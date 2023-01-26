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  • Опубликована сегодня в 8:54

Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии

Фонд защиты национального исторического наследия инициировал попросил проверку Следственным комитетом в отношении артиста Семена Слепакова.

Причиной проверки стала песня артиста о спецоперации, в которой он, по мнению фонда, дискредитирует российские вооруженные силы.

Накануне фонд также обратился в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.

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