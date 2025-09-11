Почему сон менее 7 часов в день превращается в угрозу для организма

Недостаток сна отражается не только на настроении и уровне энергии, но и напрямую влияет на здоровье всего организма. Об этом напомнила терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

Чем опасен плохой сон

"Плохой сон — это не только изматывающее состояние для нашей психики, которое является стрессом и повышает риски тревожно-депрессивных состояний, но и субклиническое воспаление. Недостаток сна снижает способность организма противостоять оксидативному стрессу, а также развивается иммуносупрессия — мы становимся более уязвимы для вирусов и ряда других заболеваний", — написала Сухарева.

Иными словами, хроническое недосыпание ослабляет иммунитет, повышает восприимчивость к инфекциям и может запускать скрытые воспалительные процессы.

Сколько нужно спать

Оптимальная продолжительность сна для взрослого человека — от семи до девяти часов. Но, как подчеркнула врач, важно учитывать не только длительность, но и качество сна.

Что влияет на качество отдыха

"Важно всё: температура и влажность в помещении, количество пробуждений, регулярность, предшествующая дневная активность, количество и продолжительность различных фаз сна", — уточнила Сухарева.

Таким образом, даже если человек спит достаточно по времени, но сон прерывается или проходит в неподходящих условиях, организм не получает полноценного восстановления.

Как помочь себе

Для улучшения сна специалисты рекомендуют придерживаться режима: ложиться и вставать в одно и то же время, проветривать комнату перед сном, ограничить использование гаджетов вечером и включать в день умеренную физическую активность. Эти простые меры помогают наладить циркадные ритмы и снизить риск заболеваний, связанных с недосыпанием.