Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:23

Просыпаетесь среди ночи? Организм подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Стресс, апноэ и колебания сахара вызывают ночные пробуждения

Бессонница и частые пробуждения ночью — не просто неудобство, а возможный сигнал о нарушениях в работе организма. Как отмечает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, за тревожным сном могут скрываться серьезные медицинские причины. Специалист рассказала о них в своём Telegram-канале, подчеркнув: к ночным пробуждениям нельзя относиться легкомысленно.

Почему вы просыпаетесь среди ночи

Существует три основных причины, по которым сон становится прерывистым. Это стресс, апноэ сна и нестабильный уровень сахара в крови.

"Сильный стресс, ночное апноэ и колебания уровня глюкозы — частые причины ночных пробуждений", — пояснила эндокринолог Зухра Павлова.

При апноэ дыхание человека временно останавливается, мозг реагирует на нехватку кислорода и заставляет организм проснуться. Колебания сахара также могут вызвать внезапное пробуждение: падение глюкозы провоцирует выработку гормонов, активирующих нервную систему. А стресс нарушает привычные циклы сна, из-за чего человек спит поверхностно и часто просыпается.

Что делать при тревожном сне

Первым шагом стоит оценить вечерние привычки. Специалисты советуют:

  1. Не употреблять много жидкости перед сном, чтобы не вставать ночью.

  2. Полностью отказаться от алкоголя — он нарушает фазу глубокого сна.

  3. Проверить уровень сахара в крови, особенно если пробуждения сопровождаются жаждой или потливостью.

"Если человек чувствует постоянную усталость и не может заснуть без снотворного, нужно срочно обратиться к врачу", — подчеркнула Павлова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать ночные пробуждения, считая их нормой.
    Последствие: Развитие хронической бессонницы, усталость, снижение концентрации.
    Альтернатива: Вести дневник сна, отмечать время засыпания и пробуждений, консультироваться с сомнологом.

  • Ошибка: Принимать снотворное без назначения.
    Последствие: Привыкание, ухудшение качества сна.
    Альтернатива: Расслабляющие ритуалы перед сном — травяной чай, дыхательные практики, прохладный душ.

  • Ошибка: Спать в душной или освещённой комнате.
    Последствие: Перегрев, поверхностный сон, ранние пробуждения.
    Альтернатива: Поддерживать прохладу и темноту в спальне, использовать плотные шторы.

А что если причина в здоровье?

Если регулярные пробуждения сопровождаются утренней усталостью, головными болями, апатией или раздражительностью, необходимо проверить организм. Нередко за такими симптомами скрываются эндокринные или сердечно-сосудистые нарушения. Анализы крови на глюкозу, гормоны щитовидной железы и обследование у кардиолога помогают выявить возможные проблемы.

Таблица: основные причины и действия

Причина Симптомы Что делать
Стресс Поверхностный сон, тревожность Осваивать релаксацию, сократить экранное время вечером
Апноэ сна Храп, паузы дыхания, дневная сонливость Обратиться к сомнологу, проверить дыхательные пути
Скачки сахара Потливость, жажда, учащённое сердцебиение Сдать анализ крови, скорректировать питание
Гормональные сбои Перепады температуры тела, раздражительность Консультация эндокринолога
Неправильный режим Поздние ужины, гаджеты в постели Ложиться и вставать в одно и то же время

Советы для крепкого сна

  1. Соблюдайте режим. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время — даже в выходные.

  2. Создайте комфортную обстановку. Прохладная комната (18-20 °C), тишина и полумрак способствуют выработке мелатонина.

  3. Ограничьте гаджеты. Синий свет экрана снижает уровень гормона сна.

  4. Легкий ужин. За 2-3 часа до сна выбирайте блюда с белком и клетчаткой, избегайте сахара.

  5. Двигайтесь днём. Физическая активность помогает снизить стресс и улучшить циркуляцию кислорода.

Плюсы и минусы снотворных

Плюсы Минусы
Помогают уснуть при кратковременном стрессе Вызывают привыкание
Улучшают засыпание в первые дни терапии Снижают качество глубокого сна
Могут использоваться под контролем врача Без назначения опасны для нервной системы

FAQ

Почему я просыпаюсь в одно и то же время ночью?
Это может быть связано с колебаниями уровня сахара, тревожностью или нарушением дыхания. Ведите дневник сна и обратитесь к врачу, если ситуация повторяется.

Как отличить апноэ от обычного храпа?
При апноэ храп сопровождается остановками дыхания и кратковременными пробуждениями. Диагноз подтверждается исследованием сна — полисомнографией.

Помогают ли фитопрепараты?
Да, если причина в стрессе. Настойки валерианы, мелиссы или пустырника можно применять курсом, но только после консультации врача.

Мифы и правда о сне

Миф 1. Чем дольше спишь, тем лучше.
Правда. Избыточный сон так же вреден, как и недосып: он нарушает циркадные ритмы и снижает тонус.

Миф 2. Алкоголь помогает уснуть.
Правда. Он сокращает фазу глубокого сна и вызывает ранние пробуждения.

Миф 3. Хроническая усталость — просто следствие нагрузок.
Правда. Это может быть проявлением апноэ или гормонального дисбаланса.

