Три килограмма сверху и риск гипертонии: чем опасны ночи без сна
Недостаток сна — распространённая проблема: по данным Sleep Foundation, более трети людей спят меньше семи часов в сутки. При этом не всегда очевидно, что именно нехватка сна стоит за вашим состоянием. Эксперты предупреждают: усталость и сонливость — не одно и то же.
Психотерапевт Джессика Финк объясняет, что сонливость — это прямой сигнал организма о потребности в сне: тяжёлые веки, кивание головой, провалы в концентрации. Усталость же может проявляться как вялость, снижение энергии и работоспособности, но не обязательно связана со сном. Она может быть результатом анемии, обезвоживания, неправильного питания, недостатка или избытка физической активности, а также побочным эффектом лекарств.
Финк подчёркивает: сон работает по принципу гомеостаза, как и еда. Когда человек достаточно отдыхает, сильной тяги ко сну не возникает. Но при систематическом недосыпании сонливость становится постоянной спутницей.
Основные признаки нехватки сна
Среди явных сигналов — быстрое засыпание (меньше чем за 10 минут) и непреднамеренные "отключения" в течение дня. Подобные проявления особенно характерны для пациентов с апноэ сна, когда дыхание ночью прерывается, и полноценный отдых невозможен.
Доктор Морган Соффлер отмечает, что частая зевота, дремота за рулём и трудности с концентрацией — тревожные симптомы. А доктор Смита Патель добавляет: если человек постоянно полагается на будильник и жмёт кнопку "Отложить", это явный признак хронического недосыпа.
Психолог Бриттани Джонс обращает внимание, что недосып влияет на настроение, когнитивные способности и даже пищевые привычки. Люди становятся раздражительными, импульсивными, чаще тянутся к сладкому и кофеину.
Клинический психолог Николь Мошфег подчёркивает: если снижение энергии, концентрации и настроения становится постоянным и не связано с болезнью, скорее всего, организм требует больше сна.
13 необычных признаков нехватки сна
- Гормональные колебания и ПМС. Недосып усиливает боль, головокружение, кожные проблемы и делает предменструальный синдром более выраженным.
- Боли и заболевания. Иммунитет ослабевает, повышается риск простуд и мигреней. Хронический недосып может привести к постоянной боли.
- Неуклюжесть. Частые падения и проблемы с координацией часто связаны с нехваткой сна.
- Набор веса. По данным экспертов, недостаток сна может прибавить около 3 кг и увеличить риск ожирения на 30%. Это связано с повышением уровня гормона голода (грелина) и снижением лептина.
- Изменения поведения. Человек становится более импульсивным, тревожным, может хуже контролировать эмоции и даже отмечать снижение либидо.
- Проблемы с памятью и замедленная реакция. Недосып делает решение задач сложнее, а воспоминания менее точными.
- Нарушения речи. Косноязычие и трудности с подбором слов — ещё один малозаметный, но показательный симптом.
- Проблемы с психикой и изоляция. Длительный недосып может привести к депрессии и тревожным расстройствам.
- Микросон. В тяжёлых случаях мозг на секунды "выключается", что особенно опасно за рулём.
- Беспокойный сон. Частые сны, кошмары, сонный паралич, разговоры или хождение во сне.
- Повышение давления. Недостаток сна способен вызвать гипертонию.
- ЖКТ-проблемы. Запоры, вздутие живота и другие расстройства пищеварения могут быть прямым следствием недосыпа.
- Проблемы с зубами. Скрежетание зубами во сне может привести к их разрушению и заболеваниям дёсен.
Как вернуть качественный сон
Эксперты советуют выработать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, уделяя на отдых не менее 7-9 часов. Полезно регулярно заниматься спортом, но не поздно вечером.
Доктор Джейкоб Тейтельбаум рекомендует небольшой белковый перекус перед сном — например, варёное яйцо — чтобы стабилизировать уровень сахара в крови ночью.
Сон улучшает и расслабляющий вечерний ритуал: тёплый душ, медитация, отказ от гаджетов и социальных сетей. Важно, чтобы кровать ассоциировалась только со сном.
Специалисты также советуют поддерживать температуру в спальне около 20 °C, затемнять комнату и минимизировать шум с помощью берушей или белого шума.
Дневной сон возможен, но не более 20 минут и желательно в первой половине дня. Если же бессонница становится хронической, стоит обратиться к врачу — возможно, речь идёт о расстройстве сна, требующем лечения.
