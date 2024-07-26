Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объявил о внесении в палату законопроекта, направленного на усиление безопасности при осуществлении грузоперевозок.

Законопроект, разработанный Пискаревым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым, предусматривает создание реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.

По словам Пискарева, необходимость такого закона обусловлена возросшей опасностью незаконного перемещения по стране запрещенных или ограниченных в обороте предметов и веществ, которые могут оказаться в руках потенциальных диверсантов или террористов. В последнее время участились случаи выявления грузоотправлений, содержащих наркотики, оружие и боеприпасы, сильнодействующие и взрывчатые вещества и устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

Законопроект предлагает ввести запрет на перевозку экспедиторами таких грузов, а также наделить их правом задерживать запрещенный к перевозке груз и уничтожать его, если он представляет опасность для жизни и здоровья людей и если эту опасность нельзя устранить иным путем. Кроме того, проект закона предусматривает создание реестра лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность.

Пискарев уверен, что принятие закона позволит повысить безопасность, в том числе на транспорте, упорядочить транспортно-экспедиционную деятельность и перекрыть лазейки для ввоза запрещенных веществ и предметов. Таким образом, закон

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