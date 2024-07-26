Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил о внесении в палату законопроекта, направленного на усиление безопасности при осуществлении грузоперевозок.
Законопроект, разработанный Пискаревым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым, предусматривает создание реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.
По словам Пискарева, необходимость такого закона обусловлена возросшей опасностью незаконного перемещения по стране запрещенных или ограниченных в обороте предметов и веществ, которые могут оказаться в руках потенциальных диверсантов или террористов. В последнее время участились случаи выявления грузоотправлений, содержащих наркотики, оружие и боеприпасы, сильнодействующие и взрывчатые вещества и устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.
Законопроект предлагает ввести запрет на перевозку экспедиторами таких грузов, а также наделить их правом задерживать запрещенный к перевозке груз и уничтожать его, если он представляет опасность для жизни и здоровья людей и если эту опасность нельзя устранить иным путем. Кроме того, проект закона предусматривает создание реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.
Пискарев уверен, что принятие закона позволит повысить безопасность, в том числе на транспорте, упорядочить транспортно-экспедиционную деятельность и перекрыть лазейки для ввоза запрещенных веществ и предметов. Таким образом, закон
From Wikimedia Commons/ Pibwl (GNU Free Documentation License)
Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта
В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.
В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона
В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник".
Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3
В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ
Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.