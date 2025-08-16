Тёплый душ вместо льда: неожиданные способы уснуть в зной

Во время сильной жары многие сталкиваются с проблемами засыпания, и дело не только в духоте. По словам специалиста по сну Джеймса Уилсона, известного как The Sleep Geek, организм перед отдыхом должен снизить частоту сердечных сокращений и температуру тела, но в жаркую погоду сделать это гораздо сложнее.

Проветривание и дыхание

Эксперты советуют наладить сквозную вентиляцию — открыть окна с обеих сторон дома и держать двери в комнаты приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Физиолог Нерина Рамлахан отмечает, что дыхание через нос естественным образом охлаждает организм и успокаивает нервную систему. Она рекомендует тренировать этот навык днём, чтобы ночью он стал привычкой.

Тёплый душ вместо ледяного

Несмотря на распространённое мнение, холодный душ перед сном может только взбодрить. Рамлахан советует принимать тёплый душ или ванну, намочив голову или волосы — это поможет плавно снизить температуру тела. Уилсон предлагает ещё один приём: налить тёплую воду в грелку, приложить к ступням, а затем дать телу остыть — так организм быстрее подготовится ко сну.

Подушки и постель

По словам эксперта по дому Дейрдры Макгеттрик, летом лучше использовать подушки с пуховым наполнителем — они легче и лучше пропускают воздух, чем синтетические. Также можно выбрать модели с охлаждающим гелем или вентилируемой пеной с эффектом памяти. Чтобы сделать постель прохладнее, она советует на несколько минут помещать простыни и наволочки в морозильник, предварительно запаковав их в герметичный пакет.

Защита от солнца и охлаждение воздуха

Жалюзи и шторы в комнатах, куда попадают прямые лучи, стоит закрывать уже утром, чтобы сохранить прохладу в течение дня. Для усиления работы вентилятора можно поставить перед ним миску с холодной водой или льдом, что создаст эффект простейшего кондиционера.

Охлаждающий наматрасник

Макгеттрик рекомендует использовать наматрасник из пенополиуретана или латекса с гелевым наполнением — такие материалы помогают регулировать температуру и предотвращают перегрев ночью.

Не зацикливаться на проблеме

По мнению Уилсона, одна из главных причин бессонницы в жару — тревожные мысли о том, что уснуть невозможно. Он советует принять ситуацию: жара продлится недолго, а организм наверстает недосып. Чтобы отвлечься, можно слушать спокойную музыку, подкасты или аудиокниги, но избегать экранов, которые мешают засыпанию по другим причинам.