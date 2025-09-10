Что скрывает Регина Тодоренко: неожиданные переживания в последние недели беременности

Регина Тодоренко, известная телеведущая и мама двоих детей, поделилась своими переживаниями в последний месяц беременности, который сопровождается не только радостным ожиданием, но и непростыми физическими и психологическими моментами. В своем блоге она опубликовала несколько фотографий, сделанных в домашней обстановке, на которых она изображена в коротких шортах и спортивном бра, без макияжа и укладки, что подчеркивает естественность её текущего состояния.

В своем посте Тодоренко откровенно поделилась тем, как ночные пробуждения стали её новой реальностью. Телеведущая рассказала, что она часто просыпается ночью, чувствуя, что её тело устало, но мысли продолжают кружиться в голове. Она беспокойно ворочается, пытаясь найти удобное положение, и считает движения малыша. Время от времени она переключает подушку с одного бока на другой, но сна не приходит. Регина поделилась своими переживаниями, говоря, что это стало её постоянной "ночной реальностью", которая, как она надеется, закончится только после рождения ребенка.

"Лежу, ворочаюсь, ищу удобное положение, перекладываю подушку с боку на бок, считаю движения малыша… И понимаю — это и есть моя новая 'ночная реальность' на ближайший год", — рассказала Регина Тодоренко.

Телеведущая также не обошла вниманием реакцию своего мужа, певца Владислава Топалова, который стал частью её ночных переживаний. Каждый раз, когда она просыпается и пытается найти комфортное положение, она будит его, и Регина беспокоится, что вскоре он окажется на диване в гостиной, чтобы не мешать ей.

"Через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную", — с юмором добавила она, описывая эту неловкую ситуацию.

Тодоренко подчеркнула, что такие ночные пробуждения являются нормальным явлением в конце беременности. Она привела исследование британских ученых, которые объясняют такие проблемы как следствие физического дискомфорта и психологической тревоги, которые сопровождают женщин в последние недели ожидания малыша. Тодоренко согласна с тем, что это явление вполне естественно и переживаемое многими женщинами на завершающем этапе беременности.

Напомним, что Регина и Владислав готовятся стать родителями в третий раз. Супруги уже ожидают появления третьего сына, и их дом наполняется радостными ожиданиями. Ожидается, что малыш появится на свет уже в ближайшее время.