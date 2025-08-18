Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:17

Сны знают наши тайны: во сне можно проговориться о самом сокровенном

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь

Разговоры во сне, или сомнология, — это гораздо более распространенное явление, чем может показаться. Многие люди, даже не подозревая об этом, произносят во сне различные фразы, от бессвязных бормотаний до вполне логичных диалогов.

По словам психолога Дейрдре Барретт, которая специализируется на изучении сновидений, ночные беседы значительно отличаются от обычной речи. Содержание этих разговоров, как правило, тесно связано со сновидениями и переживаниями, испытываемыми человеком во время сна.

В своих ночных беседах люди часто говорят о гневе, физиологических функциях тела, еде и сексе. Эти темы являются отражением подсознательных желаний, страхов и переживаний, которые могут проявляться в сновидениях и, соответственно, в ночных разговорах.

Связность и осмысленность ночных разговоров зависят от фазы сна. В фазе медленного сна, когда мозг менее активен, диалоги обычно короткие и неразборчивые. В быстрой фазе сна, когда происходят наиболее яркие сновидения, разговоры могут быть более связными и осмысленными.

Факторы риска: нарушения сна, стресс и алкоголь

Дейрдре Барретт также отмечает, что ночные разговоры чаще происходят у людей, страдающих нарушениями сна. Стресс и недосып также увеличивают вероятность сомнологии.

Употребление алкоголя перед сном может также увеличить вероятность ночных бесед. Алкоголь нарушает структуру сна, что может приводить к более частым пробуждениям и, как следствие, к разговорам во сне.

Точные причины сомнологии до конца не изучены. Считается, что это комплексное явление, связанное как с психологическими, так и с физиологическими факторами.

Если ночные разговоры являются частыми и мешают качеству сна, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту, например, к сомнологу или неврологу.

Диагностика: выявление нарушений сна

В некоторых случаях для диагностики сомнологии может потребоваться проведение полисомнографии — исследования, которое позволяет оценить различные параметры сна, включая активность мозга, дыхание и движения тела.

Важно отметить, что сомнологизм не всегда является признаком патологии. В большинстве случаев, ночные разговоры являются безобидным явлением, которое не требует специального лечения.

Интересные факты о сне:

Люди проводят во сне примерно треть своей жизни.
Сновидения могут быть как цветными, так и черно-белыми.
Во время сна мозг активно обрабатывает информацию, полученную в течение дня.
Депривация сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Разговоры во сне — это довольно распространенное явление, которое может быть вызвано различными факторами. Если сомнологизм не мешает качеству сна и не сопровождается другими тревожными симптомами, то, как правило, не требует лечения. Однако, при наличии сопутствующих проблем, рекомендуется обратиться к специалисту для консультации и диагностики.

Ключевые теги: Сон, разговоры, сомнологизм, психология, сновидения, стресс, алкоголь, фазы, исследования, медицина

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шашлык для здоровья: врач назвала идеальный вид мяса и гарнир сегодня в 10:45

Секрет стройности раскрыт: готовим шашлык без вреда для фигуры - совет врача

Эндокринолог Татьяна Кокорина советует готовить шашлык из индейки и дополнять овощами. Такой шашлык поможет пищеварению и фигуре, а также не навредит сосудам.

Читать полностью » Кардиолог Мярина объяснила рост числа инфарктов у людей 25–30 лет сегодня в 10:10

Симптомы инфаркта, которые легко принять за усталость

Кардиолог рассказала, почему инфаркты всё чаще случаются у 25–30-летних, какие сигналы подаёт сердце заранее и как вовремя предотвратить болезнь.

Читать полностью » Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора сегодня в 9:45

Кошки под прицелом: Роспотребнадзор предупреждает о 5 опасных болезнях, передающихся от любимцев

Роспотребнадзор предупреждает: кошки могут быть переносчиками опасных болезней. Узнайте, какие инфекции угрожают здоровью, и как защитить себя и близких от заражения.

Читать полностью » Актёр Борис Щербаков попал в больницу после падения с балкона сегодня в 9:17

Несчастный случай и тяжёлое состояние: что известно о Борисе Щербакове

75-летний актёр Борис Щербаков попал в больницу после падения с балкона. Это уже второй серьёзный инцидент со здоровьем артиста за последнее время.

Читать полностью » Инфекционист Столярова предупредила об опасности немытых и испорченных ягод сегодня в 8:54

Эти ягоды могут подарить не витамины, а опасные болезни

Врач рассказала, какие опасные инфекции и паразиты можно подхватить через немытые ягоды, и почему их особенно опасно есть детям и беременным.

Читать полностью » Влияние гаджетов на сердце: кардиолог раскрыла связь с гипертонией у молодежи сегодня в 8:45

Убийца подкрался незаметно: как гаджеты и недосып разрушают ваше сердце – мнение кардиолога

Кардиолог назвала 4 ключевые причины развития гипертонии у молодежи: малоподвижный образ жизни, стресс, гаджеты и недосып. Важность профилактики и контроля давления.

Читать полностью » Бессонница и тревога: почему эксперты советуют не трогать телефон сразу после пробуждения сегодня в 7:13

Первый взгляд в бездну: почему утреннее использование смартфона может быть опаснее, чем кажется

Эксперты предупреждают: привычка проверять телефон сразу после пробуждения ведёт к стрессу и снижению продуктивности. Узнайте, как избавиться от этой зависимости и сделать утро более продуктивным.

Читать полностью » Врач Уланкина рассказала, как восстановить сердце за 3–6 месяцев при ранних нарушениях сегодня в 7:11

Второй шанс для сердца: что запускает процесс восстановления

Врач рассказала, как быстро сердце может восстановиться после отказа от вредных привычек и при каких повреждениях изменения уже необратимы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собакам необходима лежанка для здоровья суставов
Питомцы

Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак
Авто и мото

Моторист автосервиса объяснил, как безопасно мыть двигатель автомобиля
Еда

Быстрая закуска из свежих огурцов с укропом и чесноком готовится за 15 минут
Спорт и фитнес

Медведев проиграл 85-й ракетке мира Уолтону во втором круге турнира в Цинциннати
Культура и шоу-бизнес

Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ "Оскара"
Туризм

Туристический сезон на Камчатке 2025: маршруты, логистика и правила посещения заповедников
Садоводство

Орхидеи желтеют при застое влаги и нехватке воздуха у корней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru