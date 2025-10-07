Мозг не отдыхает — сосуды не выдерживают: как недосып запускает старение изнутри

Недосыпание давно перестало быть безобидной привычкой современного ритма жизни. По словам врача-невролога Петра Сокова из клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (РУДН), систематическое нарушение режима сна ускоряет старение мозга, повышает давление и создаёт серьёзную нагрузку на сердце и сосуды.

"Регулярный недосып — это бытовая причина подъема артериального давления и формирования гипертонии. А уже через нее развивается риск дальнейших проблем с головным мозгом и другими органами. Недосыпание и стресс усиливают друг друга и ускоряют патологические процессы", — отметил врач-невролог Петр Соков.

Как недосып влияет на организм

Сон — это не просто отдых, а активный процесс, во время которого мозг восстанавливает нейронные связи, а тело регулирует работу гормонов и сосудов. Когда человек спит меньше нормы, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это вызывает спазм сосудов, рост артериального давления и ухудшение кровоснабжения мозга.

Длительный недосып снижает концентрацию внимания, ухудшает память и замедляет обмен веществ. При этом уставший мозг "стареет" быстрее: страдает нейропластичность — способность формировать новые связи и обучаться.

Особенно опасен недосып для людей с хроническими заболеваниями: повышенным давлением, диабетом и нарушениями сердечного ритма. Для них каждая бессонная ночь — дополнительный риск инсульта или инфаркта.

Недосып и гипертония: незаметная связь

По словам специалиста, регулярный недосып может стать триггером гипертонии даже у тех, кто ранее не сталкивался с проблемами давления. Организм, не получая полноценного отдыха, вынужден работать в режиме постоянного стресса.

"Опасность заключается в том, что эти последствия проявляются не сразу. Поэтому важно регулярно контролировать давление даже при отсутствии жалоб", — предупредил Соков.

Если человек хронически не высыпается, сосуды теряют эластичность, а сердце вынуждено перекачивать кровь с повышенным усилием. Со временем это приводит к перегрузке сердечной мышцы и риску сосудистых катастроф.

Сколько нужно спать

Норма сна зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

"Норма сна у людей может отличаться — обычно она зависит от возраста. У взрослых и пожилых чаще всего она находится в пределах семи-девяти часов", — пояснил невролог.

Молодым людям, особенно подросткам, требуется больше времени для восстановления. Исследования показывают, что 70 % подростков спят меньше положенных 8-10 часов в сутки. Среди взрослых треть регулярно не добирает даже семи часов сна.

Почему недосып вызывает чувство голода

Международные исследования подтверждают: недостаток сна нарушает выработку гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство сытости. Когда человек не высыпается, уровень лептина падает, а грелина — растёт, что усиливает аппетит.

В итоге недосыпанные люди чаще выбирают калорийные продукты, тянутся к сладкому и фастфуду. Такой дисбаланс приводит к набору веса, инсулинорезистентности и риску развития диабета второго типа.

Таблица: как хронический недосып влияет на тело