Отоспаться не получится: почему выходной сон только усиливает усталость
Многие люди уверены, что могут восполнить нехватку сна за счёт длинных выходных утр — поспать подольше и тем самым "вернуть" организму силы. Однако врачи предупреждают: компенсировать хронический недосып за счёт сна в субботу и воскресенье невозможно.
О причинах этого явления и о том, как правильно выстраивать режим сна, рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева в беседе с RT.
Почему сон не "копится"
"Компенсировать недостаток сна, накопленный за рабочие дни, попытками отоспаться в выходные невозможно", — отметила Агаева.
Механизм сна устроен так, что качество отдыха зависит не от количества часов в отдельный день, а от регулярности и стабильности режима. Когда человек ложится и просыпается в разное время, его циркадные ритмы - внутренние биологические часы — начинают сбиваться.
Организм воспринимает резкую смену расписания как стресс, аналогичный перелёту через несколько часовых поясов. Поэтому даже после десяти часов сна человек часто чувствует себя разбитым.
|Нарушение режима
|Последствие
|Поздний подъём в выходные
|Сбиваются циркадные ритмы
|Недосып в будни
|Усталость, раздражительность
|Долгий сон в воскресенье
|Трудности с засыпанием в понедельник
|Частое "смещение" сна
|Синдром социального джетлага
Как сон влияет на гормоны и обмен веществ
Хронический недосып нарушает баланс гормонов, отвечающих за голод и насыщение — грелина и лептина. Из-за этого человек чаще переедает и тянется к сладкому.
Недостаток сна также снижает чувствительность к инсулину, повышая риск сахарного диабета второго типа.
Кроме того, постоянное нарушение режима приводит к увеличению уровня кортизола — гормона стресса, что ускоряет старение и ухудшает работу сердца.
Мифы и правда о сне
|Миф
|Правда
|Можно отоспаться в выходные
|Нет, циркадные ритмы сбиваются
|Длительный сон всегда полезен
|После 9 часов качество сна снижается
|Кофе помогает при недосыпе
|Временно, но ухудшает последующий сон
|Сон до полуночи бесполезен
|Наоборот, именно он самый глубокий
|Если не спать сутки, можно потом восстановиться
|Нет, восстановление занимает несколько дней
Часто задаваемые вопросы
Можно ли выспаться "впрок"?
Нет, организм не умеет "запасать" сон. Он восстанавливается только регулярным отдыхом.
Сколько нужно спать взрослому человеку?
В среднем 7-8 часов в сутки, при этом важно качество сна и стабильность режима.
Почему после долгого сна болит голова?
Из-за гипоксии, повышения уровня углекислого газа и нарушения циркадных ритмов.
Что делать, если трудно уснуть вечером?
Помогают дыхательные практики, чтение, тёплый душ и отказ от экранов.
Полезен ли сон после обеда?
Да, но не более 30 минут и не позднее 15:00.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru