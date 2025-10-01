Каждая недоспанная ночь ворует здоровье: что теряет организм без 7–9 часов сна

Многие недооценивают важность сна, считая его временем, которое можно сократить ради работы, учебы или развлечений. Но на самом деле именно во сне организм восстанавливает силы, регулирует гормональный фон и укрепляет иммунитет. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, к чему приводит хронический недосып и почему регулярный полноценный сон — жизненная необходимость.

"Сон менее 6 часов связан примерно с 15% роста общей смертности в крупных популяционных исследованиях", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.

Почему сон так важен

Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет 7-9 часов. Это не рекомендация "для красоты", а физиологическая норма. Недостаток сна влияет сразу на несколько систем организма.

Метаболические нарушения проявляются в виде инсулинорезистентности, повышенного аппетита, набора веса, а также риска предиабета и диабета второго типа. Сердечно-сосудистая система отвечает гипертонией, воспалением и нарушением липидного обмена. Нервная система страдает ухудшением памяти, снижением когнитивных функций и риском болезни Альцгеймера.

Регулярный сон поддерживает работу иммунитета: именно ночью активнее всего синтезируются антитела и клетки-защитники. Нехватка сна ослабляет эти процессы, и человек чаще болеет.

Сравнение: недосып против полноценного сна