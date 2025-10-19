Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пара под одеялом
Пара под одеялом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:31

Выходные во сне, понедельник в аду: как попытка отдохнуть делает вас уставшим

Врач Агаева: попытка компенсировать недосып на выходных сбивает биоритмы и усиливает усталость

Многие стараются "отоспаться" в выходные, чтобы компенсировать недостаток сна, накопленный за рабочую неделю. Однако врачи предупреждают: такой подход не помогает организму восстановиться полностью и может даже усугубить усталость. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в беседе с RT.

"Когда человек пытается отоспаться утром в выходные, то имеет более лёгкие, поверхностные стадии сна, а глубокая и быстрая фазы могут отсутствовать. Это приводит к тому, что даже после десяти часов сна могут возникать усталость и разбитость", — сказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

Почему не работает "сон впрок"

Сон — это сложный физиологический процесс, который регулируется внутренними биоритмами. Попытка спать дольше в выходные сбивает эти ритмы, действуя на организм так же, как перелёт в другую временную зону.

Когда человек резко меняет привычное время пробуждения, мозг и тело теряют синхронность. Из-за этого в понедельник утром, когда нужно снова вставать рано, организм ощущает состояние, похожее на джетлаг - десинхронизацию внутренних часов.

"Значительный сдвиг времени пробуждения в выходные десинхронизирует внутренние биологические ритмы, подобно смене часовых поясов", — пояснила врач.

Таким образом, десять часов сна в субботу не заменят систематический недосып в течение недели: организм всё равно останется в состоянии перегрузки.

Чем опасен хронический недосып

Многие воспринимают нехватку сна как незначительную проблему, но регулярное недосыпание вызывает серьёзные физиологические изменения.

Хронический дефицит сна:

  • снижает концентрацию и замедляет реакцию;

  • ослабляет иммунитет, делая организм уязвимым к вирусам;

  • повышает риск ожирения и диабета 2-го типа;

  • влияет на работу сердечно-сосудистой системы, увеличивая вероятность гипертонии и инсульта.

Недосып нарушает обмен веществ, повышает уровень кортизола — гормона стресса, и снижает чувствительность к инсулину. Поэтому, как отмечает Агаева, ни один "сонный марафон" на выходных не способен вернуть организму утраченное равновесие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Спать до обеда в выходные.
    Последствие: Сбиваются биоритмы, появляется вялость и трудности с засыпанием в воскресенье.
    Альтернатива: Просыпаться не позже чем на час позже обычного.

  • Ошибка: Злоупотреблять кофеином днём.
    Последствие: Повышается уровень тревожности, ухудшается качество сна.
    Альтернатива: Ограничить кофе до первой половины дня и пить больше воды.

  • Ошибка: Использовать гаджеты перед сном.
    Последствие: Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина.
    Альтернатива: Отказаться от телефонов и ноутбуков за час до сна, заменив их книгой или спокойной музыкой.

Как восстановить режим сна: советы врача

  1. Соблюдайте единый график. Разница во времени отхода ко сну и пробуждения не должна превышать 30-60 минут.

  2. Создайте ритуал расслабления. Тёплый душ, лёгкое чтение, дыхательные упражнения или медитация помогают телу "понять", что пора отдыхать.

  3. Откажитесь от тяжёлой пищи и алкоголя. Они мешают переходу в глубокие стадии сна.

  4. Не занимайтесь спортом поздно вечером. Интенсивные тренировки за 2-3 часа до сна повышают уровень адреналина.

  5. Следите за освещением. Вечером уменьшайте яркость света, а утром — наоборот, открывайте шторы как можно раньше.

Короткий дневной сон — альтернатива

Если вы чувствуете сильную усталость, врач рекомендует короткий дневной отдых продолжительностью 20-30 минут, но не позже 16:00. Такой "энергетический сон" помогает восстановить силы и внимание без вреда для ночного сна.

"Более поздний отдых может нарушить ночной сон", — предупреждает Агаева.

Почему важно спать регулярно

Качество сна определяется не только его продолжительностью, но и структурой. В норме человек проходит несколько циклов, включающих лёгкую, глубокую и быструю фазы. Когда график сна нарушается, фазы не успевают завершиться, что приводит к разбитости даже после долгого сна.

Постоянный режим позволяет телу и мозгу привыкнуть к стабильности. Уже через 2-3 недели после нормализации графика снижаются уровень тревожности, головные боли и тяга к кофеину.

Таблица: сравнение привычек сна

Привычка Последствия Рекомендация
Сон менее 6 часов в сутки Хроническая усталость, ожирение, диабет 7-9 часов сна ежедневно
Сон до обеда в выходные Нарушение биоритмов Максимум +1 час к обычному времени
Кофе вечером Бессонница Не позднее 15:00
Телефон перед сном Подавление мелатонина Чтение или тёплая ванна
Дневной сон более часа Нарушение ночного сна 20-30 минут до 16:00

FAQ

Можно ли компенсировать недосып за один длинный сон?
Нет, фазы сна не восстанавливаются одномоментно. Регулярный режим эффективнее любых «досыпаний».

Сколько часов нужно спать взрослому человеку?
В среднем 7–9 часов, в зависимости от индивидуальных потребностей.

Что делать, если не получается заснуть вовремя?
Не лежите без сна — встаньте, выпейте тёплой воды, послушайте спокойную музыку и попробуйте снова.

