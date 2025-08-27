Лишний вес тает сам: вот почему нужно спать не менее 7 часов

Эксперты отмечают: качество и продолжительность сна напрямую связаны с весом человека. Недостаток ночного отдыха способен не только замедлить процесс снижения массы тела, но и увеличить риск набора лишних килограммов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, взрослым необходимо спать не менее 7 часов в сутки. Однако примерно треть людей систематически не высыпается. Врач и эксперт в области медицины Крейг Примак подчеркивает, что дефицит сна влияет на работу организма комплексно — от гормонального баланса до уровня физической активности.

Сон и аппетит

Аппетит регулируется гормонами грелином и лептином. При полноценном сне их уровень остается сбалансированным: человек своевременно ощущает сытость и не переедает. При хроническом недосыпе этот баланс нарушается, что ведет к усилению чувства голода и тяге к калорийной пище. Исследования показывают, что недостаток сна повышает вероятность выбора продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов, а также увеличивает частоту перекусов ночью.

Активность и обмен веществ

Физическая нагрузка помогает улучшать качество сна, а полноценный отдых, в свою очередь, повышает уровень энергии для занятий спортом. Если же сон сокращается, снижается и уровень активности, что замедляет обмен веществ. Кроме того, при дефиците сна снижается скорость метаболизма в состоянии покоя — организм тратит меньше калорий, чем обычно.

Некоторые работы указывают, что всего один час недосыпа способен сказаться на индексе массы тела. Также выявлена связь между короткой продолжительностью сна и увеличением окружности талии, что является фактором риска для заболеваний, связанных с ожирением.

Влияние на здоровье

Систематический недосып повышает уровень кортизола — гормона стресса, что дополнительно способствует накоплению жира. Ученые также отмечают: хроническое нарушение сна связано с риском развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Как улучшить сон

Специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

ложиться и вставать в одно и то же время, включая выходные;

за час до сна убирать телефоны и гаджеты;

создать в спальне тихую, затемненную и комфортную атмосферу;

избегать кофеина, алкоголя и обильной еды перед сном;

регулярно заниматься физической активностью в течение дня.

Полноценный сон является неотъемлемой частью программ по снижению веса. Он помогает контролировать аппетит, поддерживать метаболизм и снижать риски для здоровья. Недостаток же сна способен свести на нет усилия в похудении и привести к обратному результату.