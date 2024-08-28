Слежка и паранойя: французские спецслужбы следили за Павлом Дуровым до ареста

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, вероятно, было предшествовано длительным полицейским расследованием и слежкой, утверждает французский адвокат по уголовным делам Антони Бем.

"Задержание Павла Дурова не было внезапным, это результат длительного расследования и слежки. Это подтверждается несколькими факторами. Во-первых, он был арестован на основании ордера на арест, выданного на его имя. Ордер на арест выдается, только если по итогам следственных действий имеются основания полагать, что он участвовал в совершении преступлений или правонарушений", — сказал Бем РИА Новости.

По его мнению, это означает, что следователи располагают досье на Дурова. Кроме того, для задержания однозначно была использована слежка. Бем напомнил, что аэропорт Ле Бурже, куда прилетел Дуров, используется для частных самолетов, поэтому получить информацию о пассажирах там намного сложнее, чем в обычных аэропортах.

"Таким образом, либо у следователей был кто-то в Ле Бурже, кто ежедневно изучал списки рейсов, чтобы задержать Павла Дурова, либо он или его окружение были поставлены на прослушку, либо была организована слежка, либо это были непосредственно власти Дубая, которые тайно передали информацию французам. В любом случае, этот арест — результат долгой работы следователей", — отметил адвокат.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что он был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Он также подозревается в нежелании сотрудничать с властями.

По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.

Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿