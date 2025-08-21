Эндокринолог назвала последствия привычки засыпать на полный желудок

Засыпаете сразу после плотного ужина? Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: эта привычка может быть не просто вредной, а опасной для жизни.

Что происходит, когда вы ложитесь спать с полным желудком

В горизонтальном положении пищеварительная система работает гораздо хуже, а желудочный сок легче попадает в пищевод.

Это приводит к:

изжоге;

кислой отрыжке;

жжению за грудиной и неприятному привкусу во рту.

Более серьёзные последствия

По словам специалиста, систематический сон после еды может стать причиной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При этом часть желудка и нижний участок пищевода смещаются в грудную полость.

Такое состояние сопровождается:

болью за грудиной (её легко спутать с сердечной);

одышкой и кашлем;

тахикардией;

головокружением и ощущением "предобморочного" состояния.

В тяжелых случаях возможно даже желудочно-кишечное кровотечение, что уже представляет угрозу для жизни.

Почему ещё не стоит ложиться

В лежачем положении пища переваривается медленнее, что вызывает:

вздутие и тяжесть;

ухудшение качества сна.

Что делать вместо сна

Эндокринолог советует воздержаться от сна минимум на 2-3 часа после еды.

Идеальный вариант — небольшая прогулка. Это поможет работе и желудка, и сердца, а ещё улучшит настроение.