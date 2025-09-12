Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бессонница
Бессонница
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:11

Человек жил годами, спя всего по 11 минут в сутки — факт, который звучит как фантастика

Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна

Сон сопровождает человека на протяжении всей жизни, но до сих пор вокруг него сохраняется множество мифов. Одни уверены, что всем без исключения нужно спать восемь часов, другие считают храп пустяком, а третьи убеждены, что алкоголь помогает лучше уснуть. Учёные же настаивают: такие стереотипы не только бесполезны, но и могут нанести серьёзный вред здоровью.

Почему мифы о сне живучи

Ночной отдых воспринимается как естественный процесс, поэтому многие не задумываются о его механизмах. Мифы удобны тем, что простыми словами объясняют сложные явления, и именно из-за этого их редко подвергают сомнению. Однако исследования показывают: именно качество сна влияет на работу мозга, иммунитет и общее состояние организма.

Восемь часов — не универсальное правило

Один из самых распространённых мифов — обязательные восемь часов сна. На самом деле это лишь средний показатель. Одним людям хватает шести часов, чтобы чувствовать себя бодрыми, другим нужно девять или даже десять.

Специалисты советуют определять свою норму индивидуально. Для этого на протяжении нескольких недель нужно ложиться и вставать в одно и то же время без будильника. Так организм сам подскажет оптимальную продолжительность отдыха.

Храп как сигнал тревоги

Храп — это не только неудобство для окружающих. В некоторых случаях он указывает на синдром апноэ — кратковременную остановку дыхания во сне. Она вызывает кислородное голодание, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики рекомендуют не игнорировать жалобы близких и пройти обследование. Своевременная диагностика помогает предотвратить серьёзные последствия.

Алкоголь и сон: обманчивое средство

Считается, что бокал вина перед сном помогает быстрее уснуть. Но алкоголь нарушает структуру сна: уменьшается доля глубоких фаз, необходимых для восстановления. В результате человек действительно засыпает быстрее, но отдых становится поверхностным. Утром вместо бодрости остаётся чувство усталости.

Вместо спиртного специалисты советуют прибегать к более безопасным способам расслабления: тёплому чаю, медитации или проветриванию комнаты.

Индивидуальный подход вместо стереотипов

Современная сомнология подчёркивает: универсальных правил сна не существует. Каждый организм уникален, и подход должен быть индивидуальным. Главный критерий — самочувствие после сна. Если человек просыпается бодрым и активным, значит, его режим подходит именно ему.

Как распознать нарушения сна

Есть тревожные признаки, которые указывают на возможные проблемы:

  • регулярные ночные пробуждения;
  • сильная сонливость днём;
  • головные боли по утрам;
  • отсутствие ощущения отдыха даже после долгого сна.

Если подобные симптомы повторяются, стоит обратиться к врачу.

Что реально помогает спать лучше

  1. Ложиться и вставать в одно и то же время.
  2. Отказаться от гаджетов и яркого света за час до сна.
  3. Поддерживать в спальне прохладную температуру.
  4. Ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
  5. Использовать кровать только для сна, а не для работы или просмотра фильмов.

Следование этим простым правилам помогает нормализовать биоритмы и значительно улучшить качество ночного отдыха.

Три интересных факта

  1. Самый короткий зарегистрированный сон человека длился всего 11 минут в сутки — и это продолжалось несколько лет.
  2. Длительное бодрствование более 11 дней подряд официально зафиксировано в эксперименте студента Рэнди Гарднера в 1964 году.
  3. У дельфинов и некоторых птиц во сне отдыхает только одно полушарие мозга, второе остаётся активным.

