Эти собаки будто медитируют: породы, для которых сон важнее прогулки

Если вы мечтаете о четвероногом друге, который обожает уют, покой и не требует ежедневных марафонов на улице, — эта статья для вас. Среди десятков пород есть настоящие мастера сна, способные проводить в дреме большую часть дня. Они идеально подойдут тем, кто живёт в квартире, не любит шум и спешку, а также ценит домашний комфорт.

Сколько спят собаки на самом деле

В среднем собака проводит во сне от 12 до 15 часов в сутки. У щенков и пожилых псов этот показатель выше: им нужно больше времени для восстановления и роста. На продолжительность сна влияют возраст, порода, уровень активности и даже климат.

Домашние питомцы давно подстроились под ритм жизни человека. Они засыпают, когда в доме тихо, и бодрствуют рядом с хозяином, копируя его режим. Главное условие для здорового сна — уютное место без сквозняков, мягкий лежак и отсутствие громких раздражителей.

Чем сон собаки отличается от человеческого

Собаки, как и люди, проходят фазы глубокого и поверхностного сна. Однако длительность этих циклов у них короче. Питомец может мгновенно заснуть, а через несколько минут уже реагировать на шум за окном. Поэтому если пёс дремлет посреди дня — не мешайте ему: короткие периоды сна помогают восстанавливать энергию.

Интересно, что собаки видят сны. Учёные отмечают, что мелкие движения лап или поскуливание во сне — признаки того, что питомцу "снится" прогулка или игра с мячом.

Чем спокойные породы отличаются от активных

Активные собаки — лайки, бордер-колли, джек-рассел-терьеры — нуждаются в постоянных нагрузках. Без движения они начинают скучать и могут устраивать беспорядок дома. Напротив, спокойные и "сонные" породы ценят размеренность и с удовольствием проводят время рядом с хозяином.