Эти собаки будто медитируют: породы, для которых сон важнее прогулки
Если вы мечтаете о четвероногом друге, который обожает уют, покой и не требует ежедневных марафонов на улице, — эта статья для вас. Среди десятков пород есть настоящие мастера сна, способные проводить в дреме большую часть дня. Они идеально подойдут тем, кто живёт в квартире, не любит шум и спешку, а также ценит домашний комфорт.
Сколько спят собаки на самом деле
В среднем собака проводит во сне от 12 до 15 часов в сутки. У щенков и пожилых псов этот показатель выше: им нужно больше времени для восстановления и роста. На продолжительность сна влияют возраст, порода, уровень активности и даже климат.
Домашние питомцы давно подстроились под ритм жизни человека. Они засыпают, когда в доме тихо, и бодрствуют рядом с хозяином, копируя его режим. Главное условие для здорового сна — уютное место без сквозняков, мягкий лежак и отсутствие громких раздражителей.
Чем сон собаки отличается от человеческого
Собаки, как и люди, проходят фазы глубокого и поверхностного сна. Однако длительность этих циклов у них короче. Питомец может мгновенно заснуть, а через несколько минут уже реагировать на шум за окном. Поэтому если пёс дремлет посреди дня — не мешайте ему: короткие периоды сна помогают восстанавливать энергию.
Интересно, что собаки видят сны. Учёные отмечают, что мелкие движения лап или поскуливание во сне — признаки того, что питомцу "снится" прогулка или игра с мячом.
Чем спокойные породы отличаются от активных
Активные собаки — лайки, бордер-колли, джек-рассел-терьеры — нуждаются в постоянных нагрузках. Без движения они начинают скучать и могут устраивать беспорядок дома. Напротив, спокойные и "сонные" породы ценят размеренность и с удовольствием проводят время рядом с хозяином.
|Порода
|Средняя продолжительность сна
|Характер
|Подходит для
|Ши-тцу
|до 20 часов
|Ласковый, уравновешенный
|Квартир, пожилых людей
|Бульдог французский
|14-16 часов
|Добродушный, малоподвижный
|Маленьких семей, одиноких хозяев
|Карлин (мопс)
|15-17 часов
|Весёлый, привязчивый
|Людей с размеренным ритмом
|Сенбернар
|12-14 часов
|Спокойный, терпеливый
|Частных домов
|Пиренейская горная собака (патоу)
|12-15 часов
|Независимый, наблюдательный
|Владельцев с участком
Почему ши-тцу — чемпион по сну
Ши-тцу заслуженно называют "маленьким философом". Этот пушистый тибетский пёс унаследовал от своих предков любовь к спокойствию и уюту. Он может дремать где угодно — на диване, у ног хозяина или прямо на ковре.
Несмотря на склонность к отдыху, ши-тцу не ленив. Он с радостью играет и проявляет любопытство, но после короткой активности снова ищет место для сна. Взрослые особи способны спать до 20 часов в сутки — абсолютный рекорд среди декоративных пород. Поэтому тем, кто выбирает щенка ши-тцу, важно предусмотреть тихое пространство для отдыха.
Другие породы, обожающие сон
Французский бульдог
Эта порода стала символом городской жизни. Небольшой размер, минимальные требования к прогулкам и дружелюбный характер делают французского бульдога идеальным питомцем для квартиры. Он любит поспать после еды и редко проявляет излишнюю активность.
Мопс
Мопсы обожают внимание, но не любят изнурительные прогулки. Они быстро утомляются и компенсируют это длительным сном. Зато рядом с хозяином всегда ведут себя ласково и миролюбиво.
Сенбернар
Огромный и мягкосердечный, сенбернар часто ассоциируется с альпийскими спасателями. Его спокойствие объясняется медленным обменом веществ. Этот великан нуждается в полноценном отдыхе, чтобы сохранять силы и выдержку.
Пиренейский патоу
Охранник от природы, он бодрствует, когда охраняет территорию, и спит с полной отдачей, когда опасность миновала. Такие собаки требуют пространства и тихой обстановки.
Советы шаг за шагом: как обеспечить собаке здоровый сон
-
Выберите подходящее место. Лежак должен быть по размеру собаки, с ортопедическим наполнителем и съёмным чехлом.
-
Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте примерно в одно время — пёс подстроится под ваш график.
-
Не мешайте во время сна. Даже если питомец спит днём, не стоит его тормошить.
-
Следите за температурой. Избегайте сквозняков и прямого солнца.
-
Обеспечьте спокойствие. Громкие звуки и телевизор рядом с местом отдыха — лишний стресс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Частое беспокойство спящей собаки
|Раздражительность, тревожность
|Дайте возможность досыпать, не отвлекая
|Слишком мягкий или жёсткий лежак
|Проблемы с суставами
|Подберите ортопедический матрас
|Свет и шум рядом с местом отдыха
|Нарушение сна
|Переставьте лежак в тихий угол
|Неправильное питание
|Вялость, лишний вес
|Консультируйтесь с ветеринаром по рациону
А что если собака спит слишком много?
Иногда чрезмерная сонливость — сигнал о проблемах со здоровьем. Если питомец перестал интересоваться прогулками или едой, стоит обратиться к ветеринару. Однако у спокойных пород длительный сон — это норма. Главное, чтобы во время бодрствования собака оставалась активной и реагировала на хозяина.
Плюсы и минусы спокойных пород
|Плюсы
|Минусы
|Подходят для квартир
|Склонны к набору веса
|Не требуют много выгула
|Могут храпеть
|Легко адаптируются к ритму хозяина
|Иногда упрямы
|Уравновешенный характер
|Не подходят для спорта
|Долголетие и дружелюбие
|Быстро устают от жары
Частые вопросы
Как выбрать лежак для спокойной собаки?
Выбирайте модели с ортопедическим эффектом и чехлом, который легко стирать. Лучше, если борта не слишком высокие — питомцу будет удобнее вставать.
Сколько раз в день нужно гулять с "сонной" собакой?
Достаточно двух коротких прогулок утром и вечером. Главное — не продолжительность, а регулярность.
Можно ли заводить ши-тцу, если в доме дети?
Да, но важно объяснить ребёнку, что псу нужно личное пространство. Ши-тцу дружелюбны, но не любят излишнюю суету.
Мифы и правда
Миф: собака, которая много спит, — ленивая.
Правда: количество сна определяется породой и обменом веществ, а не характером.
Миф: крупные собаки спят меньше мелких.
Правда: наоборот, чем больше вес, тем дольше требуется отдых.
Миф: если пёс спит днём, ночью он не уснёт.
Правда: собаки спят циклично и умеют быстро переключаться между активностью и покоем.
3 интересных факта о сне собак
-
Самая "сонная" порода в мире — ши-тцу, он может дремать до 20 часов в сутки.
-
Щенки проводят во сне почти 90% времени первых недель жизни.
-
После долгой прогулки собаки часто спят крепче, чем после еды — физическая активность помогает организму отдыхать глубже.
Исторический контекст
Когда-то ши-тцу и пекинесов разводили при тибетских монастырях и императорском дворе Китая. Их считали символом покоя и благополучия. А сенбернары спасали путешественников в Альпах, после чего отдыхали по 15 часов в день — иначе им просто не хватало сил на следующую миссию.
