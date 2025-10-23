Просыпаетесь среди ночи? Организм подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Бессонница и частые пробуждения ночью — не просто неудобство, а возможный сигнал о нарушениях в работе организма. Как отмечает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, за тревожным сном могут скрываться серьезные медицинские причины. Специалист рассказала о них в своём Telegram-канале, подчеркнув: к ночным пробуждениям нельзя относиться легкомысленно.

Почему вы просыпаетесь среди ночи

Существует три основных причины, по которым сон становится прерывистым. Это стресс, апноэ сна и нестабильный уровень сахара в крови.

"Сильный стресс, ночное апноэ и колебания уровня глюкозы — частые причины ночных пробуждений", — пояснила эндокринолог Зухра Павлова.

При апноэ дыхание человека временно останавливается, мозг реагирует на нехватку кислорода и заставляет организм проснуться. Колебания сахара также могут вызвать внезапное пробуждение: падение глюкозы провоцирует выработку гормонов, активирующих нервную систему. А стресс нарушает привычные циклы сна, из-за чего человек спит поверхностно и часто просыпается.

Что делать при тревожном сне

Первым шагом стоит оценить вечерние привычки. Специалисты советуют:

Не употреблять много жидкости перед сном, чтобы не вставать ночью. Полностью отказаться от алкоголя — он нарушает фазу глубокого сна. Проверить уровень сахара в крови, особенно если пробуждения сопровождаются жаждой или потливостью.

"Если человек чувствует постоянную усталость и не может заснуть без снотворного, нужно срочно обратиться к врачу", — подчеркнула Павлова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать ночные пробуждения, считая их нормой.

Последствие: Развитие хронической бессонницы, усталость, снижение концентрации.

Альтернатива: Вести дневник сна, отмечать время засыпания и пробуждений, консультироваться с сомнологом.

Ошибка: Принимать снотворное без назначения.

Последствие: Привыкание, ухудшение качества сна.

Альтернатива: Расслабляющие ритуалы перед сном — травяной чай, дыхательные практики, прохладный душ.

Ошибка: Спать в душной или освещённой комнате.

Последствие: Перегрев, поверхностный сон, ранние пробуждения.

Альтернатива: Поддерживать прохладу и темноту в спальне, использовать плотные шторы.

А что если причина в здоровье?

Если регулярные пробуждения сопровождаются утренней усталостью, головными болями, апатией или раздражительностью, необходимо проверить организм. Нередко за такими симптомами скрываются эндокринные или сердечно-сосудистые нарушения. Анализы крови на глюкозу, гормоны щитовидной железы и обследование у кардиолога помогают выявить возможные проблемы.

Таблица: основные причины и действия