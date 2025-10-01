Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:30

Каждая недоспанная ночь ворует здоровье: что теряет организм без 7–9 часов сна

Врач Дмитренко: сон менее 6 часов повышает смертность на 15%

Многие недооценивают важность сна, считая его временем, которое можно сократить ради работы, учебы или развлечений. Но на самом деле именно во сне организм восстанавливает силы, регулирует гормональный фон и укрепляет иммунитет. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, к чему приводит хронический недосып и почему регулярный полноценный сон — жизненная необходимость.

"Сон менее 6 часов связан примерно с 15% роста общей смертности в крупных популяционных исследованиях", — подчеркнула врач Екатерина Дмитренко.

Почему сон так важен

Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет 7-9 часов. Это не рекомендация "для красоты", а физиологическая норма. Недостаток сна влияет сразу на несколько систем организма.
Метаболические нарушения проявляются в виде инсулинорезистентности, повышенного аппетита, набора веса, а также риска предиабета и диабета второго типа. Сердечно-сосудистая система отвечает гипертонией, воспалением и нарушением липидного обмена. Нервная система страдает ухудшением памяти, снижением когнитивных функций и риском болезни Альцгеймера.

Регулярный сон поддерживает работу иммунитета: именно ночью активнее всего синтезируются антитела и клетки-защитники. Нехватка сна ослабляет эти процессы, и человек чаще болеет.

Сравнение: недосып против полноценного сна

Параметр При нормальном сне (7-9 ч) При хроническом недосыпе (<6 ч)
Обмен веществ Стабильный, контроль аппетита Нарушения, тяга к сладкому и жирному
Сердце и сосуды Нормальное давление, низкий риск инсульта Гипертония, воспаление, атеросклероз
Память и когнитивные функции Хорошая концентрация, ясность ума Снижение внимания, риск деменции
Иммунитет Сильная защита от вирусов Частые простуды, медленное восстановление
Эмоциональное состояние Стабильность, меньше тревоги Раздражительность, депрессия

Советы шаг за шагом: как наладить сон

  1. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  2. За 2-3 часа до сна избегайте гаджетов, телевизора и яркого света.

  3. Сделайте спальню прохладной и темной: используйте плотные шторы или маску для глаз.

  4. Откажитесь от кофеина и алкоголя во второй половине дня.

  5. Если тяжело заснуть, попробуйте дыхательные практики или расслабляющую музыку.

  6. Используйте удобный матрас и подушку — от их качества зависит качество сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поздние тренировки → перевозбуждение и бессонница → перенесите спорт на утро или день.

  • Работа за компьютером ночью → сбой циркадных ритмов → используйте фильтры синего света или ограничьте экранное время.

  • Плотный ужин перед сном → тяжесть, изжога → выберите легкий ужин из овощей, рыбы или йогурта.

А что если спать слишком много?

Не только недосып, но и пересып вреден. Сон более 10-11 часов связан с повышенным риском инсульта и снижением физической активности. Организм привыкает к постоянной сонливости, и это тоже влияет на продолжительность жизни.

FAQ

Как выбрать правильный режим сна?
Лучше ложиться до полуночи и просыпаться утром в одно и то же время. Это согласуется с естественными биоритмами.

Сколько стоит улучшение сна с помощью гаджетов?
Фитнес-браслеты с трекером сна стоят от 3-5 тысяч рублей. Умные будильники — около 2-4 тысяч.

Что лучше: снотворное или натуральные методы?
Снотворное назначает только врач и только краткосрочно. Для долгосрочного эффекта безопаснее ритуалы сна, медитации, травяные чаи.

