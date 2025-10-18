Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон спортсменки
Сон спортсменки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:48

Отоспаться не получится: почему выходной сон только усиливает усталость

Терапевт Агаева объяснила, почему нельзя компенсировать недосып сном в выходные

Многие люди уверены, что могут восполнить нехватку сна за счёт длинных выходных утр — поспать подольше и тем самым "вернуть" организму силы. Однако врачи предупреждают: компенсировать хронический недосып за счёт сна в субботу и воскресенье невозможно.
О причинах этого явления и о том, как правильно выстраивать режим сна, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в беседе с RT.

Почему сон не "копится"

"Компенсировать недостаток сна, накопленный за рабочие дни, попытками отоспаться в выходные невозможно", — отметила Агаева.

Механизм сна устроен так, что качество отдыха зависит не от количества часов в отдельный день, а от регулярности и стабильности режима. Когда человек ложится и просыпается в разное время, его циркадные ритмы - внутренние биологические часы — начинают сбиваться.
Организм воспринимает резкую смену расписания как стресс, аналогичный перелёту через несколько часовых поясов. Поэтому даже после десяти часов сна человек часто чувствует себя разбитым.

Нарушение режима Последствие
Поздний подъём в выходные Сбиваются циркадные ритмы
Недосып в будни Усталость, раздражительность
Долгий сон в воскресенье Трудности с засыпанием в понедельник
Частое "смещение" сна Синдром социального джетлага

Как сон влияет на гормоны и обмен веществ

Хронический недосып нарушает баланс гормонов, отвечающих за голод и насыщение — грелина и лептина. Из-за этого человек чаще переедает и тянется к сладкому.
Недостаток сна также снижает чувствительность к инсулину, повышая риск сахарного диабета второго типа.

Кроме того, постоянное нарушение режима приводит к увеличению уровня кортизола — гормона стресса, что ускоряет старение и ухудшает работу сердца.

Мифы и правда о сне

Миф Правда
Можно отоспаться в выходные Нет, циркадные ритмы сбиваются
Длительный сон всегда полезен После 9 часов качество сна снижается
Кофе помогает при недосыпе Временно, но ухудшает последующий сон
Сон до полуночи бесполезен Наоборот, именно он самый глубокий
Если не спать сутки, можно потом восстановиться Нет, восстановление занимает несколько дней

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выспаться "впрок"?
Нет, организм не умеет "запасать" сон. Он восстанавливается только регулярным отдыхом.

Сколько нужно спать взрослому человеку?
В среднем 7-8 часов в сутки, при этом важно качество сна и стабильность режима.

Почему после долгого сна болит голова?
Из-за гипоксии, повышения уровня углекислого газа и нарушения циркадных ритмов.

Что делать, если трудно уснуть вечером?
Помогают дыхательные практики, чтение, тёплый душ и отказ от экранов.

Полезен ли сон после обеда?
Да, но не более 30 минут и не позднее 15:00.

