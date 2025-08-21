Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон на боку
Сон на боку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:17

Эндокринолог назвала последствия привычки засыпать на полный желудок

Эндокринолог Зухра Павлова: сон сразу после еды может привести к грыже пищевода

Засыпаете сразу после плотного ужина? Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: эта привычка может быть не просто вредной, а опасной для жизни.

Что происходит, когда вы ложитесь спать с полным желудком

В горизонтальном положении пищеварительная система работает гораздо хуже, а желудочный сок легче попадает в пищевод.

Это приводит к:

  • изжоге;
  • кислой отрыжке;
  • жжению за грудиной и неприятному привкусу во рту.

Более серьёзные последствия

По словам специалиста, систематический сон после еды может стать причиной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. При этом часть желудка и нижний участок пищевода смещаются в грудную полость.

Такое состояние сопровождается:

  • болью за грудиной (её легко спутать с сердечной);
  • одышкой и кашлем;
  • тахикардией;
  • головокружением и ощущением "предобморочного" состояния.

В тяжелых случаях возможно даже желудочно-кишечное кровотечение, что уже представляет угрозу для жизни.

Почему ещё не стоит ложиться

В лежачем положении пища переваривается медленнее, что вызывает:

  • вздутие и тяжесть;
  • ухудшение качества сна.

Что делать вместо сна

Эндокринолог советует воздержаться от сна минимум на 2-3 часа после еды.
Идеальный вариант — небольшая прогулка. Это поможет работе и желудка, и сердца, а ещё улучшит настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача сегодня в 11:06

Ozempic и аналоги: что грозит при приёме без врача

Ozempic и его аналоги стали популярны как «волшебные» средства для похудения, но эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: без контроля врача такие препараты могут быть опасны. Объясняем, почему важно проходить регулярные обследования и когда следует срочно обращаться к специалисту.

Читать полностью » Японские учёные раскрыли секрет устойчивости раковых клеток к химиотерапии сегодня в 10:15

Сломать защиту: ученые обнаружили, как победить устойчивость раковых клеток к химиотерапии

Ученые раскрыли роль белка Fen1 в устойчивости раковых клеток к химиотерапии. Открытие поможет разработать новые методы лечения, блокирующие Fen1, тем самым повышая эффективность химиотерапии.

Читать полностью » Стоматолог Полина Солдаткина: отбеливающие пасты не меняют цвет эмали сегодня в 10:02

Полина Солдаткина рассказала, как на самом деле работают пасты для белизны зубов

Отбеливающие зубные пасты обещают голливудскую улыбку, но на деле лишь очищают поверхность эмали. Стоматолог объясняет, почему пасты не отбеливают зубы в полном смысле и когда они могут даже навредить.

Читать полностью » Педиатр Айгюль Исрафилова: молочные продукты снижают эффективность антибиотиков сегодня в 9:19

Врач объяснила, какие продукты снижают эффективность антибиотиков

Некоторые продукты способны снизить эффективность антибиотиков и усилить их побочное действие. Врач объясняет, почему молоко, цитрусы и алкоголь лучше исключить из рациона на время лечения — и чем их заменить.

Читать полностью » Нарколог Тюрин предупреждает: алкоголь в самолете повышает риск инфаркта на 40% сегодня в 9:15

Секретный враг пассажиров: как сухой воздух в самолете усиливает действие алкоголя до опасных пределов

Врач-нарколог Андрей Тюрин предупреждает: употребление алкоголя перед полетом в условиях сухого воздуха и перепадов давления увеличивает риск обезвоживания, спазмов сосудов и гипертонического криза. Как защитить здоровье в небе?

Читать полностью » Тигран Кеосаян более семи месяцев находится в коме после сердечного приступа сегодня в 8:15

Шансы на пробуждение Тиграна Кеосаяна выросли

Тигран Кеосаян уже семь месяцев находится в медикаментозной коме после сердечного приступа. Врачи отмечают устойчивую положительную динамику и впервые заговорили о возможности постепенного пробуждения — но реабилитация может быть долгой.

Читать полностью » Уролог объяснил: как летние привычки провоцируют цистит и что делать, чтобы не заболеть сегодня в 8:15

Купальник – убийца: как летние привычки повышают риск цистита на 50% – предупреждает уролог

Уролог предупреждает о росте заболеваемости циститом летом из-за переохлаждения, обезвоживания и купания. Узнайте о мерах профилактики и анатомических особенностях.

Читать полностью » Репродуктолог раскрыла правду об ЭКО: 5 главных мифов развеяны сегодня в 7:15

Дети из пробирки бесплодны: репродуктолог развеяла опасный миф об ЭКО

Авторитетный репродуктолог Екатерина Шибанова развенчивает мифы об ЭКО: связь с онкологией, набор веса, бесплодие у детей. Узнайте правду о процедуре искусственного оплодотворения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили причины отказа собак от сухого корма
Еда

Как приготовить фасолевый паштет: пошаговый рецепт от шеф-повара
Садоводство

Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть
Питомцы

Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров
Еда

Врач рассказала, какие заблуждения связаны с яблоками и их пользой
Дом

Как правильно организовать холодильник, чтобы продукты не терялись и не портились
Еда

Технология изготовления малинового вина: рекомендации виноделов
Спорт и фитнес

Тренировки, которые прибавляют болезни: эти упражнения разрушают суставы при лишнем весе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru