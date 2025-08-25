Не хватает 15 минут сна: как недосып рушит вашу жизнь
Постоянная дневная сонливость может быть тревожным сигналом. Врачи уверяют: причина не всегда в недосыпе — иногда организм предупреждает о проблемах со здоровьем.
Недостаток сна и его качество
Психотерапевт Дмитрий Регеша отмечает, что чаще всего сонливость связана с тем, что человек просто не высыпается ночью. Причины могут быть разные:
- сбитый режим дня,
- плохое качество сна,
- апноэ — короткие остановки дыхания во сне.
Кроме того, сильную усталость способны вызвать нехватка витамина D и железа.
Когда дело не только в сне
Нейробиолог Татьяна Смирнова подчёркивает, что дневная сонливость нередко возникает после резких скачков уровня сахара в крови. Добавим к этому депрессию, стрессовую нагрузку на центральную нервную систему или побочные эффекты лекарств — и картина становится ещё более сложной.
Сонливость у пожилых
По словам фельдшера Натальи Балан, у людей старшего возраста постоянная потребность во сне днём может быть одним из первых признаков снижения когнитивных функций.
Малоподвижность и болезни
Медики также обращают внимание: если днём постоянно клонит в сон, это может говорить о нарушениях работы щитовидной железы или обмена веществ. Малоподвижный образ жизни лишь усиливает проблему.
Сон и эмоциональная устойчивость
Эксперт по стрессоустойчивости Яна Тухватуллина напоминает: даже лишние 15 минут сна улучшают когнитивные способности и повышают работоспособность. Хронический недосып, наоборот, делает человека рассеянным, ухудшает память, мешает принимать решения и подрывает иммунитет. А это уже прямой путь к воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Сколько спать оптимально?
Старший преподаватель Александр Сидоров напоминает: продолжительность сна зависит от возраста и индивидуальных особенностей. Для взрослого человека норма — в среднем 7-9 часов в сутки.
