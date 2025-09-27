Сонный долг превращает организм в банкрота: расплата приходит внезапно

Современный ритм жизни всё чаще вынуждает людей жертвовать сном ради работы, учёбы или развлечений. Но регулярный недосып отражается на организме куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Нарушение циркадных ритмов не только портит настроение и снижает работоспособность, но и повышает риск серьёзных заболеваний.

"Сбитый режим сна приводит к хроническому стрессу и нарушению работы гормональной системы, что приводит к ослаблению иммунитета", — предупредила невролог Ксения Арифджанова.

Чем опасен сонный долг

Недосып формирует так называемый "сонный долг" — накопленное время, которое организм не добирает для полноценного восстановления. Этот дефицит снижает когнитивные функции: внимание рассеивается, память работает хуже, замедляются реакции. Длительная нехватка сна повышает риск ожирения, диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сравнение: нормальный сон и недосып