Спящий человек
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:13

Каждая недоспанная ночь старит сосуды на годы: врачи предупреждают об эффекте бомбы замедленного действия

Врач Татьяна Батракова предупредила: недосып повышает риск инфаркта и инсульта

Современный человек часто жертвует сном ради работы, гаджетов или поздних развлечений. Однако именно ночной отдых является важнейшим условием нормальной работы сердца. Регулярный недосып не просто вызывает усталость — он запускает цепочку физиологических нарушений, которые со временем приводят к гипертонии, аритмии и даже инсульту.

О том, почему сон так важен для сердечно-сосудистой системы, рассказала врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья Татьяна Батракова.

"Недостаток сна вызывает повышение артериального давления, учащение пульса и нарушения сердечного ритма", — пояснила врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова.

Что происходит с сердцем во время сна

Ночной отдых — это не просто перерыв в активности. Во сне сердечно-сосудистая система перестраивается на восстановительный режим: снижается частота сердечных сокращений, нормализуется давление и восстанавливается баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой.

Во время глубокого сна частота сердечных сокращений падает до 40-50 ударов в минуту. У спортсменов этот показатель может снижаться до 40 — и это считается нормой, отражающей хорошую адаптацию сердца.

Такое замедление работы миокарда позволяет клеткам получать достаточно кислорода, а сосудам — "отдохнуть" после дневных нагрузок.

Если же фазы сна нарушаются, сердце не успевает восстановиться. Систематический недосып вызывает скачки давления, спазмы сосудов и нарушения ритма.

Почему хронический недосып опасен

Хроническое недосыпание — это стресс для организма. Повышается уровень гормона кортизола, что усиливает нагрузку на сосуды и приводит к их сужению. Сердце вынуждено работать с большей интенсивностью, чтобы поддерживать циркуляцию крови.

Со временем это может привести к:

  • развитию гипертонии;

  • повышению риска инфаркта миокарда;

  • нарушению сердечного ритма (аритмии);

  • снижению эластичности сосудов;

  • инсульту.

"Короткий сон (менее 6 часов) провоцирует развитие аритмии, гипертонии и инсульта", — подчеркнула Батракова.

Исследования показывают, что люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами в два раза чаще, чем те, кто спит 7-8 часов.

Сравнение: сон и здоровье сердца

Показатель При полноценном сне (7-8 часов) При хроническом недосыпании
Артериальное давление Нормализуется Повышается
Частота пульса 50-60 ударов в минуту 80-100 ударов и выше
Риск инфаркта Минимальный Увеличивается в 2-3 раза
Уровень стресса Снижается Постоянно повышен
Восстановление сосудов Активное Нарушено

Контроль пульса и насыщения кислородом

Батракова советует отслеживать ночной пульс и уровень кислорода в крови — эти показатели отражают, как сердце реагирует на отдых.

"Контролировать ночной пульс можно с помощью пульсоксиметрии — комфортного метода исследования, который также показывает насыщение крови кислородом", — отметила врач.

Современные фитнес-браслеты и смарт-часы позволяют измерять пульс автоматически, фиксируя колебания во сне. Если показатели часто выходят за пределы нормы (пульс выше 80 ударов или ниже 45), стоит проконсультироваться с врачом.

А что если сон нарушен?

Если трудно засыпать или часто просыпаетесь ночью, причины могут быть не только в стрессах, но и в патологиях сердца или дыхания (например, апноэ сна).

В таких случаях важно обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда достаточно скорректировать образ жизни — наладить режим, снизить уровень тревожности, уменьшить нагрузку на нервную систему.

При стойких нарушениях может потребоваться медикаментозная поддержка, но только по назначению специалиста.

