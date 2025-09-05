Недосып и тревожность: скрытая связь, о которой не знают многие

Недостаток полноценного ночного сна негативно отражается на работе всего организма. Сомнолог Максим Новиков в беседе с "Известиями" рассказал, какие именно опасности подстерегают человека при хроническом недосыпе.

Гормональные сбои и ночной аппетит

По словам врача, нехватка сна приводит к изменению гормонального фона. В организме повышается уровень грелина — гормона, усиливающего чувство голода. На этом фоне нередко развивается синдром ночной еды: человек испытывает тягу к пище в вечерние и ночные часы.

"Недосып может привести к гормональному сбою, что грозит изменением пищевого поведения на фоне роста гормона грелина", — пояснил сомнолог Максим Новиков.

Риск ожирения и нарушения обмена веществ

Когда привычка засыпать поздно сочетается с ночными перекусами, метаболизм замедляется, организм хуже перерабатывает энергию, снижается чувствительность к инсулину. Всё это увеличивает риск набора лишнего веса и развития ожирения.

Влияние на психику и общее состояние

Эксперт отмечает: недосыпание связано не только с лишними килограммами, но и с психологическими проблемами. У человека может обостриться тревожность, появиться склонность к депрессии. Поэтому перед коррекцией режима сна важно исключить психоэмоциональные расстройства.

Как восстановить баланс

Сомнолог рекомендует наладить режим дня: ложиться и вставать в одно и то же время, избегать переедания по вечерам и ограничить использование гаджетов перед сном. Эти простые шаги помогают улучшить качество отдыха и снизить риски, связанные с недосыпом.