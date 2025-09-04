Самая удобная поза сна долго считалась опасной — но это неправда
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг популярное мнение о том, что сон на левом боку может навредить сердцу. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".
Что стало поводом для обсуждения
В рубрике "Минута здоровья" одна из участниц программы заявила, что не верит в миф о вреде сна на левом боку. Агапкин поддержал её:
"Это правильный ответ. Хотя многие люди до сих пор так считают", — отметил специалист.
Откуда появился миф
Реабилитолог добавил, что помнит это заблуждение ещё с детства. Несмотря на широкое распространение, научных доказательств тому, что поза сна на левом боку вредит сердцу, не существует.
Итог
-
Сон на левом боку безопасен для сердца.
-
Расхожее мнение о его вреде — лишь миф, не подтверждённый медициной.
-
Агапкин подчеркнул, что подобные стереотипы сохраняются в обществе десятилетиями.
