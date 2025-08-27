Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ребенок спит
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:16

Три килограмма сверху и риск гипертонии: чем опасны ночи без сна

Недостаток сна — распространённая проблема: по данным Sleep Foundation, более трети людей спят меньше семи часов в сутки. При этом не всегда очевидно, что именно нехватка сна стоит за вашим состоянием. Эксперты предупреждают: усталость и сонливость — не одно и то же.

Психотерапевт Джессика Финк объясняет, что сонливость — это прямой сигнал организма о потребности в сне: тяжёлые веки, кивание головой, провалы в концентрации. Усталость же может проявляться как вялость, снижение энергии и работоспособности, но не обязательно связана со сном. Она может быть результатом анемии, обезвоживания, неправильного питания, недостатка или избытка физической активности, а также побочным эффектом лекарств.

Финк подчёркивает: сон работает по принципу гомеостаза, как и еда. Когда человек достаточно отдыхает, сильной тяги ко сну не возникает. Но при систематическом недосыпании сонливость становится постоянной спутницей.

Основные признаки нехватки сна

Среди явных сигналов — быстрое засыпание (меньше чем за 10 минут) и непреднамеренные "отключения" в течение дня. Подобные проявления особенно характерны для пациентов с апноэ сна, когда дыхание ночью прерывается, и полноценный отдых невозможен.

Доктор Морган Соффлер отмечает, что частая зевота, дремота за рулём и трудности с концентрацией — тревожные симптомы. А доктор Смита Патель добавляет: если человек постоянно полагается на будильник и жмёт кнопку "Отложить", это явный признак хронического недосыпа.

Психолог Бриттани Джонс обращает внимание, что недосып влияет на настроение, когнитивные способности и даже пищевые привычки. Люди становятся раздражительными, импульсивными, чаще тянутся к сладкому и кофеину.

Клинический психолог Николь Мошфег подчёркивает: если снижение энергии, концентрации и настроения становится постоянным и не связано с болезнью, скорее всего, организм требует больше сна.

13 необычных признаков нехватки сна

  1. Гормональные колебания и ПМС. Недосып усиливает боль, головокружение, кожные проблемы и делает предменструальный синдром более выраженным.
  2. Боли и заболевания. Иммунитет ослабевает, повышается риск простуд и мигреней. Хронический недосып может привести к постоянной боли.
  3. Неуклюжесть. Частые падения и проблемы с координацией часто связаны с нехваткой сна.
  4. Набор веса. По данным экспертов, недостаток сна может прибавить около 3 кг и увеличить риск ожирения на 30%. Это связано с повышением уровня гормона голода (грелина) и снижением лептина.
  5. Изменения поведения. Человек становится более импульсивным, тревожным, может хуже контролировать эмоции и даже отмечать снижение либидо.
  6. Проблемы с памятью и замедленная реакция. Недосып делает решение задач сложнее, а воспоминания менее точными.
  7. Нарушения речи. Косноязычие и трудности с подбором слов — ещё один малозаметный, но показательный симптом.
  8. Проблемы с психикой и изоляция. Длительный недосып может привести к депрессии и тревожным расстройствам.
  9. Микросон. В тяжёлых случаях мозг на секунды "выключается", что особенно опасно за рулём.
  10. Беспокойный сон. Частые сны, кошмары, сонный паралич, разговоры или хождение во сне.
  11. Повышение давления. Недостаток сна способен вызвать гипертонию.
  12. ЖКТ-проблемы. Запоры, вздутие живота и другие расстройства пищеварения могут быть прямым следствием недосыпа.
  13. Проблемы с зубами. Скрежетание зубами во сне может привести к их разрушению и заболеваниям дёсен.

Как вернуть качественный сон

Эксперты советуют выработать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, уделяя на отдых не менее 7-9 часов. Полезно регулярно заниматься спортом, но не поздно вечером.

Доктор Джейкоб Тейтельбаум рекомендует небольшой белковый перекус перед сном — например, варёное яйцо — чтобы стабилизировать уровень сахара в крови ночью.

Сон улучшает и расслабляющий вечерний ритуал: тёплый душ, медитация, отказ от гаджетов и социальных сетей. Важно, чтобы кровать ассоциировалась только со сном.

Специалисты также советуют поддерживать температуру в спальне около 20 °C, затемнять комнату и минимизировать шум с помощью берушей или белого шума.

Дневной сон возможен, но не более 20 минут и желательно в первой половине дня. Если же бессонница становится хронической, стоит обратиться к врачу — возможно, речь идёт о расстройстве сна, требующем лечения.

