Александр Александров Опубликована сегодня в 12:48

Уснуть даже в экономклассе: секреты опытных туристов

Советы для комфортного сна в самолёте

Самый длинный перелёт превращается в мучение, если не удаётся уснуть. Я перепробовал разные методы и нашёл те, что действительно помогают спать в самолёте.

Подготовка и настрой

Лучше всего я засыпаю, если лечу в удобной одежде. Мягкий худи, тёплые носки и отсутствие ремней и пуговиц — это уже половина успеха. Также я стараюсь избегать кофеина и тяжёлой еды за пару часов до полёта.

Атмосфера вокруг

В самолёте всегда шумно и светло, поэтому спасают беруши и маска для сна. Я заметил: стоит надеть их вместе — и мозг быстрее "переключается" в режим сна. Иногда использую наушники с белым шумом.

Удобное положение

Даже в экономклассе можно найти свой комфорт. Я беру надувную подушку для шеи, но однажды попробовал U-образную с поддержкой подбородка — сон стал заметно лучше. Если удаётся занять место у окна, то спать удобнее, облокачиваясь на стенку.

Маленькие ритуалы

Мне помогает повторять те же привычки, что и дома: чистка зубов, чтение пары страниц книги. Даже в самолёте организм реагирует привычным образом и быстрее "понимает", что пора отдыхать.

Движение и дыхание

Перед тем как лечь спать, я стараюсь немного пройтись по салону, чтобы разогнать кровь. А уже в кресле делаю пару глубоких вдохов и короткую дыхательную практику. Это лучше всяких снотворных.

Личный вывод

Заснуть в самолёте реально, если подготовить всё заранее: одежду, маску, подушку и пару привычных ритуалов. Тогда даже длинный перелёт пролетает незаметно.

