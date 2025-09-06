Секретная тренировка конькобежцев, которая прокачивает тело лучше спортзала

Тренировки слайдбордами всё чаще встречаются не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей фитнеса. Изначально созданные для тренировок конькобежцев, эти платформы стали настоящим открытием для хоккеистов, бегунов и всех, кто ищет эффективные и щадящие нагрузки. При этом, чтобы получить пользу от занятий, вовсе не обязательно уметь кататься на коньках или играть в хоккей.

Чем полезны тренировки на слайдборде

Главное преимущество занятий на слайдборде — это развитие боковой подвижности и силы корпуса. Такие упражнения помогают укреплять мышцы, отвечающие за стабилизацию таза и позвоночника, что особенно важно для профилактики травм. Кроме того, тренировки на скользящей поверхности позволяют поддерживать кардионагрузку без лишнего давления на суставы. Поэтому они подходят людям с ограничениями по бегу или прыжкам.

Отдельного внимания заслуживает профилактика травм паха и задней поверхности бедра. Спортсмены ценят слайдборд именно за возможность снизить риск этих повреждений. Более того, привычные упражнения вроде выпадов или планок здесь приобретают новый уровень сложности и эффективности. Например, выпады с выдвижением ноги назад по поверхности доски отлично прокачивают ягодицы и квадрицепсы.

А планка, выполненная на слайдборде, требует от мышц корпуса максимальной стабильности, превращая обычное упражнение в серьёзный вызов даже для опытных спортсменов.

Популярные упражнения на слайдборде

"Конькобежец"

Это одно из самых известных движений на слайдборде. Наденьте специальные бахилы или используйте скользящие накладки. Встаньте у одного края доски: левая нога опорная, правая — чуть приподнята и заведена назад. Левой рукой потянитесь назад, а правую согните под углом в 90 градусов. С помощью рук создайте импульс и перенесите тело вбок, скользя по поверхности. Достигнув противоположного края, повторите движение в обратную сторону. Это упражнение отлично развивает выносливость и координацию.

Выпады

Самый доступный вариант — обратные выпады. Встаньте лицом от доски, одну ногу оставьте вне её, а вторую — на поверхности. Скользите ногой назад, сохраняя корпус прямым. Повторите движение 5-10 раз и смените ногу. Для продвинутого уровня можно взять в руки гантели или гирю, увеличив нагрузку на мышцы.

"Гусеница"

Это упражнение задействует всё тело и одновременно укрепляет пресс. Встаньте на край доски, наклонитесь и, не сгибая ног, "шагая" руками, выйдите в положение планки. Поднимите таз вверх в "пике" и подтяните ноги к рукам, скользя по поверхности. Затем вернитесь в планку и снова "идите" руками к стопам. Такое движение сочетает растяжку и силовую работу.

Почему стоит добавить слайдборд в тренировки

Упражнения на слайдборде делают привычный фитнес разнообразнее и интереснее. Они задействуют мышцы в нестандартной плоскости движения, тренируют баланс, развивают координацию и укрепляют сердечно-сосудистую систему без ударных нагрузок. С этим простым оборудованием можно построить полноценную функциональную тренировку, подходящую и новичкам, и профессиональным спортсменам.