Фонд защиты национального исторического наследия инициировал попросил проверку Следственным комитетом в отношении артиста Семена Слепакова.
Причиной проверки стала песня артиста о спецоперации, в которой он, по мнению фонда, дискредитирует российские вооруженные силы.
Накануне фонд также обратился в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.
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