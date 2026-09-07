Хороший сон начинается не вечером: вот какая привычка помогает организму настроиться на отдых

Продолжительность отдыха напрямую зависит от возрастных метаболических процессов и активности нейроэндокринной системы, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Савельев. В беседе с NewsInfo эксперт разъяснил, почему показатели сна в разных возрастных группах и регионах существенно различаются.

Ранее Росстат представил данные о региональных различиях в режиме дня россиян. Согласно статистике, жители Чеченской Республики отдыхают дольше всех — в среднем 10 часов 14 минут. Самый короткий сон зафиксирован в Адыгее, где население спит 8 часов 7 минут. На Дальнем Востоке лидирует Камчатка с показателем 9 часов 9 минут, а меньше всего времени на отдых тратят в Хабаровском крае — 8 часов 27 минут.

При этом социальный джетлаг и попытки компенсировать недосып в выходные часто приводят к сбою естественных ритмов.

По словам профессора, ключевым фактором является возрастная динамика. У детей метаболизм значительно выше, чем у взрослых: например, концентрация липидов и усвоение холестерина у них протекает в полтора раза активнее. Высокие энергозатраты на адаптацию к незнакомому миру требуют длительного восстановления — от восьми до десяти часов. С годами этот период сокращается: взрослым достаточно семь-восемь часов, а пожилым людям зачастую хватает и пяти. Часто ночной покой нарушается из-за естественной деградации эпифиза после шестидесяти лет.

"Дети спят дольше, старики меньше. Это связано с метаболизмом и с тем, что дети растут", — пояснил Савельев.

Искусственное освещение не способно полноценно заменить солнечные лучи, поэтому для качественного сна врачи рекомендуют проводить на улице не менее двух часов. В медицинском сообществе также обсуждают, как прием магния влияет на нервную систему перед сном.

"Небольшая асимметричная железа почти в центре мозга вырабатывает днем серотонин. А ночью мелатонин, который как раз очень заботится о сне", — рассказал эксперт.

Савельев отметил, что мелатонин синтезируется из серотонина, поэтому отсутствие дневной активности и избыток экранного времени губительны для отдыха. Работа за компьютером в вечерние часы блокирует выработку гормона сна, из-за чего человек чувствует себя разбитым и днем, и ночью.

Ученые подчеркивают, что генетика сна определяет индивидуальные потребности организма, но базовые принципы гигиены света остаются общими для всех. Кроме того, сезонные изменения влияют на биохимию: например, здоровье мозга в летний период поддерживается за счет высокой интенсивности естественного освещения.

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