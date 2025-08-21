Как распознать нездоровый сон и наладить режим без таблеток
Многие думают, что заснуть мгновенно — это мечта. Но врач-терапевт и сомнолог Сита Шах уверена: если человек отключается сразу после того, как коснулся подушки, это повод насторожиться.
Норма и отклонения
По словам специалиста, здоровому организму требуется от 10 до 20 минут, чтобы перейти от бодрствования ко сну. Если же этот процесс затягивается, речь может идти о бессоннице. Но и обратная крайность — моментальное засыпание — тоже не показатель хорошего самочувствия.
"Тем, кто мгновенно отключается, следует насторожиться, поскольку это может сигнализировать о недосыпе, перегрузках и работе на износ", — объяснила Шах в беседе с Metro.
Что делать
Хорошая новость: большинство подобных нарушений можно скорректировать самостоятельно, без медикаментов. Сита Шах советует:
- выстроить регулярный режим сна;
- научиться управлять стрессом;
- позаботиться о тишине и темноте в спальне;
- избегать переутомления и хронической усталости.
Итог
И слишком долгие попытки уснуть, и мгновенное отключение — одинаково тревожные признаки. Оба состояния сигнализируют, что организм не получает нужного ему баланса отдыха и нагрузки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru