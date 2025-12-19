Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:23

Ваши сосуды стареют не от возраста: виноваты ночные остановки дыхания, о которых вы не знали

Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные

Ночные остановки дыхания, которые многие воспринимают как "просто храп" или временный дискомфорт, могут иметь куда более тяжелые последствия для сердца. Новые данные указывают: обструктивное апноэ сна способно ускорять биологическое старение сердечно-сосудистой системы, причем наиболее выраженно это проявляется у пожилых. Об этом сообщает MiraNews, пересказывая выводы свежего исследования.

Что именно изучали в эксперименте

В работе использовали экспериментальную модель, имитирующую типичные эпизоды обструктивного апноэ. Речь идет о кратковременных остановках поступления кислорода, которые сопоставимы с ощущениями при ночном удушье. Такой подход позволил воспроизвести ключевой фактор заболевания — повторяющуюся гипоксию.

В ходе эксперимента ученые оценивали изменения в сердечно-сосудистой системе и общее состояние подопытных животных. По описанию в материале, исследователи отслеживали, как организм реагирует на хронический дефицит кислорода и какие нарушения возникают без "примеси" других болезней.

Какие изменения нашли в сердце и сосудах

Собранные данные показали, что хроническая гипоксия запускает процессы, похожие на ускоренное старение. У животных фиксировали повышение артериального давления и снижение эластичности сосудов. Кроме того, ухудшалось кровоснабжение сердечной мышцы, что усиливало нагрузку на сердце.

Отдельно отмечается влияние на электрическую стабильность миокарда. На фоне гипоксии у животных возникала нестабильность электрической активности сердца, а это, согласно описанию исследования, повышало риск развития опасных аритмий. В совокупности такие изменения формируют картину преждевременного "износа" сердечно-сосудистой системы.

Почему выводы важны для пожилых и что рекомендуют

Ключевой вывод, на который обращает внимание MiraNews, заключается в том, что даже при отсутствии других заболеваний имитация обструктивного апноэ заметно увеличивала смертность животных по сравнению с контрольной группой. Авторы подчеркивают, что экспериментальная модель помогла исключить влияние сопутствующих факторов и показать прямое токсическое воздействие ночных остановок дыхания на сердце и сосуды.

Медики подчеркивают особую значимость результатов для пожилых пациентов, у которых уже могут присутствовать повышенное давление и возрастные изменения сосудов. В материале говорится, что невыявленное и нелеченое апноэ способно ускорять износ сердечно-сосудистой системы и повышать риск инфаркта миокарда или внезапной смерти во сне. В качестве ключевых мер называются ранняя диагностика и своевременное лечение, включая снижение массы тела и применение постоянного положительного давления в дыхательных путях (СИПАП-терапия).

