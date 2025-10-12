Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды

Многие воспринимают храп как бытовую неприятность, мешающую спать окружающим. Однако врачи предупреждают: за этим симптомом может скрываться серьёзное заболевание — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Эндокринолог и диетолог Дарья Кемпа в своём блоге объяснила, почему храп нельзя игнорировать и какие методы помогают избавиться от него.

Почему храп опасен

Храп возникает, когда во время сна мягкие ткани горла частично перекрывают дыхательные пути. Звук появляется из-за вибрации этих тканей при прохождении воздуха. Но иногда просвет дыхательных путей закрывается полностью — дыхание останавливается на несколько секунд или даже минут. Это и есть апноэ сна.

"Такое состояние значительно усугубляет течение сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой патологии, которая занимает лидирующее место по смертности", — подчеркнула врач Дарья Кемпа.

При апноэ уровень кислорода в крови падает, мозг получает сигналы о нехватке воздуха и пробуждает человека. Так цикл повторяется десятки раз за ночь, что не позволяет организму полноценно отдыхать.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Храп — лишь вершина айсберга. СОАС сопровождается множеством других признаков:

громкий, прерывистый храп;

остановки дыхания во сне (иногда замечает партнёр);

беспокойный сон с пробуждениями;

учащённое ночное мочеиспускание;

потливость ночью;

сухость или боль в горле утром;

утренняя головная боль;

сонливость днём, хроническая усталость;

ухудшение памяти и внимания;

депрессия и снижение концентрации;

неконтролируемая гипертония, аритмия.

"Храп — это не изъян человека, это признак заболевания, которое необходимо выявлять и лечить!" — предупредила эндокринолог Дарья Кемпа.

Если вы или ваши близкие замечаете подобные симптомы, необходимо обратиться к врачу-сомнологу или отоларингологу.

Кто в группе риска

К СОАС предрасположены люди с заболеваниями ЛОР-органов, искривлением перегородки носа, нарушениями прикуса, а также пациенты с хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы.

"Чаще всего от СОАС страдают тучные люди: более 70% пациентов с апноэ имеют избыточную массу тела или ожирение", — отметила специалист.

Жировые отложения в области шеи сдавливают дыхательные пути, создавая механическое препятствие для воздуха.

Сравнение: факторы риска и их влияние