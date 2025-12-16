Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:16

Обычная привычка перед сном меняет всё: риск псориаза заметно падает

Качественный режим сна снижает риск псориаза примерно на 30% — исследование IJBM

Качество сна всё чаще рассматривается не только как показатель общего самочувствия, но и как фактор, связанный с риском хронических заболеваний. Новые данные указывают на то, что устойчивый и сбалансированный режим сна может снижать вероятность развития одного из самых распространённых воспалительных заболеваний кожи. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в International Journal of Behavioral Medicine (IJBM).

Как сон связан с риском псориаза

Авторы работы проанализировали данные более 405 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем 13,6 года. Целью исследования было выяснить, влияет ли совокупное качество сна на вероятность развития псориаза. Результаты показали устойчивую связь между "здоровым" режимом сна и более низким риском заболевания.

Для оценки использовались пять параметров: продолжительность сна 7-8 часов в сутки, ранний хронотип, отсутствие или редкие эпизоды бессонницы, отсутствие храпа и низкая дневная сонливость. На основе этих показателей исследователи рассчитали общий "балл сна", отражающий его качество.

Результаты долгосрочного наблюдения

Чем выше оказывался балл сна, тем ниже был риск развития псориаза. Участники с максимально благоприятными характеристиками сна сталкивались с заболеванием примерно на 30 процентов реже, чем люди с выраженными нарушениями. Связь сохранялась и при анализе различных форм болезни, включая псориатический артрит.

При этом вклад отдельных характеристик сна оказался неравномерным. Наиболее значимым фактором стало отсутствие выраженной дневной сонливости — при таком режиме риск псориаза снижался почти на 20 процентов. Остальные параметры давали более умеренный, но стабильный защитный эффект.

Возрастные различия и ограничения исследования

Исследователи также отметили, что связь между сном и риском заболевания была особенно выражена у людей моложе 60 лет. Это может указывать на большую чувствительность организма к нарушениям сна в среднем возрасте, однако авторы подчёркивают необходимость дальнейших наблюдений.

Хотя работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, её выводы указывают на сон как на важный и потенциально управляемый фактор. По мнению авторов, поддержание здорового режима сна может играть роль в профилактике хронических воспалительных заболеваний кожи, включая псориаз.

