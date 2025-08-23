Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
Кровать
© Designed by Freepik by ArtPhoto_studio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:41

Сон после еды — скрытый вредитель: как обычный отдых превращается в угрозу для сердца и желудка

Жжение и тахикардия: как отдых после обеда ставит под угрозу ваше сердце — советы врача Павловой

Сон после плотного приема пищи может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а в отдельных случаях даже представлять угрозу для жизни. Такое предупреждение сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. По словам специалиста, привычка засыпать сразу после еды может нанести серьезный вред пищеварительной системе и общему самочувствию.

В лежачем положении желудочный сок легче попадает в пищевод, раздражая слизистую. Это вызывает жжение за грудиной, отрыжку и неприятный вкус во рту. Зухра Павлова отмечает, что это состояние может привести к развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая характеризуется хроническим воспалением пищевода.

Смещение желудка: боли за грудиной и сердечные проблемы

Зухра Павлова предупреждает, что "часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться вверх — в грудную полость. Это грозит болями за грудиной, которые легко перепутать с сердечными, одышкой и кашлем, тахикардией, предобморочными состояниями”. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу и может потребовать хирургического вмешательства.

В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения, что уже представляет опасность для жизни. Кровотечения могут быть вызваны язвами пищевода или желудка, которые развиваются в результате хронического воздействия желудочного сока на слизистую оболочку.

Замедление пищеварения: вздутие и плохой сон

Кроме того, в положении лежа пищеварение замедляется, вызывая вздутие, тяжесть и плохой сон. Это связано с тем, что гравитация помогает перемещению пищи по пищеварительному тракту, а в положении лежа этот процесс затрудняется.

Эндокринолог советует не ложиться после еды минимум два-три часа. Зухра Павлова отмечает, что идеальным вариантом является прогулка.

"Это полезно и для желудка, и для сердца, и для настроения”, — подчеркнула специалист. Прогулка стимулирует пищеварение, улучшает кровообращение и помогает расслабиться.

Интересные факты о пищеварении и сне

Во время сна пищеварение замедляется, так как организм направляет энергию на восстановление и другие важные функции.
Употребление большого количества жирной пищи перед сном может ухудшить качество сна, так как жиры перевариваются дольше и требуют больше энергии.
Некоторые продукты, такие как кофеин и алкоголь, могут нарушать сон, поэтому их следует избегать перед сном.

Альтернативные стратегии: правильное положение тела и выбор продуктов

Если вам необходимо полежать после еды, попробуйте приподнять верхнюю часть тела с помощью подушек. Это поможет уменьшить давление на желудок и предотвратить заброс желудочного сока в пищевод. Также рекомендуется избегать употребления большого количества пищи перед сном и выбирать легкие, легкоусвояемые продукты.

Зухра Павлова призывает всех внимательно относиться к своему здоровью и избегать сна после плотного приема пищи.

"Не пренебрегайте простыми правилами, чтобы сохранить здоровье пищеварительной системы и избежать серьезных осложнений”, — подчеркивает специалист.

В заключение, сон после еды может нанести серьезный вред здоровью. Избегайте этой привычки, соблюдайте рекомендации врачей и заботьтесь о своей пищеварительной системе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: форма сегодня в 15:01

Как ногти выдают рак лёгких: простой тест для самопроверки

Врачи назвали неожиданный симптом рака лёгких: пальцы могут приобретать форму «барабанных палочек». Как распознать болезнь на раннем этапе?

Читать полностью » Эксперты Роспотребнадзора: польза голубики для сердца и кожи неоспорима сегодня в 13:15

Роспотребнадзор раскрыл, как эта синяя ягода тормозит старение и укрепляет сердце

Эксперты Роспотребнадзора раскрыли удивительные свойства голубики! Эта синяя ягода – настоящий эликсир молодости, она укрепляет иммунитет, замедляет старение и заботится о вашем сердце. Узнайте, как включить голубику в рацион для максимальной пользы.

Читать полностью » Сушка белья на балконе и пыль: врач Филева назвала 4 причины обострения аллергии сегодня в 12:15

Эти 4 привычки обостряют вашу аллергию: врач поделилась секретом, как дышать полной грудью

Врач Александра Филева рассказала о 4 распространенных привычках, которые могут усугубить сезонную аллергию. Открытые окна, сушка белья на балконе и ковры с высоким ворсом – узнайте, как избежать этих ошибок и легче перенести период цветения.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская: пульсирующий шум в ушах может сигнализировать о проблемах с сосудами сегодня в 12:14

Когда шум в ушах связан не с усталостью, а с сосудами

Пульсирующий шум в ухе — это не просто неприятный звук, а возможный сигнал о сосудистых нарушениях. Врач объясняет, когда такой симптом указывает на аневризму или повышенное давление и почему нельзя ждать, что "само пройдёт".

Читать полностью » Грелин и голодная злость: как избежать раздражительности из-за голода – совет экспертов сегодня в 11:15

Голодная ярость: ученые раскрыли связь между едой и агрессией

Ученые раскрыли механизмы "голодной злости", связав её с гормоном грелином. Узнайте, как гормон голода влияет на эмоции и поведение. Советы экспертов, как избежать.

Читать полностью » Врач Чернышова: апатия и усталость часто связаны с анемией, гипотиреозом и дефицитом витамина D сегодня в 11:09

Железо, витамин D и щитовидка: что на самом деле прячется за усталостью

Не всегда постоянная усталость и “лень” — вопрос характера. Врач объяснила, что апатия может быть симптомом анемии, дефицита витамина D или проблем с щитовидкой, и когда стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » Витамин D и фолиевая кислота: секрет здоровой беременности и крепкого иммунитета малыша сегодня в 10:15

Два витамина, которые нельзя игнорировать: как беременным обеспечить идеальное развитие плода

Нутрициолог назвала 2 критически важных витамина для беременных: D и фолиевая кислота. Они спасают от пороков развития, укрепляют иммунитет и кости. Узнайте, как обеспечить их достаточное количество для здоровья мамы и малыша.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Отдельнова: укус клеща может привести к болезни Лайма сегодня в 10:06

Укус клеща может закончиться воспалением мозга: врачи предупреждают

Инфекционист предупредила, что после укуса клеща головная боль и головокружение могут быть первыми признаками болезни Лайма. Важно правильно удалить клеща и обязательно отдать его на анализ.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Спорт и фитнес

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Туризм

Новый остров в Дубае: чего ожидать от Naïa Island к 2029 году
Дом

Почему пыль может вызывать аллергию и деменцию — предупреждение специалиста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru