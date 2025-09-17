Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка грустит
Девушка грустит
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:31

Недосып разрушает мозг и сердце: скрытая опасность привычки ложиться поздно

Кардиолог Денис Прокофьев: хронический недосып разрушает мозг и ускоряет старение

Недостаток сна отражается на организме намного серьёзнее, чем лёгкая сонливость и усталость днём. Врачи предупреждают: хронический недосып влияет на сердце, сосуды, мозг и психику, а его последствия могут быть необратимыми.

Как недосып сказывается на организме

"Хронический недосып запускает разрушение мозга", — заявил кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

По словам специалиста, при нарушении ритма "сон — бодрствование" нервная система оказывается в состоянии постоянного перенапряжения. Это приводит к сбоям в работе органов и ускоряет износ организма.

Опасные проявления

Недостаток сна способен вызвать:

  • учащённое сердцебиение;

  • колебания температуры тела;

  • затруднённое дыхание и кашель;

  • скачки артериального давления;

  • нарушение обмена веществ.

Кроме того, хронический недосып повышает риск инсульта и так называемых синкопальных состояний, когда мозг "отключает" сознание из-за перегрузки, напоминая обморок.

Долгосрочные последствия

Кардиолог отметил, что систематическая нехватка сна способствует развитию артериальной гипертензии и сахарного диабета. Не менее серьёзным последствием может стать депрессия и другие психические нарушения, связанные с перевозбуждением нервной системы.

Мифы и правда

  1. Миф: взрослому достаточно 4-5 часов сна.
    Правда: для восстановления организму нужно в среднем 7-9 часов.

  2. Миф: недосып можно "отоспать" в выходные.
    Правда: хронический дефицит сна не компенсируется разовым отдыхом.

  3. Миф: кофе и энергетики полностью снимают сонливость.
    Правда: они маскируют усталость, но не устраняют её причины.

А что если наладить режим?

Регулярный сон в одно и то же время, снижение стресса, вечерние прогулки и отказ от гаджетов за час до сна помогают восстановить биологические ритмы. Уже через несколько недель улучшается работа сердца, снижается тревожность и нормализуется давление.

Заключение

Сон — не роскошь, а жизненно необходимая функция организма. Недосып разрушает нервную систему, повышает риски инсульта, диабета и депрессии. Забота о полноценном отдыхе — одна из самых простых и эффективных мер для продления активной и здоровой жизни.

