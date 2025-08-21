Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ночное апноэ у мужчины
ночное апноэ у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 22:55

Как распознать нездоровый сон и наладить режим без таблеток

Врач-сомнолог Шах: мгновенное засыпание может быть признаком переутомления

Многие думают, что заснуть мгновенно — это мечта. Но врач-терапевт и сомнолог Сита Шах уверена: если человек отключается сразу после того, как коснулся подушки, это повод насторожиться.

Норма и отклонения
По словам специалиста, здоровому организму требуется от 10 до 20 минут, чтобы перейти от бодрствования ко сну. Если же этот процесс затягивается, речь может идти о бессоннице. Но и обратная крайность — моментальное засыпание — тоже не показатель хорошего самочувствия.

"Тем, кто мгновенно отключается, следует насторожиться, поскольку это может сигнализировать о недосыпе, перегрузках и работе на износ", — объяснила Шах в беседе с Metro.

Что делать
Хорошая новость: большинство подобных нарушений можно скорректировать самостоятельно, без медикаментов. Сита Шах советует:

  • выстроить регулярный режим сна;
  • научиться управлять стрессом;
  • позаботиться о тишине и темноте в спальне;
  • избегать переутомления и хронической усталости.

Итог
И слишком долгие попытки уснуть, и мгновенное отключение — одинаково тревожные признаки. Оба состояния сигнализируют, что организм не получает нужного ему баланса отдыха и нагрузки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач объяснил, как никотин и токсичные вещества в вейпах могут повлиять на зрение вчера в 23:26

Зрение на первом месте: как избежать последствий вейпинга для глаз

Вейпинг может серьезно повлиять на зрение. Узнайте, как пар от электронных сигарет вызывает сухость глаз, повышает риск глаукомы и может привести к слепоте.

Читать полностью » Как не превратить вечерние сладости в врага здоровья: диетологические советы вчера в 20:39

Почему ваш организм всегда требует сладкое: раскрываем секрет "десертного желудка"

Десерты после ужина могут быть как вредными, так и полезными. Узнайте, как сделать сладкое приятным и безопасным для здоровья!

Читать полностью » Врач Гусева назвала осложнения, которые вызывает инфекция из-за негерметичных пломб вчера в 20:11

Зуб хранит тайный очаг инфекции: почему пломбы не так безопасны, как кажется

Стоматолог объяснила, почему треснувшая пломба — это не мелочь: от воспаления и интоксикации до риска невынашивания беременности и миокардита.

Читать полностью » 9 суперпродуктов, которые помогают убрать висцеральный жир за месяц вчера в 19:37

Как сократить висцеральный жир: продукты, которые вам нужны

Узнайте, какие 8 продуктов помогут вам в борьбе с висцеральным жиром, улучшают здоровье и повышают чувствительность к инсулину за 4 недели.

Читать полностью » Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни вчера в 19:11

Секунды роликов — годы здоровья: как короткие видео бьют по мозгу

Психолог предупредила: зависимость от коротких видео перегружает мозг, портит сон и похожа на алкоголизм. Эксперт рассказала, как разорвать круг.

Читать полностью » Барбара Палвин рассказывает о диагнозе: что важно знать о эндометриозе вчера в 18:35

Секреты борьбы с эндометриозом: Барбара Палвин делится неожиданными подробностями

Барбара Палвин открывает свою историю о борьбе с эндометриозом и последствиях операции. Узнайте, как актрисе удалось справиться с болезненными симптомами.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты для снижения веса: рыба, бобовые и цельнозерновые вчера в 18:31

Лето закончилось — килограммы остались: вот как избавиться от них без диет

Как похудеть без жёстких диет? 10 простых советов: от белков и цельнозерновых продуктов до сна и прогулок. Верните форму легко и без стресса.

Читать полностью » Звезда вчера в 18:16

Голливудский миф о романтике алкоголя: почему он чуть не убил звезду "Гарри Поттера"

Гари Олдман признался, что 28 лет живет без алкоголя. Актер рассказал, почему начал пить, как удалось отказаться и что изменилось в его жизни.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как коптить курицу холодным способом с дымогенератором
Авто и мото

Три фразы, которые помогут избежать штрафа от инспекторов ГАИ
Красота и здоровье

Когнитивные навыки школьников: влияние игры на учебу и развитие
Красота и здоровье

Кардиолог Аветисян: тахикардия может быть связана со стрессом, анемией и алкоголем
Наука и технологии

Ученые изучают древние орудия, чтобы понять навыки гомининов и их влияние на современное общество
Наука и технологии

Ученые выяснили, как неандертальцы использовали кости пещерных львов для охоты
Садоводство

Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде
Авто и мото

Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru