Цена бессонных ночей: врачи предупредили, что недосып разрушает организм быстрее, чем стресс

Желание успеть больше за счёт сокращения сна кажется заманчивым, но врачи предупреждают: попытки "натренировать" организм обходиться меньшим количеством часов отдыха могут привести к серьёзным последствиям. О рисках хронического недосыпа и безопасных способах улучшить режим рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова.

"Попытки приучить организм обходиться меньшим количеством сна могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем", — предупредила врач Айгуль Арсланова.

По словам специалиста, теоретически адаптация к новому графику возможна, но только при очень постепенном сокращении времени сна — не более чем на 15-30 минут в неделю и только после консультации с врачом.

"Ключевую роль играют индивидуальные особенности: кому-то достаточно шести часов, а другим необходимо не менее восьми", — подчеркнула Арсланова.

Почему недосып опасен

Недостаток сна — это не просто усталость. Уже после нескольких ночей с нехваткой отдыха организм начинает работать в режиме хронического стресса. Замедляются когнитивные процессы, ухудшается концентрация внимания, а иммунная система теряет способность эффективно защищаться от инфекций.

По словам специалиста, постоянный дефицит сна повышает уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина, что со временем может привести к повышению давления, нарушению обмена веществ и риску сердечно-сосудистых заболеваний.

"Недостаток сна может привести к снижению когнитивных функций, ухудшению памяти и иммунитета, а также повысить уровень стресса. Хронический недосып увеличивает риск развития различных заболеваний", — отметила врач.

Кроме того, недосып часто сопровождается повышенным аппетитом: организм компенсирует нехватку энергии, требуя больше сладкого и жирного, что способствует набору веса.

Сколько сна действительно нужно

Количество сна зависит от возраста, уровня активности и индивидуальных особенностей.

• Взрослым людям в среднем требуется 7-9 часов сна.

• Подросткам — около 8-10 часов.

• Людям старшего возраста может быть достаточно 6-7 часов, но при условии, что они чувствуют себя бодро.

Важно не только, сколько человек спит, но и качество сна - его глубина, регулярность и условия для отдыха.

Советы шаг за шагом: как улучшить качество сна

Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Ограничьте кофеин. Не употребляйте кофе, чай и энергетики после 16:00. Откажитесь от гаджетов перед сном. Голубой свет от экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Создайте комфортную атмосферу. Темнота, прохлада и тишина помогают быстрее заснуть. Занимайтесь спортом. Умеренные нагрузки днём способствуют глубокому сну. Практикуйте расслабление. Дыхательные упражнения, медитация или тёплая ванна снижают уровень стресса.

"Врач рекомендует сосредоточиться на качестве, а не на количестве сна", — отмечается в публикации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: спать меньше, чтобы "успеть больше".

Последствие: переутомление, снижение концентрации, раздражительность.

Альтернатива: оптимизировать дневные задачи и отдых, а не жертвовать сном.

Ошибка: принимать снотворные без назначения.

Последствие: привыкание и ухудшение естественного цикла сна.

Альтернатива: наладить режим и гигиену сна, использовать натуральные методы.

Ошибка: засыпать под телевизор или телефон.

Последствие: мозг остаётся в активном состоянии, сон становится поверхностным.

Альтернатива: выключать устройства за час до сна, читать бумажную книгу.

Таблица: признаки хронического недосыпа