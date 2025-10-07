Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ши-тцу
Ши-тцу
© flickr.com by Jim Winstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:06

Эти собаки будто медитируют: породы, для которых сон важнее прогулки

Учёные: взрослые собаки спят в среднем от 12 до 15 часов в сутки

Если вы мечтаете о четвероногом друге, который обожает уют, покой и не требует ежедневных марафонов на улице, — эта статья для вас. Среди десятков пород есть настоящие мастера сна, способные проводить в дреме большую часть дня. Они идеально подойдут тем, кто живёт в квартире, не любит шум и спешку, а также ценит домашний комфорт.

Сколько спят собаки на самом деле

В среднем собака проводит во сне от 12 до 15 часов в сутки. У щенков и пожилых псов этот показатель выше: им нужно больше времени для восстановления и роста. На продолжительность сна влияют возраст, порода, уровень активности и даже климат.

Домашние питомцы давно подстроились под ритм жизни человека. Они засыпают, когда в доме тихо, и бодрствуют рядом с хозяином, копируя его режим. Главное условие для здорового сна — уютное место без сквозняков, мягкий лежак и отсутствие громких раздражителей.

Чем сон собаки отличается от человеческого

Собаки, как и люди, проходят фазы глубокого и поверхностного сна. Однако длительность этих циклов у них короче. Питомец может мгновенно заснуть, а через несколько минут уже реагировать на шум за окном. Поэтому если пёс дремлет посреди дня — не мешайте ему: короткие периоды сна помогают восстанавливать энергию.

Интересно, что собаки видят сны. Учёные отмечают, что мелкие движения лап или поскуливание во сне — признаки того, что питомцу "снится" прогулка или игра с мячом.

Чем спокойные породы отличаются от активных

Активные собаки — лайки, бордер-колли, джек-рассел-терьеры — нуждаются в постоянных нагрузках. Без движения они начинают скучать и могут устраивать беспорядок дома. Напротив, спокойные и "сонные" породы ценят размеренность и с удовольствием проводят время рядом с хозяином.

Порода Средняя продолжительность сна Характер Подходит для
Ши-тцу до 20 часов Ласковый, уравновешенный Квартир, пожилых людей
Бульдог французский 14-16 часов Добродушный, малоподвижный Маленьких семей, одиноких хозяев
Карлин (мопс) 15-17 часов Весёлый, привязчивый Людей с размеренным ритмом
Сенбернар 12-14 часов Спокойный, терпеливый Частных домов
Пиренейская горная собака (патоу) 12-15 часов Независимый, наблюдательный Владельцев с участком

Почему ши-тцу — чемпион по сну

Ши-тцу заслуженно называют "маленьким философом". Этот пушистый тибетский пёс унаследовал от своих предков любовь к спокойствию и уюту. Он может дремать где угодно — на диване, у ног хозяина или прямо на ковре.

Несмотря на склонность к отдыху, ши-тцу не ленив. Он с радостью играет и проявляет любопытство, но после короткой активности снова ищет место для сна. Взрослые особи способны спать до 20 часов в сутки — абсолютный рекорд среди декоративных пород. Поэтому тем, кто выбирает щенка ши-тцу, важно предусмотреть тихое пространство для отдыха.

Другие породы, обожающие сон

Французский бульдог

Эта порода стала символом городской жизни. Небольшой размер, минимальные требования к прогулкам и дружелюбный характер делают французского бульдога идеальным питомцем для квартиры. Он любит поспать после еды и редко проявляет излишнюю активность.

Мопс

Мопсы обожают внимание, но не любят изнурительные прогулки. Они быстро утомляются и компенсируют это длительным сном. Зато рядом с хозяином всегда ведут себя ласково и миролюбиво.

Сенбернар

Огромный и мягкосердечный, сенбернар часто ассоциируется с альпийскими спасателями. Его спокойствие объясняется медленным обменом веществ. Этот великан нуждается в полноценном отдыхе, чтобы сохранять силы и выдержку.

Пиренейский патоу

Охранник от природы, он бодрствует, когда охраняет территорию, и спит с полной отдачей, когда опасность миновала. Такие собаки требуют пространства и тихой обстановки.

Советы шаг за шагом: как обеспечить собаке здоровый сон

  1. Выберите подходящее место. Лежак должен быть по размеру собаки, с ортопедическим наполнителем и съёмным чехлом.

  2. Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте примерно в одно время — пёс подстроится под ваш график.

  3. Не мешайте во время сна. Даже если питомец спит днём, не стоит его тормошить.

  4. Следите за температурой. Избегайте сквозняков и прямого солнца.

  5. Обеспечьте спокойствие. Громкие звуки и телевизор рядом с местом отдыха — лишний стресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Частое беспокойство спящей собаки Раздражительность, тревожность Дайте возможность досыпать, не отвлекая
Слишком мягкий или жёсткий лежак Проблемы с суставами Подберите ортопедический матрас
Свет и шум рядом с местом отдыха Нарушение сна Переставьте лежак в тихий угол
Неправильное питание Вялость, лишний вес Консультируйтесь с ветеринаром по рациону

А что если собака спит слишком много?

Иногда чрезмерная сонливость — сигнал о проблемах со здоровьем. Если питомец перестал интересоваться прогулками или едой, стоит обратиться к ветеринару. Однако у спокойных пород длительный сон — это норма. Главное, чтобы во время бодрствования собака оставалась активной и реагировала на хозяина.

Плюсы и минусы спокойных пород

Плюсы Минусы
Подходят для квартир Склонны к набору веса
Не требуют много выгула Могут храпеть
Легко адаптируются к ритму хозяина Иногда упрямы
Уравновешенный характер Не подходят для спорта
Долголетие и дружелюбие Быстро устают от жары

Частые вопросы

Как выбрать лежак для спокойной собаки?
Выбирайте модели с ортопедическим эффектом и чехлом, который легко стирать. Лучше, если борта не слишком высокие — питомцу будет удобнее вставать.

Сколько раз в день нужно гулять с "сонной" собакой?
Достаточно двух коротких прогулок утром и вечером. Главное — не продолжительность, а регулярность.

Можно ли заводить ши-тцу, если в доме дети?
Да, но важно объяснить ребёнку, что псу нужно личное пространство. Ши-тцу дружелюбны, но не любят излишнюю суету.

Мифы и правда

Миф: собака, которая много спит, — ленивая.
Правда: количество сна определяется породой и обменом веществ, а не характером.

Миф: крупные собаки спят меньше мелких.
Правда: наоборот, чем больше вес, тем дольше требуется отдых.

Миф: если пёс спит днём, ночью он не уснёт.
Правда: собаки спят циклично и умеют быстро переключаться между активностью и покоем.

3 интересных факта о сне собак

  1. Самая "сонная" порода в мире — ши-тцу, он может дремать до 20 часов в сутки.

  2. Щенки проводят во сне почти 90% времени первых недель жизни.

  3. После долгой прогулки собаки часто спят крепче, чем после еды — физическая активность помогает организму отдыхать глубже.

Исторический контекст

Когда-то ши-тцу и пекинесов разводили при тибетских монастырях и императорском дворе Китая. Их считали символом покоя и благополучия. А сенбернары спасали путешественников в Альпах, после чего отдыхали по 15 часов в день — иначе им просто не хватало сил на следующую миссию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование 47 тысяч собак показало, что самки лучше поддаются дрессировке вчера в 22:05
Возраст, вес и даже пол: что на самом деле влияет на характер собаки

Масштабное исследование показало: характер и обучаемость собак зависят от возраста, пола и даже веса. Почему мелкие породы тревожнее, а самки учатся быстрее — разбираемся с выводами учёных.

Читать полностью » Кошачий забег радости после туалета связан с блуждающим нервом вчера в 21:17
Кошачий забег после туалета — шутка природы или древний инстинкт выживания? Вот что это значит

Почему кошки внезапно мчатся по дому после туалета? Разбираемся, что вызывает эти "кошачьи забеги" — от эйфории до древних инстинктов.

Читать полностью » Зоопсихолог Екатерина Лапина рассказала, как приучить щенка оставаться дома одного вчера в 20:19
Первый день без хозяина — экзамен на доверие: вот как помочь щенку справиться

Первый раз придётся уйти, оставив щенка одного? Разбираемся, как подготовить питомца к этому моменту и сделать его спокойным и уверенным.

Читать полностью » Быстрое дыхание у собаки не всегда сигнал болезни вчера в 19:11
Собака дышит чаще обычного: вот что это значит и когда пора бить тревогу

Иногда учащённое дыхание у собаки — просто реакция на жару или радость. Разбираемся, когда это норма, а когда тревожный сигнал.

Читать полностью » Учёные Университета Аризоны: взрослые собаки учатся не хуже щенков вчера в 18:12
Старую собаку новым трюкам не научишь? Ошибаетесь — просто ей нужно доверие

Взрослую собаку можно обучить ничуть не хуже щенка. Разбираемся, как наладить доверие, выстроить рутину и добиться успеха без стресса.

Читать полностью » Кинолог Андрей Кузьмин рассказал, какие крупные собаки считаются самыми мощными вчера в 17:11
Эти собаки могут защитить и утешить: 7 пород, у которых сила идёт рука об руку с преданностью

Эти семь пород впечатляют не только размерами, но и характером. Разбираемся, какие крупные собаки считаются самыми сильными и почему их верность не знает границ.

Читать полностью » Чрезмерное количество добавок может привести к отказу питомца от пищи вчера в 16:50
Аппетит пропал — что делать? 10 способов вернуть здоровый интерес к еде у вашего пса

Собака вдруг отказывается от привычного корма? Разбираем основные причины и простые шаги, которые помогут вернуть здоровый аппетит.

Читать полностью » Антицарапки на когти могут вызвать аллергию и инфекции вчера в 16:07
Силиконовые колпачки на когтях: милый аксессуар или приговор для кошки

Яркие силиконовые антицарапки на когтях кошки кажутся удобным решением. Но что скрывается за этим "маникюром" и стоит ли рисковать здоровьем питомца?

Читать полностью »

Новости
Дом
Умный дом в 2025 году: реальные возможности, цены и главные мифы
Питомцы
Птицеводы: пищевая сода в дозе 5–6 г на кг корма помогает курам восстановить яйценоскость
Туризм
Путеводитель по Екатеринбургу: Красная и Синяя линии, культурная жизнь и мистические места
Красота и здоровье
Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью
Культура и шоу-бизнес
Кэти Перри и Джастин Трюдо поддерживают отношения на расстоянии — Daily Mail
Технологии
Израиль заключил контракт с американской PR-компанией для влияния на алгоритмы ИИ
Авто и мото
АЕБ: продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились на 20%
Еда
Котлеты из смешанного фарша на сковороде получаются сочными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet