Каждая недоспанная ночь старит сосуды на годы: врачи предупреждают об эффекте бомбы замедленного действия
Современный человек часто жертвует сном ради работы, гаджетов или поздних развлечений. Однако именно ночной отдых является важнейшим условием нормальной работы сердца. Регулярный недосып не просто вызывает усталость — он запускает цепочку физиологических нарушений, которые со временем приводят к гипертонии, аритмии и даже инсульту.
О том, почему сон так важен для сердечно-сосудистой системы, рассказала врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья Татьяна Батракова.
"Недостаток сна вызывает повышение артериального давления, учащение пульса и нарушения сердечного ритма", — пояснила врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова.
Что происходит с сердцем во время сна
Ночной отдых — это не просто перерыв в активности. Во сне сердечно-сосудистая система перестраивается на восстановительный режим: снижается частота сердечных сокращений, нормализуется давление и восстанавливается баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой.
Во время глубокого сна частота сердечных сокращений падает до 40-50 ударов в минуту. У спортсменов этот показатель может снижаться до 40 — и это считается нормой, отражающей хорошую адаптацию сердца.
Такое замедление работы миокарда позволяет клеткам получать достаточно кислорода, а сосудам — "отдохнуть" после дневных нагрузок.
Если же фазы сна нарушаются, сердце не успевает восстановиться. Систематический недосып вызывает скачки давления, спазмы сосудов и нарушения ритма.
Почему хронический недосып опасен
Хроническое недосыпание — это стресс для организма. Повышается уровень гормона кортизола, что усиливает нагрузку на сосуды и приводит к их сужению. Сердце вынуждено работать с большей интенсивностью, чтобы поддерживать циркуляцию крови.
Со временем это может привести к:
-
развитию гипертонии;
-
повышению риска инфаркта миокарда;
-
нарушению сердечного ритма (аритмии);
-
снижению эластичности сосудов;
-
инсульту.
"Короткий сон (менее 6 часов) провоцирует развитие аритмии, гипертонии и инсульта", — подчеркнула Батракова.
Исследования показывают, что люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами в два раза чаще, чем те, кто спит 7-8 часов.
Сравнение: сон и здоровье сердца
|Показатель
|При полноценном сне (7-8 часов)
|При хроническом недосыпании
|Артериальное давление
|Нормализуется
|Повышается
|Частота пульса
|50-60 ударов в минуту
|80-100 ударов и выше
|Риск инфаркта
|Минимальный
|Увеличивается в 2-3 раза
|Уровень стресса
|Снижается
|Постоянно повышен
|Восстановление сосудов
|Активное
|Нарушено
Контроль пульса и насыщения кислородом
Батракова советует отслеживать ночной пульс и уровень кислорода в крови — эти показатели отражают, как сердце реагирует на отдых.
"Контролировать ночной пульс можно с помощью пульсоксиметрии — комфортного метода исследования, который также показывает насыщение крови кислородом", — отметила врач.
Современные фитнес-браслеты и смарт-часы позволяют измерять пульс автоматически, фиксируя колебания во сне. Если показатели часто выходят за пределы нормы (пульс выше 80 ударов или ниже 45), стоит проконсультироваться с врачом.
А что если сон нарушен?
Если трудно засыпать или часто просыпаетесь ночью, причины могут быть не только в стрессах, но и в патологиях сердца или дыхания (например, апноэ сна).
В таких случаях важно обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда достаточно скорректировать образ жизни — наладить режим, снизить уровень тревожности, уменьшить нагрузку на нервную систему.
При стойких нарушениях может потребоваться медикаментозная поддержка, но только по назначению специалиста.
