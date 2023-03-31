Полиция организовывает проверку музыканта и продюсера Семёна Слепакова по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Пристальное внимание властей исполнитель получил после того, как опубликовал песню с критикой СВО на Украине.

На данный момент известно, что по итогам проверки "будет принято процессуальное решение". Музыканту грозит либо штраф, либо административный арест.

Как уточняется, обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.