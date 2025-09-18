Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бессонница
Бессонница
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Главная / Советы и рекомендации
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:11

Сбили биоритмы сна? Вот как эффективно нормализовать режим после бессонной ночи

Сомнолог Завалко: короткий дневной сон помогает восстановиться после бессонной ночи

Правильное планирование отдыха помогает быстрее восстановить нормальный сон после ночных смен и длительных перелётов. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

"Чтобы лучше чувствовать себя ночью, полезно заранее поспать пару часов вечером. Если речь о ночном перелете, стоит попытаться поспать в самолете. При этом не рекомендуется пить кофе или энергетики под утро, чтобы не нарушать циркадные ритмы", — пояснила врач.

Как подготовиться к ночной нагрузке

Эксперт советует готовиться к ночным дежурствам или перелётам заранее. Короткий сон вечером позволяет снизить нагрузку на организм и легче перенести период бодрствования. Важно учитывать: стимуляторы вроде кофеина или энергетических напитков лишь ухудшат состояние и собьют биологические часы.

Восстановление режима после смены или перелёта

Завалко выделяет два рабочих сценария:

  1. Короткий дневной сон утром после бессонной ночи. Это помогает восполнить силы и "дотянуть" до привычного времени отхода ко сну. Если сон затянется дольше планируемого, стоит сместить вечернее засыпание, чтобы не сбить циркадные ритмы.

"Первый вариант — устроить короткий дневной сон утром сразу после бессонной ночи. Это помогает восстановить силы и легче дотянуть до привычного времени ночного сна", — отметила Завалко.

  1. Оттянуть отдых до вечера, если уснуть утром не удалось. В этом случае допустим короткий "энергетический" сон на 15-20 минут днём. Он позволяет взбодриться, но не переводит организм в глубокие фазы сна, что помогает вечером заснуть без проблем.

"Если очень сильно клонит в сон днем, можно прилечь на 15-20 минут, чтобы взбодриться, но не погружаться в глубокий сон", — заключила сомнолог.

Советы для адаптации

  • Планируйте график сна заранее, если предстоит перелёт или смена.

  • Используйте короткий вечерний отдых как подготовку к ночи.

  • Избегайте кофеина и энергетиков в утренние часы.

  • Следите за световым режимом: яркий свет утром помогает быстрее перестроить биоритмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Калинкин напомнил, что пластиковые окна имеют функцию сезонной адаптации 23.06.2025 в 1:35

Как сэкономить на отоплении: неожиданные возможности ваших окон

Многие владельцы пластиковых окон даже не подозревают, что их конструкции обладают полезной функцией сезонной адаптации. Эксперт компании "Технониколь" Алексей Калинкин раскрыл секреты правильной эксплуатации оконных систем, которые помогут значительно продлить их срок службы и улучшить теплоизоляционные свойства.

Читать полностью » Ученые предупреждают: плодовые мушки способны откладывать до 500 яиц в неделю 03.06.2025 в 22:06

Летнее нашествие мошек: как защитить дом без химии

С наступлением лета в домах появляются полчища мошек, привлечённых переспелыми фруктами, пролитыми напитками и повышенной влажностью. Исследования, опубликованные в Entomology Today, подтверждают, что плодовые мушки способны откладывать до 500 яиц в неделю, что делает их размножение практически молниеносным.

Читать полностью » Россиянам рассказали, как есть меньше соли без потери вкуса 03.06.2025 в 13:13

Гастрономическая революция: как открыть новые вкусы, сократив потребление соли

Эксперты рекомендуют сделать ставку на разнообразные специи и свежие травы, которые способны не просто компенсировать отсутствие соли, но и придать пище новые вкусовые оттенки. По мнению специалистов, такие приправы как карри, кумин, кориандр, орегано и базилик могут полностью преобразить привычные блюда, отвлекая внимание от привычной солености.

Читать полностью » Мишустин: России есть чем гордиться в цифровой сфере 03.06.2025 в 11:14

Мишустин раскрыл козыри России: миру показали цифровое оружие

Россия уверенно заявила о себе как о лидере в цифровой сфере. На пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) премьер-министр Михаил Мишустин расставил акценты, о которых мировое сообщество давно просит услышать. По его словам, страна не просто достигла успеха — у неё есть что показать миру и, главное, чем гордиться.

Читать полностью » Гинеколог из Китая рекомендует женщинам любоваться мускулистыми мужчинами 22.05.2025 в 19:17

Новый способ поднять настроение: в Китае рекомендуют смотреть на мускулистых мужчин

Гинеколог Хэ Чжэнье из больницы Сехэ в Шэньчжэне посоветовал женщинам обращать внимание на атлетически сложенных мужчин. По его словам, созерцание мускулистых тел стимулирует выработку дофамина, улучшая настроение. Это особенно важно для женщин с «дефицитом энергии ци» и анемией, проявляющимися в усталости, бессоннице и подавленности.

Читать полностью » Эксперт Митрофанов назвал безошибочный способ приготовления кофе дома 17.05.2025 в 11:52

Забудьте про турку: эксперт назвал кофе, который невозможно испортить

Сергей Митрофанов, эксперт в области кофе и директор по маркетингу компании “Сварщица Екатерина”, рассказал о том, как лучше всего приготовить кофе дома. В интервью “Ленте.ру” он отметил, что растворимый кофе – наименее подходящий вариант для тех, кто хочет насладиться качественным напитком.

Читать полностью » Роскачество назвало пять ошибок в работе с браузерами, угрожающих безопасности 06.05.2025 в 19:57

Взлом за два клика: не допусти этих ошибок в настройках браузера

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили пять основных ошибок, которые пользователи совершают при работе с браузерами, угрожая безопасности своих личных данных.

Читать полностью » Быстро избавиться от пыли дома поможет растительный глицерин 06.05.2025 в 16:00

Дом будто дышит: невидимый щит от пыли обрел неожиданный состав

Как простой раствор глицерина избавляет дом от пыли и продлевает чистоту без лишней химии — и почему белый уксус лучше оставить для других целей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Голубика на участке: кислая почва и дренаж обязательны для хорошего урожая
Питомцы

Поиск пропавшей собаки: действия в первые минуты и меры безопасности
Авто и мото

В Москве машино-место в паркинге De Luxe выставили за 30,5 млн рублей
Красота и здоровье

Аллерголог Морозова: аллергия может возникнуть в любом возрасте
Питомцы

Эксперты назвали способы кормления уличных кошек в холодный период
Культура и шоу-бизнес

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса "Строки"
Спорт и фитнес

Учёные: холодные ванны помогают снять воспаление и мышечную боль после тренировок
Садоводство

Эксперт Жашкова: осенняя посадка яблонь и груш в северных регионах завершается в сентябре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet