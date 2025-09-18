Сбили биоритмы сна? Вот как эффективно нормализовать режим после бессонной ночи
Правильное планирование отдыха помогает быстрее восстановить нормальный сон после ночных смен и длительных перелётов. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.
"Чтобы лучше чувствовать себя ночью, полезно заранее поспать пару часов вечером. Если речь о ночном перелете, стоит попытаться поспать в самолете. При этом не рекомендуется пить кофе или энергетики под утро, чтобы не нарушать циркадные ритмы", — пояснила врач.
Как подготовиться к ночной нагрузке
Эксперт советует готовиться к ночным дежурствам или перелётам заранее. Короткий сон вечером позволяет снизить нагрузку на организм и легче перенести период бодрствования. Важно учитывать: стимуляторы вроде кофеина или энергетических напитков лишь ухудшат состояние и собьют биологические часы.
Восстановление режима после смены или перелёта
Завалко выделяет два рабочих сценария:
-
Короткий дневной сон утром после бессонной ночи. Это помогает восполнить силы и "дотянуть" до привычного времени отхода ко сну. Если сон затянется дольше планируемого, стоит сместить вечернее засыпание, чтобы не сбить циркадные ритмы.
"Первый вариант — устроить короткий дневной сон утром сразу после бессонной ночи. Это помогает восстановить силы и легче дотянуть до привычного времени ночного сна", — отметила Завалко.
-
Оттянуть отдых до вечера, если уснуть утром не удалось. В этом случае допустим короткий "энергетический" сон на 15-20 минут днём. Он позволяет взбодриться, но не переводит организм в глубокие фазы сна, что помогает вечером заснуть без проблем.
"Если очень сильно клонит в сон днем, можно прилечь на 15-20 минут, чтобы взбодриться, но не погружаться в глубокий сон", — заключила сомнолог.
Советы для адаптации
-
Планируйте график сна заранее, если предстоит перелёт или смена.
-
Используйте короткий вечерний отдых как подготовку к ночи.
-
Избегайте кофеина и энергетиков в утренние часы.
-
Следите за световым режимом: яркий свет утром помогает быстрее перестроить биоритмы.
