Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:27

Сонный долг превращает организм в банкрота: расплата приходит внезапно

Невролог Арифджанова: хронический недосып ослабляет иммунитет и повышает риск болезней

Современный ритм жизни всё чаще вынуждает людей жертвовать сном ради работы, учёбы или развлечений. Но регулярный недосып отражается на организме куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Нарушение циркадных ритмов не только портит настроение и снижает работоспособность, но и повышает риск серьёзных заболеваний.

"Сбитый режим сна приводит к хроническому стрессу и нарушению работы гормональной системы, что приводит к ослаблению иммунитета", — предупредила невролог Ксения Арифджанова.

Чем опасен сонный долг

Недосып формирует так называемый "сонный долг" — накопленное время, которое организм не добирает для полноценного восстановления. Этот дефицит снижает когнитивные функции: внимание рассеивается, память работает хуже, замедляются реакции. Длительная нехватка сна повышает риск ожирения, диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сравнение: нормальный сон и недосып

Показатель Норма (7-8 ч) Недосып (<6 ч)
Иммунитет Сильный, устойчивый Ослаблен, частые простуды
Когнитивные функции Хорошая концентрация Снижение памяти, замедленные реакции
Эмоции Стабильность, энергия Раздражительность, депрессия
Обмен веществ Сбалансирован Риск ожирения и диабета
Сердце и сосуды Нормальная работа Повышенный риск инсульта, инфаркта

Советы шаг за шагом

  1. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Уберите гаджеты минимум за час до сна.

  3. Создайте комфортные условия: тёмная комната, тишина, прохлада.

  4. Избегайте кофеина и алкоголя вечером.

  5. Добавьте вечерние ритуалы: чтение, дыхательная гимнастика, тёплый душ.

  6. Спите не менее 7 часов, а при возможности — 8.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отсыпаться до обеда на выходных → сбой циркадных ритмов → равномерный режим сна каждый день.

  • Засиживаться в телефоне перед сном → возбуждение нервной системы → спокойное чтение или медитация.

  • Игнорировать хронический недосып → стресс и болезни → планировать отдых так же строго, как работу.

А что если не удаётся спать 8 часов?

Даже 6,5-7 часов сна лучше, чем 5. Важно поддерживать регулярность: ложиться в одно и то же время. Если спать меньше — используйте короткие дневные "пауз-сна" по 15-20 минут, но не позже 16:00.

