Храп во сне
Храп во сне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:30

Мужской храп может оказаться смертельно опасным: врачи предупреждают

Прокофьев предупредил, чем грозит апноэ: гипоксия, усталость и риск остановки дыхания

Многие воспринимают мужской храп как бытовую мелочь, но врачи предупреждают: за громкими звуками может скрываться серьёзное нарушение дыхания во сне — апноэ.
Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Почему появляется храп и чем он опасен

В основе храпа лежит провисание мягкого неба, из-за чего воздух проходит с трудом и вызывает вибрацию тканей. В некоторых случаях это сопровождается кратковременной остановкой дыхания (апноэ).

Если такие паузы становятся длительными и частыми, возможны серьёзные последствия:

  • головные боли и постоянная усталость;
  • гипоксия (недостаток кислорода);
  • риск задохнуться во сне.

По словам специалиста, в тяжёлых случаях пациентам назначают исследование сна с помощью специального оборудования, которое измеряет частоту дыхания во время ночного отдыха.

Как лечат апноэ

  • Хирургическая коррекция (если причина — строение ротовой полости);
  • СИПАП-терапия — сон в кислородной маске, которая поддерживает стабильный поток воздуха;
  • Похудение, если причиной храпа является лишний вес.

"С проблемой храпа лучше обращаться к пульмонологам. Таблетки от апноэ существуют, но классическая медицина этот метод не приветствует", — подчеркнул Денис Прокофьев.

Ещё три симптома, на которые стоит обратить внимание

Чёрные пятна под ногтем
Онколог Евгений Черемушкин предупредил: это может быть признаком редкой, но опасной формы рака. При любых подозрениях — срочно к врачу.

Усталость и плохое самочувствие после сна
Может быть проявлением апноэ или гипоксии.

Ожирение и нарушение репродуктивной функции
Акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева напомнила, что избыточный вес повышает риск бесплодия и выкидыша у женщин, особенно в сочетании со стрессом.

