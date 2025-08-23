Мужской храп может оказаться смертельно опасным: врачи предупреждают
Многие воспринимают мужской храп как бытовую мелочь, но врачи предупреждают: за громкими звуками может скрываться серьёзное нарушение дыхания во сне — апноэ.
Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Почему появляется храп и чем он опасен
В основе храпа лежит провисание мягкого неба, из-за чего воздух проходит с трудом и вызывает вибрацию тканей. В некоторых случаях это сопровождается кратковременной остановкой дыхания (апноэ).
Если такие паузы становятся длительными и частыми, возможны серьёзные последствия:
- головные боли и постоянная усталость;
- гипоксия (недостаток кислорода);
- риск задохнуться во сне.
По словам специалиста, в тяжёлых случаях пациентам назначают исследование сна с помощью специального оборудования, которое измеряет частоту дыхания во время ночного отдыха.
Как лечат апноэ
- Хирургическая коррекция (если причина — строение ротовой полости);
- СИПАП-терапия — сон в кислородной маске, которая поддерживает стабильный поток воздуха;
- Похудение, если причиной храпа является лишний вес.
"С проблемой храпа лучше обращаться к пульмонологам. Таблетки от апноэ существуют, но классическая медицина этот метод не приветствует", — подчеркнул Денис Прокофьев.
Ещё три симптома, на которые стоит обратить внимание
Чёрные пятна под ногтем
Онколог Евгений Черемушкин предупредил: это может быть признаком редкой, но опасной формы рака. При любых подозрениях — срочно к врачу.
Усталость и плохое самочувствие после сна
Может быть проявлением апноэ или гипоксии.
Ожирение и нарушение репродуктивной функции
Акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева напомнила, что избыточный вес повышает риск бесплодия и выкидыша у женщин, особенно в сочетании со стрессом.
