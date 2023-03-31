Полиция организовывает проверку музыканта и продюсера Семёна Слепакова по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Пристальное внимание властей исполнитель получил после того, как опубликовал песню с критикой СВО на Украине.
На данный момент известно, что по итогам проверки "будет принято процессуальное решение". Музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.
Как уточняется, обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
"Аэрофлот" находится под экспортными ограничениями от США еще на 180 дней
Об этом сообщил Минторг США
Рестораны Макдоналдс в Белоруссии работают под вывеской "Мы открыты"
Заведение быстрого питания сейчас находится без бренда
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель