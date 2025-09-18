23.06.2025 в 1:35

Как сэкономить на отоплении: неожиданные возможности ваших окон

Многие владельцы пластиковых окон даже не подозревают, что их конструкции обладают полезной функцией сезонной адаптации. Эксперт компании "Технониколь" Алексей Калинкин раскрыл секреты правильной эксплуатации оконных систем, которые помогут значительно продлить их срок службы и улучшить теплоизоляционные свойства.

Читать полностью »

03.06.2025 в 22:06

Летнее нашествие мошек: как защитить дом без химии

С наступлением лета в домах появляются полчища мошек, привлечённых переспелыми фруктами, пролитыми напитками и повышенной влажностью. Исследования, опубликованные в Entomology Today, подтверждают, что плодовые мушки способны откладывать до 500 яиц в неделю, что делает их размножение практически молниеносным.

Читать полностью »

03.06.2025 в 13:13

Гастрономическая революция: как открыть новые вкусы, сократив потребление соли

Эксперты рекомендуют сделать ставку на разнообразные специи и свежие травы, которые способны не просто компенсировать отсутствие соли, но и придать пище новые вкусовые оттенки. По мнению специалистов, такие приправы как карри, кумин, кориандр, орегано и базилик могут полностью преобразить привычные блюда, отвлекая внимание от привычной солености.

Читать полностью »

03.06.2025 в 11:14

Мишустин раскрыл козыри России: миру показали цифровое оружие

Россия уверенно заявила о себе как о лидере в цифровой сфере. На пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) премьер-министр Михаил Мишустин расставил акценты, о которых мировое сообщество давно просит услышать. По его словам, страна не просто достигла успеха — у неё есть что показать миру и, главное, чем гордиться.

Читать полностью »

22.05.2025 в 19:17

Новый способ поднять настроение: в Китае рекомендуют смотреть на мускулистых мужчин

Гинеколог Хэ Чжэнье из больницы Сехэ в Шэньчжэне посоветовал женщинам обращать внимание на атлетически сложенных мужчин. По его словам, созерцание мускулистых тел стимулирует выработку дофамина, улучшая настроение. Это особенно важно для женщин с «дефицитом энергии ци» и анемией, проявляющимися в усталости, бессоннице и подавленности.

Читать полностью »

17.05.2025 в 11:52

Забудьте про турку: эксперт назвал кофе, который невозможно испортить

Сергей Митрофанов, эксперт в области кофе и директор по маркетингу компании “Сварщица Екатерина”, рассказал о том, как лучше всего приготовить кофе дома. В интервью “Ленте.ру” он отметил, что растворимый кофе – наименее подходящий вариант для тех, кто хочет насладиться качественным напитком.

Читать полностью »

06.05.2025 в 19:57

Взлом за два клика: не допусти этих ошибок в настройках браузера

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили пять основных ошибок, которые пользователи совершают при работе с браузерами, угрожая безопасности своих личных данных.

Читать полностью »

06.05.2025 в 16:00

Дом будто дышит: невидимый щит от пыли обрел неожиданный состав

Как простой раствор глицерина избавляет дом от пыли и продлевает чистоту без лишней химии — и почему белый уксус лучше оставить для других целей.

Читать полностью »