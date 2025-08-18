Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:17

Отдохнул — и перестал спать: почему отпуск превращается в бессонный марафон

Врач — психотерапевт Леонид Третьяк назвал десинхроноз главной причиной нарушений сна после отпуска

Многие люди после отпуска сталкиваются с нарушениями сна, которые могут существенно ухудшить качество жизни. Причин этих проблем может быть несколько, но одной из самых распространенных является десинхроноз.

Врач-психотерапевт Леонид Третьяк пояснил, что десинхроноз — это сдвиг циркадных ритмов. Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы организма, которые регулируют цикл сна и бодрствования, а также другие важные процессы в организме. Десинхроноз возникает при нарушениях режима сна, когда человек начинает ложиться и вставать в непривычное для себя время. Это может произойти в результате смены часовых поясов, поздних возвращений домой или просто несоблюдения режима дня во время отпуска.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт советует предпринять ряд мер. Во-первых, важно постепенно приучать себя к новому графику сна заблаговременно до планируемого перелета или возвращения к работе. Это позволит организму адаптироваться к изменениям и снизить риск развития десинхроноза.

Фитопрепараты: снижение уровня стресса

Во-вторых, полезно использовать фитопрепараты, которые помогут снизить уровень стресса. Стресс может усугубить нарушения сна, поэтому расслабляющие травы и сборы могут оказать положительное воздействие на организм.

Третий важный аспект — следить за питьевым режимом. Не следует употреблять слишком много жидкости перед сном, так как это может привести к частым походам в туалет и, как следствие, прерывистому сну.

Четвертый важный пункт — создание комфортных условий для сна. В спальне рекомендуется повесить плотные шторы, чтобы блокировать свет, и поддерживать комфортную температуру.

Режим дня: важность регулярности

Регулярный режим дня является ключевым фактором для поддержания здорового сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни.

Регулярная физическая активность также может помочь нормализовать сон. Однако, избегайте интенсивных тренировок непосредственно перед сном.

Не стоит употреблять тяжелую пищу и кофеин перед сном. Лучше отдать предпочтение легкой пище и травяным чаям.

Техники релаксации: снижение тревожности

При возникновении проблем со сном можно использовать различные техники релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или теплая ванна перед сном. Это поможет снизить уровень тревожности и улучшить качество сна.

Помните, что продолжительность сна индивидуальна. В среднем, взрослому человеку требуется от 7 до 9 часов сна в сутки.

Интересные факты о сне:

Сновидения происходят в фазе быстрого сна (REM-сон).
Недостаток сна может привести к снижению иммунитета.
Во сне мозг очищается от токсинов.
Сонливость может быть признаком различных заболеваний.

Восстановление сна после отпуска — важный процесс, требующий осознанного подхода и соблюдения определенных правил. Соблюдение режима дня, создание комфортных условий для сна, использование техник релаксации и правильное питание помогут вам справиться с десинхронозом и вернуть себе здоровый сон.

