу обвиняют в неуплате ЖКХ

У Лады Дэнс накопились долги за коммуналку и штрафы. СМИ сообщили о задолженности за квартиру в центре Москвы и неоплаченных постановлениях ГИБДД.

Читать полностью » В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью сегодня в 1:05

Умные счетчики могут изменить систему расчётов за коммуналку

Депутаты Госдумы предлагают внедрить «умные» датчики в систему ЖКХ. Инициатива направлена на повышение прозрачности и точности расчетов.

Читать полностью » Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону сегодня в 0:19

74 тысячи зданий подготовлены к зиме: как столица встретит холода

Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону: десятки тысяч зданий подготовлены, а на ТЭЦ созданы недельные резервы топлива.

Читать полностью » Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными вчера в 23:26

10 минут в день — и ванна сияет, как новая: проверенный алгоритм уборки

Даже самая дорогая бытовая химия не всегда справляется с налетом в ванной. А вот простые домашние рецепты очищают сантехнику до блеска.

Читать полностью » Специалисты: сода, лимон и горчица эффективно очищают кухонные крышки вчера в 22:19

Крышки превращаются в вечный бой с жиром: с этим можно легко справиться на раз-два

Секреты, которые экономят часы уборки: как справиться с жиром и копотью на кухонных крышках без лишних усилий и агрессивной химии.

Читать полностью » Эксперты: уксус, чеснок и лавровый лист помогают отпугнуть насекомых в доме вчера в 21:05

Тараканы и пауки боятся этого больше, чем яда: дом можно защитить без химии

Домашние хитрости помогут избавиться от тараканов и ящериц без химии. Узнайте, какие продукты из вашей кухни превращаются в эффективное оружие.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Англии прошёл Goodwood Revival — праздник ретро-гонок и уникальных машин
Спорт и фитнес

Нарушение нейромышечной связи мешает росту мышц даже при регулярных тренировках
Садоводство

Агроном Ксения Давыдова: молочай прутьевидный помогает бороться с тлёй и гусеницами
Еда

Творожная запеканка готовится с манкой и творогом в духовке
Технологии

ESET обнаружила новый вариант вымогателя HybridPetya — эволюция Petya/NotPetya
Туризм

Подземный комплекс Оствалл в Польше стал крупнейшей колонией летучих мышей в Европе
Красота и здоровье

Айдархан Якупов: спортивных врачей в России выпускают слишком мало
Туризм

Калининградская область потеряла 10% туристического потока летом 2025 года — Hotel Advisors
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet