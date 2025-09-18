"Ночная уборка" мозга включается только в этой позе — скорее всего, вы на ней не спите

О сне принято говорить как о главном инструменте восстановления сил. Многие уверены: главное — спать не меньше восьми часов. Однако современные исследования показывают, что имеет значение не только продолжительность, но и поза, в которой человек проводит ночь.

Эксперт Лев Фомченков в беседе с Daily Mail отметил: сон на боку считается оптимальным положением для сохранения здоровья мозга и памяти.

"Сон на боку — оптимальная поза для сохранения здоровья мозга и памяти", — сообщил эксперт Лев Фомченков.

Как работает "ночная уборка" мозга

Наш мозг очищается от токсинов во время сна благодаря особой системе — глимфатической. Она использует спинномозговую жидкость, которая циркулирует между клетками, "вымывая" отходы метаболизма. Среди них — бета-амилоид и тау-белки. Именно их накопление связано с болезнью Альцгеймера, ведущей причиной деменции.

Исследования показывают: в положении на боку глимфатическая система работает наиболее эффективно. То есть привычка спать на боку помогает мозгу дольше оставаться здоровым и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Чем полезен сон на боку

Медики из Mayo Clinic (Миннесота) подчёркивают, что правильная поза во сне влияет не только на мозг, но и на всё тело. Сон на боку:

снижает нагрузку на суставы;

облегчает работу сердца и внутренних органов;

улучшает кровообращение;

помогает позвоночнику сохранять естественное положение.

Таким образом, привычка отдыхать на боку оказывает комплексное действие — от профилактики деменции до защиты суставов и сердца.

Чем опасен сон на спине

На первый взгляд, сон на спине кажется естественным и удобным. Но, как отмечают специалисты, у этой позы есть ряд минусов:

циркуляция спинномозговой жидкости нарушается, что мешает работе глимфатической системы;

увеличивается риск апноэ сна — временной остановки дыхания;

язык и нижняя челюсть могут западать, частично перекрывая дыхательные пути;

нагрузка на поясницу и шею повышается, если подушка подобрана неправильно.

Все эти факторы со временем отражаются на здоровье мозга, сердца и дыхательной системы.

Сравнение поз сна

Поза сна Влияние на мозг Влияние на тело На боку Эффективное очищение мозга, снижение риска деменции Разгрузка суставов, улучшение кровообращения На спине Нарушение циркуляции жидкости, риск апноэ Давление на дыхательные пути и позвоночник На животе Слабое очищение мозга Нагрузка на шею и внутренние органы

Советы шаг за шагом

Постепенно переходите к сну на боку, если привыкли спать на спине. Подложите небольшую подушку под спину, чтобы не переворачиваться во сне. Используйте валик или подушку между коленями для разгрузки таза и поясницы. Подбирайте матрас средней жёсткости: он поддерживает позвоночник и помогает удерживать правильное положение. Если есть проблемы с дыханием или боль в суставах, обсудите позу сна с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: спать только на спине.

→ Последствие: риск апноэ, нагрузка на мозг и позвоночник.

→ Альтернатива: постепенно переходите к сну на боку.

Ошибка: выбирать слишком мягкий матрас.

→ Последствие: искривление позвоночника, боли в спине.

→ Альтернатива: матрас средней жёсткости.

Ошибка: засыпать на животе.

→ Последствие: нагрузка на шею, ухудшение дыхания.

→ Альтернатива: использовать боковую позу с поддержкой подушками.

А что если…

А что если человек категорически не может спать на боку? В таких случаях важно хотя бы минимизировать риски сна на спине. Можно использовать ортопедические подушки, которые поддерживают шею и снижают вероятность западания языка, а также следить за массой тела, так как лишний вес усиливает риск апноэ.

Плюсы и минусы сна на боку

Плюсы Минусы Очищает мозг и снижает риск деменции Некоторым неудобно менять привычку Снижает нагрузку на суставы Требует правильного подбора подушки Улучшает кровообращение При проблемах с плечевыми суставами поза может быть неудобной Поддерживает позвоночник Нужно время, чтобы привыкнуть

FAQ

Почему сон на боку лучше очищает мозг?

Глимфатическая система в этом положении работает активнее, что помогает выводить токсины.

Как понять, есть ли апноэ во сне?

Признаки: громкий храп, внезапные пробуждения, дневная сонливость.

Можно ли комбинировать позы сна?

Да, но лучше стараться засыпать и проводить основную часть ночи на боку.

Мифы и правда

Миф: главное — это количество сна.

Правда: качество и поза сна играют не меньшую роль.

Миф: сон на спине всегда полезен для позвоночника.

Правда: он усиливает риск апноэ и нарушает циркуляцию.

Миф: поза сна не влияет на мозг.

Правда: исследования показывают связь с риском деменции.

Сон и психология

Интересно, что привычка спать на боку часто ассоциируется с чувством защищённости. Психологи отмечают: такие позы создают ощущение уюта и снижают уровень тревожности. Поэтому сон на боку полезен не только физиологически, но и эмоционально.

Три интересных факта

• Люди чаще всего засыпают на боку, но нередко меняют позу в течение ночи.

• В исследованиях на животных именно боковая поза показала лучшее очищение мозга от метаболитов.

• Сон на спине чаще вызывает храп, чем другие позиции.

Исторический контекст