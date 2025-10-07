Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Мозг не отдыхает — сосуды не выдерживают: как недосып запускает старение изнутри

Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта

Недосыпание давно перестало быть безобидной привычкой современного ритма жизни. По словам врача-невролога Петра Сокова из клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (РУДН), систематическое нарушение режима сна ускоряет старение мозга, повышает давление и создаёт серьёзную нагрузку на сердце и сосуды.

"Регулярный недосып — это бытовая причина подъема артериального давления и формирования гипертонии. А уже через нее развивается риск дальнейших проблем с головным мозгом и другими органами. Недосыпание и стресс усиливают друг друга и ускоряют патологические процессы", — отметил врач-невролог Петр Соков.

Как недосып влияет на организм

Сон — это не просто отдых, а активный процесс, во время которого мозг восстанавливает нейронные связи, а тело регулирует работу гормонов и сосудов. Когда человек спит меньше нормы, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это вызывает спазм сосудов, рост артериального давления и ухудшение кровоснабжения мозга.

Длительный недосып снижает концентрацию внимания, ухудшает память и замедляет обмен веществ. При этом уставший мозг "стареет" быстрее: страдает нейропластичность — способность формировать новые связи и обучаться.

Особенно опасен недосып для людей с хроническими заболеваниями: повышенным давлением, диабетом и нарушениями сердечного ритма. Для них каждая бессонная ночь — дополнительный риск инсульта или инфаркта.

Недосып и гипертония: незаметная связь

По словам специалиста, регулярный недосып может стать триггером гипертонии даже у тех, кто ранее не сталкивался с проблемами давления. Организм, не получая полноценного отдыха, вынужден работать в режиме постоянного стресса.

"Опасность заключается в том, что эти последствия проявляются не сразу. Поэтому важно регулярно контролировать давление даже при отсутствии жалоб", — предупредил Соков.

Если человек хронически не высыпается, сосуды теряют эластичность, а сердце вынуждено перекачивать кровь с повышенным усилием. Со временем это приводит к перегрузке сердечной мышцы и риску сосудистых катастроф.

Сколько нужно спать

Норма сна зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

"Норма сна у людей может отличаться — обычно она зависит от возраста. У взрослых и пожилых чаще всего она находится в пределах семи-девяти часов", — пояснил невролог.

Молодым людям, особенно подросткам, требуется больше времени для восстановления. Исследования показывают, что 70 % подростков спят меньше положенных 8-10 часов в сутки. Среди взрослых треть регулярно не добирает даже семи часов сна.

Почему недосып вызывает чувство голода

Международные исследования подтверждают: недостаток сна нарушает выработку гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство сытости. Когда человек не высыпается, уровень лептина падает, а грелина — растёт, что усиливает аппетит.

В итоге недосыпанные люди чаще выбирают калорийные продукты, тянутся к сладкому и фастфуду. Такой дисбаланс приводит к набору веса, инсулинорезистентности и риску развития диабета второго типа.

Таблица: как хронический недосып влияет на тело

Система организма Последствие Механизм
Мозг Замедление когнитивных функций, ухудшение памяти Снижение нейропластичности
Сердце и сосуды Рост давления, риск инфаркта Повышение кортизола и спазм сосудов
Обмен веществ Набор веса, инсулинорезистентность Нарушение гормонов лептина и грелина
Иммунитет Повышенная утомляемость, частые инфекции Снижение активности лимфоцитов
Эмоциональное состояние Раздражительность, тревожность Дисбаланс дофамина и серотонина

Советы шаг за шагом: как восстановить здоровый сон

  1. Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Избегайте гаджетов за час до сна. Голубой свет тормозит выработку мелатонина.

  3. Создайте комфортную среду. Темнота, прохлада и тишина — лучшие друзья сна.

  4. Не пейте кофе и алкоголь вечером. Они нарушают фазы глубокого сна.

  5. Уменьшите стресс. Дыхательные практики или медитация помогут расслабиться.

  6. Не переедайте на ночь. Тяжёлая пища замедляет процесс засыпания.

  7. Проверяйте давление. Регулярный контроль помогает заметить нарушения вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Засыпать под телевизор или телефон.
    Последствие: Нарушение циркадных ритмов.
    Альтернатива: Чтение книги или прослушивание спокойной музыки.

  • Ошибка: Спать по 4-5 часов в будни и "догонять" в выходные.
    Последствие: Нарушение гормонального баланса, усталость не проходит.
    Альтернатива: Постепенно увеличивать продолжительность сна до 7-8 часов.

  • Ошибка: Игнорировать дневную сонливость.
    Последствие: Снижение концентрации, риск ошибок и травм.
    Альтернатива: Короткий дневной сон 20-30 минут.

А что если не получается выспаться?

Если восстановить режим самостоятельно не удаётся, стоит обратиться к врачу. Часто причиной хронического недосыпа становятся апноэ (остановки дыхания во сне), тревожные расстройства или нарушения циркадных ритмов. Современная медицина предлагает не только медикаментозное лечение, но и когнитивно-поведенческую терапию сна — методику, которая помогает наладить режим без таблеток.

Мифы и правда

Миф 1. Короткий сон — признак продуктивности.
Правда: Недосып снижает эффективность мозга и повышает риск ошибок.

Миф 2. Если не спится ночью, можно выспаться днём.
Правда: Дневной сон не компенсирует недостаток ночного, а сбивает ритм.

Миф 3. Люди с "железным" здоровьем могут спать по 4 часа.
Правда: Это крайне редкая генетическая особенность, а не норма.

FAQ

Сколько нужно спать подросткам?
От 8 до 10 часов. Недосып в этом возрасте влияет на концентрацию и психоэмоциональное состояние.

Почему я чувствую усталость, даже если сплю 8 часов?
Возможно, сон неглубокий. Важно качество сна — проветривание комнаты, удобная поза, отсутствие света.

Можно ли выспаться "впрок"?
Нет. Организм не запасает сон, поэтому важен регулярный график, а не эпизодические высыпания.

