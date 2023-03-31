Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:28

СМИ: проходит проверка в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России

Полиция организовывает проверку музыканта и продюсера Семёна Слепакова по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Пристальное внимание властей исполнитель получил после того, как опубликовал песню с критикой СВО на Украине.

На данный момент известно, что по итогам проверки "будет принято процессуальное решение". Музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.

Как уточняется, обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Мир

"Аэрофлот" находится под экспортными ограничениями от США еще на 180 дней

Об этом сообщил Минторг США

Читать полностью

Рестораны Макдоналдс в Белоруссии работают под вывеской "Мы открыты"

Заведение быстрого питания сейчас находится без бренда

Читать полностью

Общество

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств

Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель

Читать полностью

Новости