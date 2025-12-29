Знакомы проблемы с засыпанием после новогодних каникул? Этот метод вернёт вам сон и спокойствие

Восстановить режим сна после длительных выходных и праздничных дней — задача не из лёгких, но вполне осуществимая. Врач-сомнолог Павел Кудинов поделился с Pravda.Ru рекомендациями о том, как постепенно адаптироваться к привычному режиму.

Причины нарушения режима сна

Основной проблемой, с которой сталкиваются люди после праздников, является смещение биоритмов. В период каникул мы часто ложимся позже и просыпаемся позже, что приводит к состоянию, которое называют "социальным джетлагом". Когда человек резко возвращается к рабочему графику, его организм испытывает стресс, что может вызвать проблемы с засыпанием и поверхностный сон.

"Главным правилом гигиены сна является необходимость просыпаться в одно и то же время, независимо от выходных и праздников. Во время каникул мы обычно ложимся и встаем позже, поэтому после их окончания организму нужно время, чтобы адаптироваться", — объяснил Кудинов.

Как восстановить режим сна

Чтобы вернуть привычный режим, сомнолог рекомендует начать постепенно сдвигать время пробуждения за несколько дней до окончания выходных. В идеале, стоит просыпаться на час-полтора раньше каждый день, чтобы организм успел адаптироваться.

"Для этого стоит за три дня до выхода на работу начинать вставать раньше — примерно на час-полтора ежедневно, постепенно возвращая привычный режим сна", — отметил врач.

Режим сна для тех, у кого уже есть проблемы

Если у человека уже есть проблемы со сном, такие как бессонница или трудности с засыпанием, ему следует особенно внимательно подходить к восстановлению режима сна. Кудинов подчеркнул, что даже в выходные и праздники не следует менять время подъема, чтобы не сбивать естественные ритмы организма.