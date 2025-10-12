Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды
Многие воспринимают храп как бытовую неприятность, мешающую спать окружающим. Однако врачи предупреждают: за этим симптомом может скрываться серьёзное заболевание — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Эндокринолог и диетолог Дарья Кемпа в своём блоге объяснила, почему храп нельзя игнорировать и какие методы помогают избавиться от него.
Почему храп опасен
Храп возникает, когда во время сна мягкие ткани горла частично перекрывают дыхательные пути. Звук появляется из-за вибрации этих тканей при прохождении воздуха. Но иногда просвет дыхательных путей закрывается полностью — дыхание останавливается на несколько секунд или даже минут. Это и есть апноэ сна.
"Такое состояние значительно усугубляет течение сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой патологии, которая занимает лидирующее место по смертности", — подчеркнула врач Дарья Кемпа.
При апноэ уровень кислорода в крови падает, мозг получает сигналы о нехватке воздуха и пробуждает человека. Так цикл повторяется десятки раз за ночь, что не позволяет организму полноценно отдыхать.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Храп — лишь вершина айсберга. СОАС сопровождается множеством других признаков:
-
громкий, прерывистый храп;
-
остановки дыхания во сне (иногда замечает партнёр);
-
беспокойный сон с пробуждениями;
-
учащённое ночное мочеиспускание;
-
потливость ночью;
-
сухость или боль в горле утром;
-
утренняя головная боль;
-
сонливость днём, хроническая усталость;
-
ухудшение памяти и внимания;
-
депрессия и снижение концентрации;
-
неконтролируемая гипертония, аритмия.
"Храп — это не изъян человека, это признак заболевания, которое необходимо выявлять и лечить!" — предупредила эндокринолог Дарья Кемпа.
Если вы или ваши близкие замечаете подобные симптомы, необходимо обратиться к врачу-сомнологу или отоларингологу.
Кто в группе риска
К СОАС предрасположены люди с заболеваниями ЛОР-органов, искривлением перегородки носа, нарушениями прикуса, а также пациенты с хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы.
"Чаще всего от СОАС страдают тучные люди: более 70% пациентов с апноэ имеют избыточную массу тела или ожирение", — отметила специалист.
Жировые отложения в области шеи сдавливают дыхательные пути, создавая механическое препятствие для воздуха.
Сравнение: факторы риска и их влияние
|Фактор
|Влияние на дыхание во сне
|Комментарий
|Ожирение
|Сужает дыхательные пути
|Часто устраняется при снижении веса
|Алкоголь перед сном
|Расслабляет мышцы глотки
|Усиливает храп и апноэ
|Курение
|Вызывает воспаление слизистых
|Уменьшает проходимость воздуха
|Искривление перегородки
|Механически препятствует дыханию
|Требует консультации ЛОР-врача
|Пожилой возраст
|Ослабление мышц дыхательных путей
|Повышенный риск апноэ
Чем грозит нелеченое апноэ сна
Без лечения СОАС приводит к серьёзным осложнениям:
-
повышению артериального давления и устойчивой гипертонии;
-
нарушениям сердечного ритма;
-
инфарктам и инсультам;
-
снижению когнитивных функций;
-
резкому ухудшению качества жизни.
Организм, недополучающий кислород, живёт в состоянии постоянного стресса. Сердце и сосуды работают на износ, а мозг страдает от хронического кислородного голодания.
Советы шаг за шагом: как избавиться от храпа
-
Снизьте вес. Даже потеря 5-10% массы тела может значительно уменьшить проявления храпа.
-
Спите не на спине. В положении лёжа на спине мышцы глотки расслабляются сильнее. Лучше спать на боку — это основа позиционной терапии.
-
Откажитесь от алкоголя и курения. Алкоголь расслабляет мышцы дыхательных путей, а курение вызывает их отёк.
-
Проветривайте комнату. Свежий воздух и влажность 40-60% облегчают дыхание.
-
Проходите обследование. Врач подберёт индивидуальное лечение: от дыхательных аппаратов до хирургии при ЛОР-патологиях.
А что если храпит ребёнок?
Детский храп — тоже тревожный симптом. Он может быть связан с увеличенными аденоидами, аллергией или нарушением прикуса. Если ребёнок спит с открытым ртом, беспокойно ворочается и устаёт днём, необходимо обратиться к педиатру или ЛОР-врачу.
FAQ
Можно ли вылечить храп самостоятельно?
Если причина в лишнем весе или вредных привычках — да, изменением образа жизни. В остальных случаях нужно обследование.
Храпят ли женщины?
Да. С возрастом и при гормональных изменениях частота апноэ у женщин увеличивается.
Опасен ли храп, если дыхание не останавливается?
Да. Даже без апноэ храп свидетельствует о нарушении дыхания и нагрузке на сердце.
Что делать, если партнёр храпит?
Посоветуйте ему обследование у сомнолога. Иногда это спасает не только сон, но и жизнь.
Можно ли предотвратить храп?
Да: поддерживать здоровый вес, спать на боку, избегать алкоголя и курения, следить за носовым дыханием.
