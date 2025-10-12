Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:30

Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды

Эндокринолог Дарья Кемпа объяснила, почему храп может быть признаком опасного синдрома апноэ сна

Многие воспринимают храп как бытовую неприятность, мешающую спать окружающим. Однако врачи предупреждают: за этим симптомом может скрываться серьёзное заболевание — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Эндокринолог и диетолог Дарья Кемпа в своём блоге объяснила, почему храп нельзя игнорировать и какие методы помогают избавиться от него.

Почему храп опасен

Храп возникает, когда во время сна мягкие ткани горла частично перекрывают дыхательные пути. Звук появляется из-за вибрации этих тканей при прохождении воздуха. Но иногда просвет дыхательных путей закрывается полностью — дыхание останавливается на несколько секунд или даже минут. Это и есть апноэ сна.

"Такое состояние значительно усугубляет течение сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистой патологии, которая занимает лидирующее место по смертности", — подчеркнула врач Дарья Кемпа.

При апноэ уровень кислорода в крови падает, мозг получает сигналы о нехватке воздуха и пробуждает человека. Так цикл повторяется десятки раз за ночь, что не позволяет организму полноценно отдыхать.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Храп — лишь вершина айсберга. СОАС сопровождается множеством других признаков:

  • громкий, прерывистый храп;

  • остановки дыхания во сне (иногда замечает партнёр);

  • беспокойный сон с пробуждениями;

  • учащённое ночное мочеиспускание;

  • потливость ночью;

  • сухость или боль в горле утром;

  • утренняя головная боль;

  • сонливость днём, хроническая усталость;

  • ухудшение памяти и внимания;

  • депрессия и снижение концентрации;

  • неконтролируемая гипертония, аритмия.

"Храп — это не изъян человека, это признак заболевания, которое необходимо выявлять и лечить!" — предупредила эндокринолог Дарья Кемпа.

Если вы или ваши близкие замечаете подобные симптомы, необходимо обратиться к врачу-сомнологу или отоларингологу.

Кто в группе риска

К СОАС предрасположены люди с заболеваниями ЛОР-органов, искривлением перегородки носа, нарушениями прикуса, а также пациенты с хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы.

"Чаще всего от СОАС страдают тучные люди: более 70% пациентов с апноэ имеют избыточную массу тела или ожирение", — отметила специалист.

Жировые отложения в области шеи сдавливают дыхательные пути, создавая механическое препятствие для воздуха.

Сравнение: факторы риска и их влияние

Фактор Влияние на дыхание во сне Комментарий
Ожирение Сужает дыхательные пути Часто устраняется при снижении веса
Алкоголь перед сном Расслабляет мышцы глотки Усиливает храп и апноэ
Курение Вызывает воспаление слизистых Уменьшает проходимость воздуха
Искривление перегородки Механически препятствует дыханию Требует консультации ЛОР-врача
Пожилой возраст Ослабление мышц дыхательных путей Повышенный риск апноэ

Чем грозит нелеченое апноэ сна

Без лечения СОАС приводит к серьёзным осложнениям:

  • повышению артериального давления и устойчивой гипертонии;

  • нарушениям сердечного ритма;

  • инфарктам и инсультам;

  • снижению когнитивных функций;

  • резкому ухудшению качества жизни.

Организм, недополучающий кислород, живёт в состоянии постоянного стресса. Сердце и сосуды работают на износ, а мозг страдает от хронического кислородного голодания.

Советы шаг за шагом: как избавиться от храпа

  1. Снизьте вес. Даже потеря 5-10% массы тела может значительно уменьшить проявления храпа.

  2. Спите не на спине. В положении лёжа на спине мышцы глотки расслабляются сильнее. Лучше спать на боку — это основа позиционной терапии.

  3. Откажитесь от алкоголя и курения. Алкоголь расслабляет мышцы дыхательных путей, а курение вызывает их отёк.

  4. Проветривайте комнату. Свежий воздух и влажность 40-60% облегчают дыхание.

  5. Проходите обследование. Врач подберёт индивидуальное лечение: от дыхательных аппаратов до хирургии при ЛОР-патологиях.

А что если храпит ребёнок?

Детский храп — тоже тревожный симптом. Он может быть связан с увеличенными аденоидами, аллергией или нарушением прикуса. Если ребёнок спит с открытым ртом, беспокойно ворочается и устаёт днём, необходимо обратиться к педиатру или ЛОР-врачу.

FAQ

Можно ли вылечить храп самостоятельно?
Если причина в лишнем весе или вредных привычках — да, изменением образа жизни. В остальных случаях нужно обследование.

Храпят ли женщины?
Да. С возрастом и при гормональных изменениях частота апноэ у женщин увеличивается.

Опасен ли храп, если дыхание не останавливается?
Да. Даже без апноэ храп свидетельствует о нарушении дыхания и нагрузке на сердце.

Что делать, если партнёр храпит?
Посоветуйте ему обследование у сомнолога. Иногда это спасает не только сон, но и жизнь.

Можно ли предотвратить храп?
Да: поддерживать здоровый вес, спать на боку, избегать алкоголя и курения, следить за носовым дыханием.

