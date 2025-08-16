Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:25

Тёплый душ вместо льда: неожиданные способы уснуть в зной

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон

Во время сильной жары многие сталкиваются с проблемами засыпания, и дело не только в духоте. По словам специалиста по сну Джеймса Уилсона, известного как The Sleep Geek, организм перед отдыхом должен снизить частоту сердечных сокращений и температуру тела, но в жаркую погоду сделать это гораздо сложнее.

Проветривание и дыхание
Эксперты советуют наладить сквозную вентиляцию — открыть окна с обеих сторон дома и держать двери в комнаты приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Физиолог Нерина Рамлахан отмечает, что дыхание через нос естественным образом охлаждает организм и успокаивает нервную систему. Она рекомендует тренировать этот навык днём, чтобы ночью он стал привычкой.

Тёплый душ вместо ледяного
Несмотря на распространённое мнение, холодный душ перед сном может только взбодрить. Рамлахан советует принимать тёплый душ или ванну, намочив голову или волосы — это поможет плавно снизить температуру тела. Уилсон предлагает ещё один приём: налить тёплую воду в грелку, приложить к ступням, а затем дать телу остыть — так организм быстрее подготовится ко сну.

Подушки и постель
По словам эксперта по дому Дейрдры Макгеттрик, летом лучше использовать подушки с пуховым наполнителем — они легче и лучше пропускают воздух, чем синтетические. Также можно выбрать модели с охлаждающим гелем или вентилируемой пеной с эффектом памяти. Чтобы сделать постель прохладнее, она советует на несколько минут помещать простыни и наволочки в морозильник, предварительно запаковав их в герметичный пакет.

Защита от солнца и охлаждение воздуха
Жалюзи и шторы в комнатах, куда попадают прямые лучи, стоит закрывать уже утром, чтобы сохранить прохладу в течение дня. Для усиления работы вентилятора можно поставить перед ним миску с холодной водой или льдом, что создаст эффект простейшего кондиционера.

Охлаждающий наматрасник
Макгеттрик рекомендует использовать наматрасник из пенополиуретана или латекса с гелевым наполнением — такие материалы помогают регулировать температуру и предотвращают перегрев ночью.

Не зацикливаться на проблеме
По мнению Уилсона, одна из главных причин бессонницы в жару — тревожные мысли о том, что уснуть невозможно. Он советует принять ситуацию: жара продлится недолго, а организм наверстает недосып. Чтобы отвлечься, можно слушать спокойную музыку, подкасты или аудиокниги, но избегать экранов, которые мешают засыпанию по другим причинам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт объяснила, что пагофагия и пикацизм могут быть связаны с анемией сегодня в 12:47

Почему вам вдруг захотелось есть лёд: врачи назвали опасную причину

Врач рассказала, что тяга к льду или несъедобным предметам может быть признаком дефицита железа и поводом пройти обследование, а не безобидной привычкой.

Читать полностью » Диетолог предупреждает: вот почему мед может быть опасен для вашего сердца сегодня в 12:24

Мед – это не только сладость: вот какой коварный вред таится в любимом лакомстве

Диетолог Елена Соломатина предупреждает: чрезмерное употребление меда опасно! Риск диабета и болезней сердца. Узнайте, сколько меда можно есть без вреда.

Читать полностью » Вирус Эпштейна-Барр: каковы риски для здоровья – мнение эксперта сегодня в 11:24

Эпштейна-Барр и Т-лимфотропный: как защитить себя от вирусов, вызывающих рак – советы экспертов

Вирус Эпштейна-Барр обнаружен у большинства. Какие риски он несёт, особенно для беременных? Чем опасен Т-лимфотропный вирус? Мнение эксперта и советы по профилактике.

Читать полностью » В России не зафиксировано случаев заражения вирусом чикунгунья сегодня в 11:13

Чикугунья: в России пока тишина, но эпидемиологи бьют тревогу

В России не зафиксировано случаев вируса чикугунья, но эпидемиологи напоминают: риск завоза есть, а на границах действует система выявления заражённых.

Читать полностью » В Балакове у пациента выявили редкое зеркальное расположение внутренних органов сегодня в 10:19

Зеркальный человек: медики случайно обнаружили уникальное строение организма

В Балакове у пациента случайно нашли зеркальное расположение всех органов. Он и не подозревал о редкой аномалии, которая встречается лишь у 1 из 10 тыс. человек.

Читать полностью » Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего сегодня в 10:04

Кофе и одиночество: почему чашка кофе наедине приносит больше радости – научное объяснение

Узнайте, как кофе влияет на настроение и энергию! Исследование выявило, что время употребления, усталость и обстановка влияют на эффект бодрости и удовольствия от кофе.

Читать полностью » В Красноярске провели уникальную операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией сегодня в 9:16

Две операции не помогли — и только эта изменила всё: история из Красноярска

В Красноярске впервые провели уникальную операцию при эпилепсии, не поддающейся лечению таблетками. Женщина ждала этот шанс почти всю жизнь.

Читать полностью » В Нью-Йорке растет число жертв легионеллеза: что нужно знать о болезни сегодня в 9:04

Четвертая смерть от легионеллеза: больницы Нью-Йорка под прицелом инфекции

В Нью-Йорке зафиксирована четвертая смерть от легионеллеза! Источник инфекции обнаружен в градирнях городских зданий, включая больницы. Власти принимают меры.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Какие виды рыбы можно и нельзя давать кошкам: объясняет ветеринар
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Кенделл Джно-Финн назвал ключевые факторы риска спортивных травм
Наука и технологии

Археологи обнаружили кости неандертальцев и козерогов в пещере Баланика в Сербии
Авто и мото

Volkswagen и Xpeng расширят сотрудничество на автомобили с ДВС и гибриды в Китае
Дом

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей
Туризм

Туризм к ледникам: возможно ли спасти природу с помощью путешествий
Спорт и фитнес

Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал в Корнуолле о своём простом завтраке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru