Поздний взгляд в смартфон
Поздний взгляд в смартфон
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:28

Разбитость по утрам — не совпадение: возможные расстройства, о которых молчит организм

Громкий храп и остановки дыхания во сне указывают на апноэ — врач Екатерина Дмитренко

Нарушения сна — частое явление, которое многие склонны списывать на стресс, усталость или возраст. Но иногда бессонница и другие проблемы указывают на серьёзные расстройства, требующие медицинской помощи.

"Громкий храп, остановки дыхания во сне, удушье ночью, выраженная дневная сонливость — признаки возможного апноэ сна", — рассказала врач Екатерина Дмитренко.

Тревожные сигналы сна

Специалисты выделяют несколько признаков, при которых откладывать визит к врачу опасно:

  • бессонница более трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев;

  • ночное удушье, храп и остановки дыхания;

  • синдром "беспокойных ног";

  • регулярные ночные пробуждения и раннее пробуждение без возможности уснуть снова;

  • резкие перепады настроения, ухудшение памяти и работоспособности.

Сравнение: обычные и опасные нарушения сна

Симптом Временный характер Серьёзный сигнал
Трудности с засыпанием После стресса или переутомления Повторяются неделями
Храп Иногда, после переедания или алкоголя Постоянный, с остановками дыхания
Пробуждения ночью Изредка из-за внешних факторов Регулярные, с невозможностью уснуть
Усталость днём После недосыпа Хроническая сонливость

Советы шаг за шагом

  1. Ведите дневник сна: записывайте время отхода ко сну, пробуждения и качество сна.

  2. Сократите кофеин и тяжёлую пищу вечером.

  3. Поддерживайте комфортную температуру и тишину в спальне.

  4. Используйте режим "одинаковое время сна и подъёма".

  5. Если нарушения сохраняются более трёх месяцев — обратитесь к врачу-сомнологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать хроническую бессонницу → истощение нервной системы → консультация врача и подбор терапии.

  • Списывать громкий храп на "особенность организма" → риск апноэ сна и сердечно-сосудистых осложнений → пройти обследование у сомнолога.

  • Принимать снотворные без назначения → привыкание и побочные эффекты → использовать мягкие методы релаксации или фитотерапию.

А что если…

А что если нарушения сна связаны с тревожностью или стрессом? В таких случаях может помочь психотерапия, дыхательные практики и йога. Иногда достаточно устранить психологический фактор, чтобы сон восстановился без медикаментов.

FAQ

Когда бессонница считается хронической?
Если она возникает трижды в неделю и дольше трёх месяцев.

К какому врачу обращаться при нарушениях сна?
К сомнологу, неврологу или терапевту.

Может ли храп быть опасным?
Да, особенно если сопровождается остановками дыхания — это апноэ сна.

