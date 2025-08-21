Эндокринолог назвала последствия привычки засыпать на полный желудок
Засыпаете сразу после плотного ужина? Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: эта привычка может быть не просто вредной, а опасной для жизни.
Что происходит, когда вы ложитесь спать с полным желудком
В горизонтальном положении пищеварительная система работает гораздо хуже, а желудочный сок легче попадает в пищевод.
Это приводит к:
- изжоге;
- кислой отрыжке;
- жжению за грудиной и неприятному привкусу во рту.
Более серьёзные последствия
По словам специалиста, систематический сон после еды может стать причиной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При этом часть желудка и нижний участок пищевода смещаются в грудную полость.
Такое состояние сопровождается:
- болью за грудиной (её легко спутать с сердечной);
- одышкой и кашлем;
- тахикардией;
- головокружением и ощущением "предобморочного" состояния.
В тяжелых случаях возможно даже желудочно-кишечное кровотечение, что уже представляет угрозу для жизни.
Почему ещё не стоит ложиться
В лежачем положении пища переваривается медленнее, что вызывает:
- вздутие и тяжесть;
- ухудшение качества сна.
Что делать вместо сна
Эндокринолог советует воздержаться от сна минимум на 2-3 часа после еды.
Идеальный вариант — небольшая прогулка. Это поможет работе и желудка, и сердца, а ещё улучшит настроение.
