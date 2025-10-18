Отоспаться не получится: почему выходной сон только усиливает усталость

Многие люди уверены, что могут восполнить нехватку сна за счёт длинных выходных утр — поспать подольше и тем самым "вернуть" организму силы. Однако врачи предупреждают: компенсировать хронический недосып за счёт сна в субботу и воскресенье невозможно.

О причинах этого явления и о том, как правильно выстраивать режим сна, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в беседе с RT.

Почему сон не "копится"

"Компенсировать недостаток сна, накопленный за рабочие дни, попытками отоспаться в выходные невозможно", — отметила Агаева.

Механизм сна устроен так, что качество отдыха зависит не от количества часов в отдельный день, а от регулярности и стабильности режима. Когда человек ложится и просыпается в разное время, его циркадные ритмы - внутренние биологические часы — начинают сбиваться.

Организм воспринимает резкую смену расписания как стресс, аналогичный перелёту через несколько часовых поясов. Поэтому даже после десяти часов сна человек часто чувствует себя разбитым.